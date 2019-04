Elon Musk promete que en 2020 conoceremos su servicio de taxis autónomos compartidos que arrancará con un millón de coches Tesla

Durante los últimos minutos de evento de más de tres horas dedicado al "Día de la Autonomía de Tesla", Elon Musk subió al escenario y dijo: "me siento muy confiado al predecir que habrá robotaxis autónomos de Tesla el próximo año, aunque no en todas las jurisdicciones porque no tendremos aprobación regulatoria en todas partes".

Sí, Elon Musk aprovechó el evento para dar los primeros detalles de su nuevo y ambicioso proyecto de taxis autónomos compartidos, una red que, según el ejecutivo, permitirá a los dueños de un coche Tesla ponerlo a trabajar de forma autónoma para recibir ingresos adicionales mientras no se está usando.

Y en 2022 llegarían los primeros Tesla sin volante y pedales

Como parte de su "plan maestro dos", Elon Musk adelantó cómo funcionará su red de "robotaxis Tesla", donde lo más sorprendente de todo es que aseguró que veríamos sus primeras implementaciones durante el verano de 2020 y con un millón de coches Tesla completamente autónomos.

Eso sí, Musk dijo que el tema de las regulaciones aún está pendiente sin dar muchos detalles. También destacó que los nuevos coches Tesla, aquellos con el nuevo ordenador Full Self-Driving (FSD) y la versión de autonomía total de Autopilot, no tendrán restricciones geográficas y podrán operar en cualquier red de robotaxis sin ninguna restricción.

Esta nueva red se basará en la actual aplicación de Tesla, la cual recibirá una actualización que habilitará la opción para que los propietarios puedan elegir si su coche Tesla se integra a la red de vehículos compartidos, y consistirá en un modelo de negocio similar al de Airbnb o Uber.

Musk explicó que Tesla se quedará con el 25 o 30% de los ingresos por viaje y estima que un usuario podrá ganar aproximadamente 30.000 dólares en ingresos por este servicio al año, según los cálculos de la propia Tesla.

Cada usuario tendrá varias opciones para activar su Tesla como taxi autónomo compartido, como elegir el horario en el que estará trabajando, la zona y los límites, así como las personas que podrán subir a su coche. Musk también mencionó que ellos proporcionarán los coches en aquellos lugares donde no haya suficientes Tesla para armar la red de robotaxis.

Musk se mostró muy optimista con este proyecto, y aseguró que arrancará en julio de 2020 en ciudades como Nueva York y San Francisco. Y es que también afirmó que para finales de este año tendremos los primeros Tesla "completamente autónomos" gracias a la nueva plataforma FSD, por lo que estarán en posición de arrancar la red con "más de un millón de robotaxis en las calles".

De hecho, Musk se ve tan confiado que también aprovechó para confirmar que en 2022, y gracias a su nueva plataforma de Autopilot, fabricarán los primeros Tesla sin volante ni pedales, los primeros con sistema de conducción autónoma completa donde "el conductor podrá apartar la vista de la carretera y hasta dormir".