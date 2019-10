"No tenemos dónde enchufarlo y el precio es carísimo": la DGT se sincera sobre el coche eléctrico

Pere Navarro, director de la DGT, no deja indiferente. Una semana después de asegurar que "las aceras son para los peatones" y prometer que se prohibirá a los patinetes y bicicletas aparcar en ellas, el máximo dirigente de la Dirección General de Tráfico ha aprovechado su comparecencia para mostrar su visión sobre el coche eléctrico. Unas declaraciones contundentes y que en parte entonan un mea culpa sobre cómo se ha tratado este sector, principalmente en lo relacionado con la infraestructura de carga.

"Cometimos el error de vender un producto que no teníamos en la estantería, no tenemos dónde enchufarlo y el precio es carísimo. Nos equivocamos todos", ha explicado. Y es que pese a que la mayoría de fabricantes apuestan ya abiertamente por el coche eléctrico, hasta finales de la próxima década no se espera que la oferta sea suficiente amplia.

Críticas de la DGT a la infraestructura de carga

Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico.

Como expone el diario Las Provincias, Pere Navarro ha defendido que hay que resolver "el tema de la precariedad". Una cuestión de salarios, pues por el momento el coche eléctrico se encuentra a un precio "carísimo".

El director considera que se venden vehículos para los que todavía no hay enchufes suficientes y que es una "prioridad" del gobierno crear una infraestructura "adecuada", evidenciando que "sin infraestructura de carga no hay coche eléctrico".

Según Electromaps, en España existen 4.545 puntos de recarga de uso público. El 32%, unos 552, se encuentra en Madrid Barcelona dispone de 722 y Valencia de 192. Una cantidad inferior a otros países de Europa, donde según la misma empresa las cifras son mayores. Países Bajos lidera el ranking con 9.559 puntos y le siguen Francia con 8.585 y Alemania con 7.600.

"Donde nos haría falta, en la ciudad, en el parking es difícil enchufarlo. Pero el que vive fuera de la ciudad tiene facilidades para enchufarlo", ha criticado. No se muestra tan crítico respecto al coche conectado, que asegura que es un "salto adelante", donde las nuevas tecnologías "van bien para la vigilancia y el control".

Como apuntan nuestros compañeros de Motorpasión, el año pasado se comercializaron 13.882 vehículos eléctricos en España, según datos de ANFAC. Un 61% más que en 2017.

Según el director, "la nueva cultura de los jóvenes" es un vector transversal en la movilidad, donde el uso compartido del coche es cada vez más relevante en contraposición a la propiedad. También ha incidido en la importancia de factores como la preocupación por el medio ambiente y la seguridad vial. "Somos buenos en seguridad vial, automoción e infraestructuras", pero aún es necesario que “nos integremos todos para ser referentes en movilidad", opina Navarro.