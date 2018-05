Estos son los 3.800 puntos de recarga donde puedes cargar tu coche o moto eléctrica en España y Portugal

Una de las primeras preguntas que se pasan por la cabeza de muchos compradores de coches en 2018 es si realmente merece la pena apostar por un coche eléctrico o todavía no es el momento. A los que, como mínimo, se plantean dar el salto y abandonar las emisiones sobre ruedas, la siguiente duda que suele asaltarles es cómo funcionan las recargas. ¿Me quedaré tirado a medio camino cuando vaya a la playa con la familia? ¿En cuánto tiempo se transformarán los tres minutos actuales de parada en la gasolinera?

Tras esas pesquisas, uno suele descubrir que no solo podrá recargar su vehículo en su domicilio, sino que hay una cantidad ya relativamente grande (y en aumento) de puntos de recarga eléctricos disponibles para cualquiera. En centros comerciales, en concesionarios que permiten la carga gratuita a cualquier coche, sea de su marca o no; en plazas de aparcamiento municipales, en aparcamientos públicos, hoteles, estaciones de tren... Algo que también ayuda a los compradores de motos a la hora de contemplar una eléctrica. Con este mapa de Electromaps podemos ver dónde están todos los cargadores disponibles para coches y motos eléctricas. Pulsando en cada punto podrás ver una descripción breve sobre el lugar en el que se encuentra, así como su dirección exacta.

Hay que aclarar que este es un listado en actualización constante y gracias a la comunidad de usuarios de Electromaps, pero siempre cabe la posibilidad de que alguno de estos cargadores esté cerrado al público temporalmente o haya dejado de prestar servicio, por lo que recomendamos no dejar nuestros trayectos únicamente un punto de recarga, sobre todo si calculamos que llegaremos a él con muy poca autonomía y no tiene alternativas cercanas. Todo sea por no quedarnos tirados ante un imprevisto.

Este mapa deja algunas curiosidades: Barcelona es la provincia con más puntos de carga, seguida de Madrid (480 y 340 respectivamente). Cerca le siguen las Islas Baleares con 307 y una muy alta densidad de puntos de carga teniendo en cuenta su población y tamaño. En el otro extremo, Zamora, con apenas cuatro. En el mapa también se encuentran los 225 cargadores de Tesla, 25 de los cuales son Superchargers. Y hay ocho reservados para taxis: tres en Barcelona, tres en Valladolid (!), uno en Madrid y otro en Valencia.

