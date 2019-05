Elon Musk: "los trenes deberían estar en la superficie, y los coches debajo de ella"

Ha vuelto a ocurrir: Elon Musk ha sembrado la polémica con un nuevo mensaje en Twitter en el que defiende la validez de los túneles subterráneos que construye su empresa, The Boring Company, pero no para instalar en ellos trenes subterráneos, sino para que por su interior circulen coches.

Tras un mensaje en Twitter de Musk sobre la seguridad en sus túneles un usuario contestó que en esos túneles lo ideal es que funcionen trenes. Musk fue tajante y le dijo que "los trenes deberían estar en la superficie, y los coches debajo [de ella]". El debate se puso interesante cuando el servicio de transporte de San Francisco, el BART, cuestionó esa afirmación.

En el mensaje original de Musk el creador de SpaceX, Tesla y The Boring Company apuntaba a un documento que explicaba por qué sus túneles son "geniales y los sitios más seguros para estar en caso de un terremoto".

Opposite is true: you can have 100’s of layers of tunnels, but only one layer on surface (to first approximation), therefore trains should be on surface, cars below