Transporte de alta velocidad al estadio de los Dodgers por 1 dólar el billete, el nuevo proyecto de Elon Musk y The Boring Company

La idea de The Boring Company, tomada prácticamente como broma al principio, nació mientras Elon Musk esperaba en medio de un atasco en la ciudad de Los Ángeles. "El tráfico me está volviendo loco", tuiteó. Y dijo que se haría una tuneladora y comenzaría a cavar. No lo hizo en aquel preciso momento, pero no tardó demasiado a probar: unos seis meses.

Ahora, más de un año y medio después de la idea inicial y de las primeras pruebas, con complejos proyectos en Chicago o Maryland sobre la mesa, la empresa ha anunciado una nueva obra en la ciudad que vio encenderse la bombilla: Dugout Loop. Un proyecto que financiarán íntegramente.

The Boring Company sigue anunciando obras y parece ir muy en serio

Los aficionados al béisbol y a los conciertos de Los Ángeles saben que llegar en vehículo privado al estadio de los Dodgers es un verdadero suplicio. En una ciudad como esta, la segunda más poblada de Estados Unidos, el tráfico es un grave problema pese a que prácticamente todo esté pensado para facilitarlo. Por eso la idea de Musk y su financiación completamente privada han gustado tanto a las autoridades angelinas.

The Boring Company está decidida a construir Dugout Loop, un sistema de transporte público subterráneo de alta velocidad y cero emisiones que conectaría una parte de la ciudad todavía por determinar con el Dodger Stadium. ¿Su propósito? Reducir el tráfico de Los Ángeles.

La empresa de Elon Musk asegura que su sistema complementará el resto de transportes públicos existentes en la ciudad y dará una opción eléctrica y económica para los aficionados al béisbol o los asistentes a los conciertos que se celebran en este famoso recinto deportivo. El trayecto, aseguran, tendrá una duración de 4 minutos y costará 1 dólar.

Dugout Loop será financiado con fondos privados y requerirá cero dólares de los contribuyentes, según The Boring Company

El plan propuesto prevé transportar en una fase inicial de funcionamiento a 1.400 personas hasta el estadio a través de las cápsulas eléctricas de entre ocho y dieciséis plazas que atravesarán el único túnel subterráneo de unos 5,7 kilómetros que se construirá. Más adelante se podrían transportar hasta 2.800 personas por partido o evento según asegura la empresa. Esto representa un 5 % de la capacidad del recinto.

Posibles trazados planteados por The Boring Company.

Entre encuentros deportivos y eventos, The Boring Company dice que Dugout Loop transportaría 250.000 personas al año.

Queda por determinar cuál será el trazado exacto del túnel y el lugar en el que se construirá la terminal opuesta al estadio, que se ubicará al oeste del mismo. Actualmente, los vecindarios de Los Feliz, East Hollywood y Rampart Village se disputan la posibilidad de albergar esta parte de la infraestructura. La construcción daría comienzo bajo el Dodger Stadium y el plazo de ejecución es de 14 meses, aunque dicen que podría estar terminada en "probablemente mucho menos" tiempo.

Tanto el alcalde de Los Ángeles como los responsables de los Dodgers, el equipo que juega en el estadio, han celebrado el anuncio del proyecto de Elon Musk

Lo que no queda claro es cuándo se pondrían manos a la obra, porque la obtención de los permisos puede demorar alrededor de un año.

"Esto no solo resolverá los problemas de tráfico hacia y desde el estadio, sino que también dará un impulso económico a los lugares alrededor del estadio Dodger", ha dicho el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, a ESPN. En Twitter, además, ha dicho que "ideas innovadoras" como la propuesta del Dugout Loop hace que sus enclaves más emblemáticos "sean más accesibles para todos". Responsables de los Dodgers, por su parte, también han celebrado el proyecto declarando que "será bueno para los aficionados y vecinos".