Apple y Hyundai más cerca de colaborar en crear un coche eléctrico: el acuerdo será en marzo de este año según un informe

Era la semana pasada cuando supimos por primera vez de una posible colaboración entre Hyundai y Apple para desarrollar el rumoreado coche de la marca californiana. Las cosas sin embargo no parecía que fuesen a salir adelante. Ahora nuevos informes apuntan a que sí que habrá un masivo acuerdo y hay fechas clave.

Según inform Korea IT News y recoge Reuters, las dos compañías planean llegar a un acuerdo para el desarrollo de vehículos autónomos. Este acuerdo estaría pensado para marzo de 2021 con la idea de comenzar la producción de los coches en Estados Unidos para 2024.

El informe llega justamente después de que el pasado viernes saliesen a la luz los primeros detalles sobre el asunto. Esto hizo que las acciones de Hyundai se disparasen en bolsa durante las siguientes horas con hasta un 20% de crecimiento. Hyundai evadió y declinó los rumores en ese momento.

Según el informe de Korea IT News, la producción se realizará en una fábrica de Kia Motors (afiliada de Hyundai) en Georgia, Estados Unidos. Con la idea de tener una capacidad de producción de unos 100.000 vehículos para 2024. La otra opción es la creación directamente de una nueva fábrica construida en colaboración por ambas marcas.

El (masivo) proyecto de un coche eléctrico

Durante años se ha rumoreado la llegada de un coche de Apple y durante más años vamos a tener noticias sobre ello. Esto no debería extrañar a nadie, crear un coche no es algo tan sencillo como un teléfono móvil o un ordenador. Más aún si se trata de que sea eléctrico y autónomo, con toda la tecnología y riesgos que eso conlleva al no ser campos tan desarrollados.

Si bien 2024 puede parecer una fecha lejana para la producción del coche, lo cierto es que está muy cerca. Tanto que hasta es sospechoso que esté tan cerca, teniendo en cuenta que otros analistas e informes esperan la llegada del coche para finales de la década. Ante todas las incertidumbres, lo único que queda claro es que algo grande se está cociendo en Cupertino.

Mientras tanto, otras grandes tecnológicas poco a poco van haciéndose espacio en el mercado de los vehículos. Amazon con Zoox, Tesla siendo Tesla o Google con Waymo son la prueba de ello.

