El coche de Apple llegará como pronto en 2025, siendo 2028 una fecha realista, según Ming-Chi Kuo

La idea del Apple Car es algo que lleva rondando titulares de medios serios desde 2015, y aunque hasta hace unos días parecía aparcada de forma definitiva, al menos en lo que a un coche como tal se refiere, ha sido traída de nuevo recientemente varias fuentes de Reuters. Desde la agencia de noticias apuntaron a un comienzo de la producción en 2024, una vez su diseño estuviera finalizado.

Ahora, Ming-Chi Kuo, un reputado y fiable analista en lo que a la cadena de producción de la compañía de Cupertino se refiere, se ha posicionado al respecto, indicando que "el mercado es demasiado optimista sobre el Apple Car", y dando 2025 como fecha más próxima de lanzamiento.

A Kuo no le sorprendería que el coche de Apple no llegara hasta 2028 o después

Las fuentes alrededor del proyecto de coche de Apple siempre han sido muy reputadas, como The Wall Street Journal o la propia Reuters, pese a que sus datos nunca han sido demasiado profundos. Con las fechas es complicado, y es que 'Project Titan', como se conoció a la primera etapa de desarrollo de coche de Apple, se esperaba que diera frutos para este 2020, año en el que ya se podría contar con un producto comercial.

Sin embargo, aquello se desechó o se puso en una larga cuarentena, pese a que el WSJ hablaba de un equipo de 1.000 personas expertas en el sector, y a que la propia Apple confirmó que estaban trabajando en el coche autónomo.

Ahora, tras haber predicho que el Apple Car podría lanzarse en 2023-2025, Kuo estima que si todo va bien, la fecha sería entre 2025 y 2027. Sin embargo, al analista "no le sorprendería" que el Apple Car no llegase hasta 2028 o más tarde. Lo cree así porque las especificaciones aún están en desarrollo, y no se cerrarán hasta dentro de tres años, como poco.

Reuters y Morgan Stanley han hablado recientemente del Apple Car como algo que podría ser disruptivo por su tecnología de baterías, pero Kuo llama a la calma, poniendo de ejemplo al HomePod como caso de que no todo lo que Apple lance tiene que ser exitoso o líder de su segmento.

