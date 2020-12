Apple tuvo la posibilidad de comprar Tesla por una décima de lo que vale ahora: Elon Musk dice que Tim Cook ni aceptó una reunión

No es la primera vez que se ha tanteado la idea de que Apple adquiera Tesla. Una de las compañías de tecnología más importantes del mundo adquiriendo la empresa de coches eléctricos más prometedora de todas no es nada descabellado. Sin embargo, los años han pasado y nada de eso ha ocurrido. No significa eso que no se diesen las oportunidades, según Elon Musk, puso la oferta sobre la mesa de Apple, aunque Tim Cook rechazó hasta el reunirse para hablarlo.

Esta semana ha resurgido de nuevo la idea de que Apple está creando su propio vehículo eléctrico. Durante años ha circulado este rumor (y no tan rumor), con diferentes cambios de estrategia. Ahora la principal novedad tiene que ver con las baterías que usaría Apple. Unas baterías monocélula con fosfato de hierro de litio (LFP).

A raíz de esto, el cofundador de Tesla ha hecho una serie de comentarios sobre la posibilidad de que Apple les copie la idea o contrate a sus ingenieros. Según Elon Musk, es bastante raro ya que Tesla lleva un tiempo utilizando esa composición y las baterías monocélulas son "electrónica y mecánicamente imposibles".

Tesla por el 10% de su valor actual

Las declaraciones de Elon Musk sin embargo no se han quedado ahí. En un siguiente tweet comentó una curiosidad de Tesla y la posibilidad de ser adquirida por Apple. Según Elon Musk, unos años atrás intentó contactar con Tim Cook para discutir la posibilidad de una adquisición. No salió bien.

Al parecer, en los momentos más duros de Tesla con el programa de desarrollo y producción del Tesla Model 3, ofreció a Apple la opción de comprar Tesla por una décima parte de lo que cuesta ahora. Tim Cook no solamente rechazó la oferta, sino que rechazó incluso el reunirse con Elon Musk.

Cuándo ocurrió esto y por qué cifra exacta es algo difícil de saber. El Model 3 comenzó su producción oficial en julio de 2017, aunque el diseño y desarrollo mucho antes. En cuanto a la décima parte que comenta Elon Musk, si tenemos en cuenta que actualmente tiene una capitalización bursátil de más de 650.000 millones de dólares, probablemente la oferta rondaba alrededor de los 70.000 millones de dólares. La espectacular crecida en bolsa de los últimos años también ha convertido a Elon Musk en uno de los hombres más ricos del planeta.

Qué ocurrió esos días y por qué Apple ni se planteó la idea es algo que no vamos a saber a no ser que ellos mismos decidan indicarlo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que esta es la versión de Elon Musk solamente, sin saber la otra cara de la moneda.

Apple parece tener una estrategia diferente para entrar en el sector automovilístico, una idea en la que adquirir a otro fabricante no es una prioridad. La compañía sí que se ha hecho con empresas relacionadas del sector, como la de conducción autónomo Drive.ai. Por otro lado, también tiene acuerdos con gigantes como Didi, que en China son los reyes de la conducción autónoma.

De todos modos, adquirir grandes empresas y con una estrategia ya establecida no es propio de Apple, menos aún si son de hardware. Previamente se dio el caso con la adquisición de Beats. Por lo demás, han tratado siempre de comprar pequeñas empresas e integrar sus productos o ideas en los productos propios. Ejemplo claro de esto último es Siri.

Vía | Elon Musk