A Hyundai se le ha escapado su posible colaboración con Apple para desarrollar su coche eléctrico autónomo, según CNBC

El coche de Apple es algo rumoreado desde hace años, incluso antes del boom que el coche eléctrico ha experimentado en los últimos. Lo último, de hecho, fue la semana pasada cuando comentamos el año aproximado de lanzamiento según Ming-Chi Kuo, pero lo de hoy es una noticia "fantasma", ya que a Hyundai se le ha escapado el interés de Apple en su colaboración para el desarrollo de su coche.

¿Por qué decimos que se le ha escapado? Porque la compañía ha modificado un comunicado inicial en el que se refería directamente a Apple, modificándolo unas horas después. Unas declaraciones que un representativo de la compañía automovilística habría hecho directamente a Chery Kang, de CNBC, pero que posteriormente han modificado justo en esa parte (tan jugosa).

Lo que había dicho Hyundai lo podemos leer en la cuenta de Twitter de Kang, que detallaba la reveladora frase que posteriormente desapareció con la actualización. Del "Apple ha contactado con varios fabricantes de automóviles", incluyendo a los coreanos, al "hemos recibido peticiones de colaboraciones potenciales de diversas compañías en cuanto al desarrollo de vehículos eléctricos autónomos".

Hyundai Motor shares up over 17% after Korean media reports the company is talking to Apple about a tie up for an #Apple Car.



Hyundai responds saying Apple is in discussions with it and other automakers but talks are in the early stages (H/T @cherykang) $AAPL pic.twitter.com/Ln4OciiLuQ