El servicio de taxis autónomos de Waymo ya es público: ofrecerán viajes con coches que se conducen totalmente solos

Durante los últimos años Waymo (de Alphabet) ha estado probando y mejorando su tecnología de coches autónomos construyendo una flota de taxis sin conductor. Estos taxis se han movido por la ciudad de Phoenix en Estados Unidos, pero lo han hecho con sólo un grupo reducido de usuarios y con contrato de confidencialidad de por medio. Se acabó esto, desde ahora el servicio se abre al público y la gente podrá compartir cómo es la experiencia de subirse a un taxi sin conductor.

Los miembros de Waymo One (el servicio de taxis) han tenido que firmar contrato de confidencialidad durante las pruebas de estos años para no compartir nada acerca de cómo es la experiencia o el rendimiento del sistema autónomo. Poco a poco el servicio ha ido mejorando y según Waymo entre el 5% y el 10% de los viajes que han hecho en 2020 han sido completamente sin conductor, algo que comenzaron a probar en 2018. Ahora parece ser que el servicio ya está lo suficientemente maduro como para dar el siguiente paso: abrirlo a todo el mundo.

A partir de esta misma semana los taxis autónomos de Waymo podrán ser utilizados con total libertad por parte de los usuarios de Waymo One. Dicen que de momento van a comenzar con los que ya son usuarios del servicio Waymo One (la app se puede descargar para Android e iOS), estos pueden hacer los viajes solos, con familiares, amigos o como quieran. Posteriormente se abrirán a más personas que aún no son miembros de Waymo One. La compañía incluso incita a los usuarios a compartir sus experiencias.

You’ve been asking, and now it’s here: Waymo is opening its fully driverless service to the general public in Metro Phoenix. To our valued riders, take a ride and share your experience by tagging #WaymoOne! More here: https://t.co/0066gAbLeg pic.twitter.com/xDTrn6FPjW