Los televisores de Sony para 2023, explicados: su nuevo modelo insignia QD-OLED va a ser muy difícil de batir

Este año Sony tenía preparado un anuncio importante para el CES. Su coche eléctrico ya tiene diseño, nombre, e, incluso, fecha de lanzamiento. Sin embargo, durante este evento, que se celebró en Las Vegas (Estados Unidos) a principios del pasado mes de enero, no nos dio ni una sola pista acerca de los televisores que colocará en las tiendas durante 2023. Y lo echamos de menos debido a que algunos de sus competidores, como Samsung, LG, Panasonic o TCL, sí nos enseñaron algunas de sus teles.

Dadas las circunstancias estábamos seguros de que esta compañía japonesa presentaría sus nuevos televisores durante el primer trimestre del año, y el momento ha llegado. Hemos tenido la oportunidad de participar en una presentación en la que Sony ha enseñado sus nuevos televisores en su sede central de Londres a unos pocos medios europeos. Y hay novedades. Novedades importantes. De una cosa podemos estar seguros: el mercado de los televisores va a estar en 2023 más competido que nunca.

Características de los televisores QD-OLED, OLED y LCD LED de Sony para 2023



A95l a80l x95l x90l x85l panel QD-OLED 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y 16:9 OLED 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y 16:9 LCD LED 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y 16:9 LCD LED 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y 16:9 LCD LED 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y 16:9 resolución 3.840 x 2.160 puntos 3.840 x 2.160 puntos 3.840 x 2.160 puntos 3.840 x 2.160 puntos 3.840 x 2.160 puntos tamaños 55, 65 y 77 pulgadas 55, 65, 77 y 83 pulgadas 65, 75 y 85 pulgadas 55, 65, 75, 85 y 98 pulgadas 55, 65 y 75 pulgadas retroiluminación Panel autoemisivo Panel autoemisivo Mini LED Full Array LED Full Array LED procesador de imagen Procesador cognitivo XR Procesador cognitivo XR Procesador cognitivo XR Procesador cognitivo XR Procesador X1 4K HDR hdr Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG sistema operativo Google TV Google TV Google TV Google TV Google TV sonido Acoustic Surface Audio+ 2.2 canales Ambient Optimization 360 Spatial Sound Personalizer Acoustic Surface Audio+ 3.2 canales Ambient Optimization 360 Spatial Sound Personalizer Acoustic Multi-Audio+ 2.2 canales Ambient Optimization 360 Spatial Sound Personalizer Acoustic Multi-Audio

2 canales

Ambient Optimization

360 Spatial Sound Personalizer X-Balanced Speaker 2 canales Ambient Optimization conectividad 2 x HDMI 2.1 y 2 x HDMI 2.0b 2 x HDMI 2.1 y 2 x HDMI 2.0b 2 x HDMI 2.1 y 2 x HDMI 2.0b 2 x HDMI 2.1 y 2 x HDMI 2.0b 2 x HDMI 2.1 y 2 x HDMI 2.0b prestaciones para juegos VRR 2160p@120 FPS Dolby Vision Gaming VRR 2160p@120 FPS Dolby Vision Gaming VRR 2160p@120 FPS Dolby Vision Gaming VRR 2160p@120 FPS Dolby Vision Gaming VRR 2160p@120 FPS Dolby Vision Gaming otras prestaciones Mando a distancia con acceso directo a Crunchyroll Modo de funcionamiento ecológico Mando a distancia con acceso directo a Crunchyroll Modo de funcionamiento ecológico Mando a distancia con acceso directo a Crunchyroll Modo de funcionamiento ecológico Mando a distancia con acceso directo a Crunchyroll Modo de funcionamiento ecológico Mando a distancia con acceso directo a Crunchyroll Modo de funcionamiento ecológico

El modelo QD-OLED A95L reina en la cima del catálogo de Sony para 2023

Empezamos por el plato fuerte. El televisor más avanzado que colocó esta marca en las tiendas el año pasado, el A95K Master Series, nos sorprendió por su excepcional calidad de imagen global. De hecho, es el único al que hemos calificado con un 10 en calidad de imagen hasta ahora. El A95L será el modelo insignia de Sony en 2023, y, al igual que su antecesor, incorpora un panel QD-OLED fabricado por Samsung. No obstante, esta marca ha introducido en él mejoras que merece la pena que no pasemos por alto.

Los responsables de Sony no han confirmado las características de la matriz orgánica que nos propone este televisor, pero estoy razonablemente seguro de que se trata de uno de los nuevos paneles QD-OLED de segunda generación presentados por Samsung durante la última edición del CES. Y lo creo por dos razones de peso: la capacidad máxima de entrega de brillo del A95L es, según Sony, muy superior a la de su predecesor, y su capacidad de reproducción del color también ha mejorado perceptiblemente. Estas son, precisamente, las cualidades de las matrices QD-OLED de segunda generación.

El procesador XR se responsabiliza de optimizar el contraste, afinar la colorimetría, minimizar el ruido de alta frecuencia y recuperar el máximo detalle

No obstante, el panel es solo uno de los ingredientes de la receta que nos propone este televisor. Otro componente fundamental es su procesador de imagen, un chip XR con procesamiento cognitivo (suena rimbombante, pero así es como lo llama Sony) que, según esta marca, ha sido refinado para sacar el máximo partido a la matriz orgánica del A95L. Este procesador se responsabiliza de optimizar el contraste, afinar la colorimetría, minimizar el ruido de alta frecuencia y recuperar el máximo detalle posible en altas luces y las regiones en sombra, pero aquí no acaban sus competencias.

Otra de sus funciones consiste en monitorizar el panel con el propósito de que la entrega de luz en cada región sea la idónea para cada fotograma. Aún no hemos podido probarlo con calma, pero lo hemos visto en acción y su calidad de imagen global es soberbia. En la tabla que publicamos un poco más arriba hemos recogido las especificaciones que conocemos actualmente, y hay algo que no podemos pasar por alto: al igual que sus predecesores este televisor nos entrega solo dos entradas HDMI 2.1. Las otras dos implementan la norma 2.0b. Es una lástima. sobre todo si tenemos presente que es un modelo prémium que con toda seguridad no será barato. Estará disponible en 55, 65 y 77 pulgadas.

Sony A95L.

Por debajo del A95L en el porfolio para 2023 de Sony tenemos el A80L, un televisor con panel OLED fabricado por LG. Esta marca no ha dado a conocer todos los detalles acerca de esta matriz, pero sospecho que se trata de un panel 'evo' de tercera generación, y no de una de las nuevas matrices META con microlentes. Aun así, sobre el papel sus especificaciones son muy interesantes. Este televisor también lo hemos visto en acción, y aunque su calidad de imagen global a priori no es tan impactante como la del A95L, rinde a muy buen nivel.

Al igual que el A95L, el A80L implementa la tecnología de reproducción del sonido Acoustic Surface Audio+

Del procesado de las imágenes y la monitorización del panel se encarga el mismo procesador XR incorporado en el modelo insignia. También tiene dos entradas HDMI 2.1, y, de nuevo al igual que el A95L, implementa la tecnología de reproducción del sonido Acoustic Surface Audio+. De hecho, sobre el papel las prestaciones sonoras del A95L y el A80L son muy similares, aunque existe una diferencia entre ambos que merece la pena que no pasemos por alto: este último nos propone 3.2 canales, mientras que el modelo superior tiene 2.2 canales. El A80L está disponible en 55, 65, 77 y 83 pulgadas.

Sony A80L.

El procesador XR optimiza la retroiluminación mini LED del modelo X95L

Aunque en lo más alto de su porfolio reinan los televisores con panel QD-OLED y OLED, Sony mantiene su apuesta por los paneles LCD. De hecho, el X95L es su propuesta más avanzada con una de estas matrices y retroiluminación mini LED. Esta marca no ha confirmado cuántas zonas de atenuación local incorpora este televisor, pero durante su presentación aseguró que tiene más que su modelo LCD más sofisticado del año pasado. La administración de la retroiluminación recae sobre un procesador de imagen XR, y, según Sony, este X95L minimiza el blooming con más eficacia que sus predecesores. Será interesante comprobarlo cuando tengamos la oportunidad de analizarlo a fondo.

Por otro lado, su capacidad máxima de entrega de brillo es más alta que la que nos propuso el modelo X95K el año pasado, de nuevo según lo que nos promete Sony. Un apunte que nos viene bien tener presente antes de seguir adelante: todos los televisores de los que hablamos en este artículo pueden procesar contenidos Dolby Vision, HDR10 y HLG, pero no HDR10+. Esta ha sido la apuesta de Sony durante los últimos años, y nada ha cambiado. Por último, este televisor implementa la tecnología de reproducción del sonido Acoustic Multi-Audio+ y tiene 2.2 canales. El X95L está disponible en 65, 75 y 85 pulgadas.

Sony X95L.

El segundo televisor LCD en el escalafón de Sony para 2023 es el modelo X90L. Tiene mucho en común con el X95L, aunque su retroiluminación no es mini LED; es de tipo Full Array Local Dimming, por lo que es algo menos ambiciosa. Aun así, Sony nos ha prometido que este televisor tiene más zonas de atenuación local y una capacidad de entrega de brillo más alta que sus anteriores modelos FALD. Además, también asegura que tiene un blooming menos acusado. Por último, implementa dos canales de reproducción del sonido y está disponible en un abanico muy amplio de tamaños: 55, 65, 75, 85 y 98 pulgadas.

Sony X90L.

Para concluir, el modelo X85L es, de alguna forma, una versión ligeramente simplificada del X90L. También incorpora un sistema de retroiluminación de tipo FALD, aunque de su administración no se encarga un chip XR, como en el X90L; este esfuerzo lo asume un procesador X1 4K HDR, que es un poco menos avanzado. Su sonido también es algo menos ambicioso (no nos propone la tecnología de audio envolvente 360 Spatial Sound Personalizer), y está disponible en 55, 65 y 75 pulgadas.

Un apunte muy curioso antes de dar por concluida esta sección: el mando a distancia de todos los televisores que hemos revisado incorpora un botón de acceso directo a Crunchyroll, una plataforma de contenidos vía streaming especializada en anime que fue comprada por Sony Pictures en diciembre de 2020.

Sony X85L.

Sony estrena un menú para juegos y el modo Dolby Vision Gaming

Esta marca acaba de saldar una deuda pendiente que tenía con los jugadores. Y es que todos los televisores de los que hemos hablado incorporan un menú específico para juegos, algo que ya nos proponen desde hace varios años algunos de sus competidores, como Samsung o LG. Desde este menú podemos habilitar la sincronización adaptativa mediante la tecnología VRR, activar la reducción del desenfoque de movimiento, actuar sobre el nivel de detalle en las regiones en sombra o manipular el tamaño de la pantalla, entre otras opciones.

Los televisores de Sony para 2023 son compatibles con el modo Dolby Vision para juegos, aunque PS5 no lo implementa (al menos aún)

Lo de "manipular el tamaño de la pantalla" significa, sencillamente, que ahora Sony nos va a permitir reducir el área del panel en la que se reproducen las imágenes de los juegos si, por la razón que sea, preferimos que no ocupen toda la pantalla. Esto lo podemos utilizar, por ejemplo, para jugar mientras reproducimos un vídeo de YouTube. Para concluir este artículo tenemos otra buena noticia para los jugadores: los televisores de Sony para 2023 son compatibles con el modo Dolby Vision para juegos. Lo curioso es que por el momento PS5 no es compatible con esta tecnología, pero podemos aprovecharla conectando a estos televisores una Xbox Series X o S, que sí lo son.