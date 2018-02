Televisores 4K con HDR: 11 modelos entre 1.000 y 4.000 euros ideales para que disfrutes al máximo tus videojuegos

El mercado de los televisores está atravesando una etapa muy interesante. Al menos para nosotros, los usuarios. Por un lado, las teles con panel LCD y retroiluminación LED han alcanzado una indiscutible madurez, ofreciéndonos unas prestaciones difíciles de intuir hace tres o cuatro años en términos de calidad de imagen global. Y lo mejor es que el desembolso que nos vemos obligados a afrontar es con frecuencia razonable.

Por otra parte, en lo que concierne a la tecnología OLED el panorama es igualmente esperanzador. Y lo es porque, por fin, podemos hacernos con televisores dotados de estos paneles equipados con diodos orgánicos a un precio que ya comienza a ser atractivo. Quizás aún no es popular, pero sí razonable si lo ponderamos con las prestaciones globales que ponen a nuestra disposición. Las familias B7 y C7 de LG ejemplifican a las mil maravillas que, por fin, las teles OLED están disponibles a precios que ya no resultan exagerados.

Una vez situados en el contexto adecuado merece la pena que nos detengamos un momento para definir con precisión el objetivo de este artículo, que no es otro que identificar algunos de los televisores más atractivos que podemos encontrar en el mercado actualmente para disfrutar nuestros videojuegos, al margen de que se ejecuten en un PC o una consola de videojuegos de última hornada.

Y es que como vimos en el artículo que dedicamos hace unas semanas a la tecnología de las teles 4K UHD con HDR, si buscamos un televisor para jugar es importante que nos fijemos en que cumple una serie de requisitos que, de no ser satisfechos, podrían echar por tierra nuestra experiencia. Eso sí, esto no significa en absoluto que un buen televisor para juegos no sea también una buena tele para disfrutar películas y series. Ambos escenarios de uso son perfectamente compatibles.

Nuestro criterio de selección

Aunque en el artículo que acabo de mencionar en el párrafo anterior, y que os propongo que leáis si os interesa este tema, expliqué en detalle qué características debe tener un televisor de última hornada si queremos utilizarlo para jugar, merece la pena que repasemos brevemente cuáles son antes de que «nos metamos en harina».

Si hay un parámetro crucial en el escenario de uso que estamos abordando, ese es la latencia de entrada. Y es que su influencia en nuestra experiencia es decisiva porque identifica el lapso de tiempo (en milisegundos) que transcurre desde que nuestra consola o PC envía a la tele la orden que le damos desde nuestro mando o teclado, hasta que ese efecto se refleja en el panel del televisor. Lo ideal es que este tiempo sea lo más bajo posible para que el retardo sea mínimo (no debería superar los 40 ms en ningún caso).

También es importante que el tiempo de respuesta sea muy reducido para que el desenfoque de movimiento sea apenas perceptible, o, incluso, inexistente. Aquí los paneles OLED llevan la voz cantante porque normalmente tienen tiempos de respuesta inferiores a 1 ms. Aun así, un televisor LCD LED con un tiempo de respuesta de 10 ms o menos puede ofrecernos también una buena experiencia.

En lo que concierne a la profundidad de color siempre es apetecible que el panel sea de 10 bits para que pueda reproducir un espacio de algo más de 1.073 millones de colores diferentes, una prestación que puede ayudar a ofrecernos un HDR más logrado, al margen de la obvia importancia que tiene el brillo en este apartado.

Aun así, es justo destacar que hay paneles de 8 bits que realizan un procesado FRC (Frame Rate Control) para generar un espacio de color más amplio, y que también nos ofrecen una calidad de imagen muy buena desde el punto de vista de la colorimetría.

Un apunte antes de que nos sumerjamos en las teles que os proponemos: si usáis vuestro televisor para jugar no olvidéis activar el «modo juego». De esta forma el televisor desactivará la mayor parte del procesado de las imágenes (aunque normalmente no lo inhabilita todo), lo que incidirá positivamente en la latencia de entrada porque suele reducirse notablemente (con frecuencia pasa de valores en la órbita de los 70 u 80 ms a cifras cercanas a los 20 ms, o, incluso, menos).

Y, por fin, nos vamos con los televisores que os proponemos, aunque no sin antes pediros disculpas por anticipado debido a que, como sabéis, cualquier selección de este tipo siempre es incompleta. Resulta inviable revisar todos los televisores del mercado para ver si tienen o no cabida aquí, por lo que nos hemos ceñido a los modelos que hemos probado a fondo en nuestras propias instalaciones, o bien a aquellos que conocemos con bastante profundidad gracias a las demostraciones de producto a las que asistimos.

Por esta razón, os proponemos que os sintáis libres de enriquecer el artículo, si conocéis algún televisor de reciente hornada que dé la talla con los juegos, hablándonos de él en los comentarios. Seguro que entre todos haremos una selección fantástica. Eso sí, todos los modelos que nosotros os proponemos cumplen los requisitos de los que os acabo de hablar.

Y, además, los hay para todos los niveles de exigencia: con buenas prestaciones y precio abordable, y con especificaciones a la última y coste elevado. Vosotros tenéis la última palabra.

Así son las teles con las que soñamos los jugones

LG B7

Este modelo es, junto al C7 del que también os hablo unos párrafos más abajo, el más económico de cuantos conforman el porfolio de televisores OLED de LG. La diferencia entre uno y otro es esencialmente cosmética, y podemos apreciarla tanto en la peana de sujeción como en el bisel del marco de ambas teles. Pero lo realmente importante, su calidad de imagen, es prácticamente idéntica porque ambos modelos recurren a paneles y tecnologías de procesado de la imagen perfectamente equiparables.

¿Por qué nos hemos fijado en el B7? Pues porque nos ofrece todas las ventajas de la tecnología OLED a un precio razonable. Sus negros son profundos, su nivel de detalle en zonas oscuras es alto, su tiempo de respuesta oscila en torno a 1 ms, lo que nos garantiza una ausencia casi total de desenfoque de movimiento, su latencia de entrada oscila en torno a unos muy interesantes 21,5 ms...

Como veis, desde el punto de vista de los juegos, este televisor pinta realmente bien. Pero, dado que es tan parecido al modelo C7, os sugerimos que os decantéis por uno u otro, bien por el precio al que los encontréis, bien debido a vuestras preferencias estéticas, porque, como podéis ver, el diseño de la peana de ambos modelos es radicalmente diferente. En cualquier caso, si os decantáis por el B7, no os equivocaréis.

LG B7 Panel OLED HDR10 Sí DOLBY VISION Sí HDMI 4 HDMI 2.0 Sí LATENCIA DE E/S 21,5 ms TIEMPO DE RESPUESTA 1 ms Precio 1.799 euros (55 pulgadas) en Media Markt

LG C7

Si estás pensando en hacerte con un televisor con panel OLED, pero los que están en tu punto de mira exceden tu presupuesto, quizás esta propuesta de LG te encaje mejor que ninguna otra. Y es que su relación calidad/precio es fantástica, aunque, eso sí, si lo enmarcamos dentro del ecosistema de los televisores OLED.

Nosotros lo hemos podido analizar a fondo y nos ha encantado por la profundidad de sus negros (algo previsible dado que incorpora un panel OLED), su considerable nivel de brillo y por una calibración de serie que nos permite disfrutarlo al máximo sin que apenas nos veamos obligados a tocar los parámetros de configuración que inciden en la calidad de imagen global.

Eso sí, no es perfecto. Su sonido no está mal, pero hay modelos en su segmento de precio que suenan mejor. Y hay televisores OLED que nos ofrecen una calidad de imagen global un poco más alta, especialmente en lo que concierne al nivel de detalle en zonas oscuras. Pero, eso sí, son más caros. Por todo lo que hemos mencionado esta es una de las teles con panel OLED con una relación precio/prestaciones más equilibrada.

LG C7 Panel OLED HDR10 Sí DOLBY VISION Sí HDMI 4 HDMI 2.0 Sí LATENCIA DE E/S 21 a 22,5 ms TIEMPO DE RESPUESTA 0,2 ms Precio 1.698 euros (55 pulgadas) en Amazon

LG SJ850V

Los ingenieros de LG parecen no sentirse cómodos únicamente poniendo a punto televisores con panel OLED. Y es que en el catálogo de esta marca surcoreana también podemos encontrar propuestas con panel LCD (normalmente de tipo IPS) y retroiluminación LED de mucha calidad y precio casi siempre más abordable que el de las teles OLED.

Este modelo en particular está situado en la misma órbita de precio de los B7 y C7 OLED que acabamos de ver, pero, en su caso, dado que incorpora un panel LCD, pertenece a la gama media/alta de teles de LG con esta tecnología, por lo que cuenta con una implementación avanzada de su tecnología de puntos cuánticos. ¿Por qué nos interesa para juegos? Por su alta calidad de imagen global (a pesar de usar un panel IPS de 8 bits realiza un procesado muy logrado), y, sobre todo, por su mínima latencia de entrada, que oscila alrededor de los 13 ms.

Su nivel de brillo no es tan alto como el de otros televisores LCD de alta gama, pero, aun así, si quieres una tele estupenda para videojuegos y cine que no supere los 2.000 euros, y todavía no quieres apostar por la tecnología OLED por la mayor fragilidad de sus paneles o debido a que tienes dudas acerca de la posible retención de imagen (un tema que da para hablar largo y tendido, y al que posiblemente dedicaremos un artículo más adelante), merece la pena que la tengas en cuenta.

LG SJ850V Panel LCD LED HDR10 Sí DOLBY VISION Sí HDMI 4 HDMI 2.0 Sí LATENCIA DE E/S 13 ms Precio 1.799 euros (55 pulgadas) en El Corte Inglés

LG SJ950V

El último modelo de LG que vamos a proponeros en este artículo puede ser considerado el «hermano mayor» del anterior. Como aquel incorpora un panel LCD con retroiluminación LED, aunque en este caso se trata de un panel IPS de 10 bits, lo que delata que estamos ante una tele de gama superior.

¿Sus bazas? Negros profundos, aunque no tanto como los que nos ofrecen los televisores OLED, un amplio ángulo de visualización, una latencia de entrada estupenda que casi siempre se encuentra por debajo de los 20 ms y un tiempo de respuesta bastante notable que se encuentra en torno a los 15 ms. Como veis, estas prestaciones presagian un rendimiento con juegos muy interesante.

El hecho de que esta propuesta incorpore un panel de 10 bits provoca que su precio sea algo superior al del modelo SJ850V. Aun así, no es difícil encontrarlo por menos de 2.000 euros, lo que lo coloca como una firme alternativa a los OLED más económicos si aún no queremos apostar por esta última tecnología, o bien si queremos una tele que sea más luminosa que las OLED de gama de entrada. Y esta lo es.

LG SJ950V Panel LCD LED HDR10 Sí DOLBY VISION Sí HDMI 4 HDMI 2.0 Sí LATENCIA DE E/S 14 a 17,5 ms TIEMPO DE RESPUESTA 15,5 ms Precio 1.999 euros (55 pulgadas) en El Corte Inglés

Panasonic EZ950

Nos vamos ahora con otra propuesta OLED, pero en este caso de Panasonic. Este televisor incorpora, como todos los OLED de esta marca japonesa, un panel fabricado por LG. Eso sí, ahí acaba la colaboración entre ambas marcas porque todo lo demás en esta tele, incluida, por supuesto, la electrónica de procesado de la imagen, ha sido diseñado por los ingenieros de Panasonic.

Este modelo hemos podido analizarlo a fondo en nuestro laboratorio, y nos gustó mucho de él, como cabía esperar, la densidad de su negro, lo bien calibrado que viene de fábrica, su comedida latencia de entrada (oscila alrededor de los 26 ms) y su amplio ángulo de visión. Lo que no nos gustó tanto fue su diseño, que a nosotros nos parece poco innovador, un sonido claramente mejorable y un nivel de brillo inferior al de los televisores LCD LED del mismo rango de precio. Aun así, nuestro balance es muy positivo, y su precio es bastante razonable dado que se trata de un dispositivo OLED. Por eso os proponemos que lo tengáis en cuenta.

Panasonic EZ950 Panel OLED HDR10 Sí DOLBY VISION No HDMI 4 HDMI 2.0 Sí LATENCIA DE E/S 26 ms Precio 2.499 euros (55 pulgadas) en El Corte Inglés

Samsung MU8005

Entramos en el terreno de Samsung, y, por tanto, entramos en «terreno LCD LED». Como sabéis, esta marca surcoreana, a pesar de que fabrica paneles AMOLED para sus smartphones y otros dispositivos, aún no apuesta por los paneles OLED en sus televisores. Este modelo en particular incorpora un panel LCD LED de 10 bits avalado por una de sus implementaciones más sofisticadas de puntos cuánticos. Aunque es importante que tengamos en cuenta que no se trata de una tele QLED, que son las que actualmente cuentan con la técnica de nanocristales más avanzada de Samsung.

Aun así, estamos ante un televisor apetecible si nuestro presupuesto no nos permite irnos mucho más allá de los 1.000 euros. Por este precio hoy en día no podemos conseguir una tele OLED, pero sí un buen televisor LCD. Y aquí tenemos un estupendo ejemplo. Su latencia de entrada oscila entre los 19 y los 25 ms, su tiempo de respuesta es bastante comedido (unos 13 ms) y satisface la especificación HDR 1000, lo que garantiza un nivel de brillo solvente. Por todo esto, si vuestro presupuesto es comedido esta es una de las opciones que merece la pena tener en cuenta.

Samsung MU8005 Panel LCD LED HDR10 Sí DOLBY VISION No HDMI 4 HDMI 2.0 Sí LATENCIA DE E/S 19 a 25 ms TIEMPO DE RESPUESTA 13 ms Precio 1.020 euros (49 pulgadas) en Amazon

Samsung Q7F

De nuevo llegamos a otro de los televisores que hemos podido «diseccionar» en nuestras instalaciones, y que, por tanto, conocemos a fondo. Lo más llamativo de esta tele es que pertenece a la familia QLED de Samsung, y, por eso, es una de las propuestas con las que esta marca pretende intimidar a los modelos OLED de la competencia. Que lo logre o no ya es «harina de otro costal».

En cualquier caso, a nosotros nos gustó, y mucho, por la calidad de imagen global de su panel de 10 bits, por su nivel de brillo máximo (alcanza los 1.500 nits) y también por sus muy atractivos tiempo de respuesta y latencia de entrada, máxime si, como pretendemos con este artículo, vamos a utilizarlo para disfrutar nuestros videojuegos. ¿Sus defectos? Su nivel de negro no es tan sobresaliente como el de los televisores OLED y su sonido, como sucede en la mayor parte de las teles actuales, es mejorable. Aun así, es un dispositivo estupendo que merece la pena tener en cuenta.

Samsung Q7F Panel LCD QLED HDR10 Sí DOLBY VISION No HDMI 4 HDMI 2.0 Sí LATENCIA DE E/S 20 a 24 ms TIEMPO DE RESPUESTA 8,2 ms Precio 1.760 euros (55 pulgadas) en Amazon

Samsung Q9F

Hemos decidido incluir este modelo de Samsung entre nuestras propuestas, a pesar de su elevado precio, por una razón de peso: actualmente es una de las alternativas más consistentes a los televisores OLED de alta gama, si, como he mencionado antes, queremos una tele premium pero aún preferimos no apostar por esta última tecnología, bien por la mayor fragilidad de sus paneles, bien por la posibilidad de que se produzca la retención de imagen que preocupa a algunos usuarios (combatida por las marcas que creen en OLED mediante avanzados algoritmos que permiten controlar el brillo en tiempo real).

Este televisor adquiere fuerza frente a OLED también si buscamos una tele que sea lo más luminosa posible (alcanza los 2.000 nits máximos). La profundidad de su negro y su nivel de detalle en regiones oscuras son sobresalientes, aunque no igualan los de los televisores OLED más avanzados. En lo que concierne a su uso con videojuegos, nada que objetar. Como podéis ver en la ficha técnica que tenéis debajo de estas líneas, tanto su latencia de entrada como su tiempo de respuesta son bajos, por lo que asegura una experiencia apetecible.

Samsung Q9F Panel LCD QLED HDR10 Sí DOLBY VISION No HDMI 4 HDMI 2.0 Sí LATENCIA DE E/S 21 a 22 ms TIEMPO DE RESPUESTA 10,8 ms Precio 3.999 euros (65 pulgadas)

Sony A1

Esta familia de televisores ha permitido a Sony reencontrarse son la tecnología OLED, una innovación que la marca japonesa conoce bien después de haber recurrido a ella en el televisor XEL-1 que llegó a España en 2009, y también en la pantalla de PlayStation Vita, su última consola portátil.

El panel de este modelo lo fabrica LG, pero todo lo demás, incluida la electrónica de procesado, es de Sony. Nosotros tuvimos la oportunidad de probarlo a fondo en nuestras instalaciones hace unos meses, y nos sorprendió. Lo hizo por sus negros (como cabía esperar por integrar un panel OLED), su colorimetría, su diseño... Incluso suena razonablemente bien, algo que no es habitual en los televisores actuales.

Las mayores pegas que podemos ponerle son, cómo no, su precio, que es bastante elevado aunque no dista mucho del de otras propuestas OLED similares. Y, en el ámbito que nos ocupa, el de los videojuegos, también su latencia de entrada, que es más alta que la de las demás propuestas de este artículo. Aun así, a menos que seáis unos profesionales de la escena competitiva, no debería preocuparos porque solo en circunstancias contadas excede ligeramente los 40 ms (a 1.080p y 60 Hz). Eso sí, si queréis haceros con él vuestro presupuesto tendrá que ser generoso.

Sony A1 Panel OLED HDR10 Sí DOLBY VISION Sí HDMI 4 HDMI 2.0 Sí LATENCIA DE E/S 21 a 48 ms TIEMPO DE RESPUESTA 0,8 ms Precio 3.450,90 euros (65 pulgadas) en Amazon

Sony Bravia XE9305

Esta es otra de esas propuestas muy atractivas si nuestro presupuesto es razonablemente comedido y nuestra ambición no lo es en absoluto. Y es que por unos 1.600 euros podemos hacernos con un televisor con panel LCD LED VA dotado de lo último de Sony en tecnología de puntos cuánticos, con un brillo máximo de 1.000 nits y un diseño muy cuidado, algo habitual en los televisores de esta marca.

Nosotros pudimos probarlo a fondo en nuestras instalaciones hace unos meses, y nos gustó de él su diseño, su colorimetría y su muy competente procesado de imagen cuando lo utilizamos para ver cine. En el ámbito de los videojuegos sus cifras de latencia de entrada y tiempo de respuesta no son punteras (las tenéis en la ficha que publicamos debajo de estas líneas), pero tampoco están nada mal. Un apunte: este televisor cuesta ahora casi 1.000 euros menos que cuando salió, por lo que representa la oportunidad de hacernos con un LCD LED de gama alta a un precio razonable.

Sony Bravia XE9305 Panel LCD LED HDR10 Sí DOLBY VISION No HDMI 4 HDMI 2.0 Sí LATENCIA DE E/S 25 a 42,1 ms TIEMPO DE RESPUESTA 12,5 ms Precio 1.599,90 euros (55 pulgadas) en FNAC

Sony Bravia ZD9

Nuestra última propuesta es, al igual que el modelo Q9F de Samsung, una alternativa muy interesante para aquellos usuarios que quieren hacerse con un televisor de alta gama, pero prefieren no apostar por la tecnología OLED. Y es que la madurez de los paneles LCD y la tecnología de atenuación de la retroiluminación, combinada con lo último en puntos cuánticos, permite a los fabricantes de teles colocar en el mercado soluciones capaces de acercarse en lo que concierne al nivel de negro y la colorimetría a los mejores televisores OLED, y superarles en parámetros como el nivel de brillo máximo.

Cuando este modelo llegó a nuestras instalaciones nos gustó por su diseño (las peanas actuales de Sony son especialmente estilosas), sus negros y nivel de detalle en regiones oscuras (gracias a su sofisticado sistema de atenuación de la retroiluminación) y por su convincente HDR. Tal y como sucede con el modelo anterior, su latencia y tiempo de respuesta no son punteros, pero resultan satisfactorios, a menos que nos guste competir. Si fuese así es preferible optar por un modelo con un tiempo de respuesta inferior, una especificación esta última que ensombrece ligeramente las prestaciones globales de esta tele en materia de videojuegos.

Sony Bravia ZD9 Panel LCD LED Full Array HDR10 Sí DOLBY VISION Sí HDMI 4 HDMI 2.0 Sí LATENCIA DE E/S 23 a 41 ms TIEMPO DE RESPUESTA 30 ms Precio 4.082 euros (65 pulgadas) en FNAC

