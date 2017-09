"QLED es la tecnología de hoy y del futuro para Samsung", entrevista a Nacho Monge (Samsung)

Samsung introdujo en el CES de este año sus primeros televisores con la tecnología QLED. A la gama presentada entonces se sumaba en IFA el Q8F, la versión plana del Q8C que ya conocíamos. Sobre el nuevo modelo, la tecnología detrás de QLED y la rivalidad con OLED hemos estado hablando con Nacho Monge, TV & AV Marketing Manager de Samsung España, en una entrevista celebrada en IFA 2017.

Repasando la gama alta en televisores Samsung de este año

Habéis anunciado hace nada el televisor QLED modelo Q8F, que es plano, y lo habéis presentado como "un modelo que teníais muchas ganas de presentar". Hasta ahora de ese modelo sólo teníais el Q8C, que es el mismo pero en curvo. ¿Por qué presentáis la Q8F? ¿Cuáles son las diferencias respecto a la Q7F, además del sonido?

Lo que nos estaban pidiendo los consumidores era continuar con el diseño de la Q8C, pero presentar un modelo plano. Responde a esa necesidad, a esa petición de los consumidores y de los clientes, de coger el modelo más premium de televisor y presentarlo en un modelo plano.

Samsung presentó en el CES 2017 sus nuevas teles QLED: la Q9 (sólo disponible en versión plana), la Q8 (a priori sólo en curvo) y la Q7 (plano y curvo). En IFA, Samsung introdujo la versión plana de la Q8. Puedes ver todo el catálogo de teles QLED de Samsung aquí

En cuanto a las diferencias con el Q7F, pues en primer lugar el diseño. Es un diseño con una peana diferente y con un acabado en la parte trasera también algo diferente. Tiene además pequeñas mejoras en el sistema de sonido y unas pequeñas mejoras en el sistema de software que hacen que la calidad de imagen sea un poco superior.

También tengo una duda. No sé si hay alguna razón por la que los televisores de este año de gama alta de Samsung son todos edgelit (sólo LEDs en los bordes) y no backlit (con matriz de LEDs por todo el panel).

Son dos tipos de tecnología LED: es utilizar una luz totalmente trasera o utilizar una luz que vaya por los lados. Ambas ofrecen ventajas. El tener la tecnología edgelit lo que nos permite es hacer el televisor mucho más fino, mucho más ligero. Y la dificultad que tiene es que tienes que jugar con una tecnología trasera para que esa luz se reparta uniformemente por todo el panel.

Pero hasta ahora, por ejemplo el año pasado, el gama alta vuestro era backlit.

Sí, el año pasado la serie 9 era backlit. Pero este año hemos conseguido con un desarrollo de la luminosidad ir a una tecnología edge que es capaz de reproducir y extender la luz por todo panel de una manera uniforme.

Sobre teles planas y teles curvas. El año pasado vuestra tele de gama más alta era curva. Este año es al revés: anunciasteis la Q9F, que es plana. ¿Qué porcentaje más o menos de teles curvas se venden con respecto a las teles planas? ¿Cómo se están repartiendo el mercado ahí?

Depende del segmento. Cuando vamos al segmento de a partir de 55", vamos ya en torno al 25% o 30%. Cuando hablamos del segmento general, nos vamos a un volumen de en torno al 7%.

Nosotros intentamos tener comunicación constante y directa con el consumidor. El consumidor que se ha comprado un televisor curvo nos dice, en el 75% de las veces, que para su siguiente televisor sólo se compraría un curvo. Es decir: el consumidor de un televisor curvo, siempre querrá un televisor curvo. Mientras que el consumidor plano muchas veces no se ha comprado un televisor curvo por temas de presupuesto.

Nosotros creemos que hay dos tipos de consumidores: uno que quiere curvo sí o sí y otro que solamente quiere plano. Y en Samsung nos consideramos obligados a ofrecer a todos los consumidores los diferentes tipos de televisor. Este año la Q9, el modelo con más alta numeración, es un televisor plano, pero nuestro flagship, el televisor que utilizamos en todas las comunicaciones, el televisor que queremos comunicar más, es un televisor curvo. Creemos firmemente que la tecnología curva es muy aspiracional para el consumidor y realmente la valora.

¿Podéis hacernos una "foto" del mercado de los televisores en España, con por ejemplo las cuotas de mercado que manejáis?

No puedo darte todos los detalles. Lo que sí puedo decir es que el mercado español es un mercado que se mantiene bastante estable en la venta de televisores, que Samsung es líder mundial en venta de televisores y en venta de televisores premium tenemos más cuota que el resto de fabricantes juntos (osea, que tenemos más del 50%).

En España, ¿cuál es el tamaño de teles favorito de los españoles? ¿Qué suelen comprar?

En España, en número de unidades, el consumidor se está decantando ahora mismo por un 49 pulgadas, pero, como vamos a ver durante estas navidades, la pulgada estrella va a ser 55 y 65. Ya 55 ha dejado de ser ese televisor grande y va a expandirse.

QLED vs. OLED

¿Cómo explicarías a alguien que no entiende mucho de tecnología qué es el QLED?

Lo primero que hay que decir es que es lo último en la tecnología de calidad de imagen. ¿Cuáles son los beneficios que nos da? En un televisor, lo que buscamos siempre es la mejor calidad de imagen a través de reproducir los colores lo más fiel posible a como se reproducen en la naturaleza. Es por ello que QLED es la mejor opción: es capaz de reproducir el 100% del volumen de color. Esto se consigue a través de las partículas quantum dot con el nuevo recubrimiento metálico.

Por otro lado, el televisor es color pero también es luz. Por eso los quantom dots son tan importantes. Creemos que la tecnología QLED es el futuro, porque es la única tecnología que es capaz de reproducir los picos de brillos más altos (sin que te llegue a cegar). Pensamos que es una tecnología muy superior a otras existentes en el mercado.

" Creemos que la tecnología QLED es el futuro, porque es la única tecnología que es capaz de reproducir los picos de brillos más altos (sin que te llegue a cegar)"

Y, por último, es un televisor que requiere un desembolso económico importante. Por eso es importante la vida útil del televisor. El consumidor español está cambiando de televisor entre cada nueve o diez años y los televisores QLED son ahora mismo los únicos televisores del mercado que son capaces de garantizar y de dar una garantía de diez años contra el quemado de panel. Es decir, son televisores con una vida útil muy larga y, si en algún momento se produjese el quemado de panel, Samsung te reemplazaría el panel.

La pega que yo al menos le veo al QLED es el tema de los "negros". Ahí sí que se nota que vais un poco por detrás de la competencia. Ganas en "brillo", sí, pero pierdes en "negros"...

Bueno, lo mejor sería verlo, para comparar habría que verlo. En Samsung somos capaces de dar un negro muy puro, muy puro, con nuestro ultra-black. Pero, sin querer desmerecer al negro, que es un tema muy importante en los televisores, lo mejor para tener un negro muy profundo es tener el televisor apagado, y eso no lo queremos. Lo que queremos es que la imagen resalte. Por eso hacemos énfasis en la importancia del brillo, la luz y los colores. Si quisiésemos el negro más profundo, es tan simple como apagar el televisor.

Hay otra pregunta que creo que se hace todo el mundo: ¿por qué Samsung no hace teles OLED?

Nuestro Chief Marketing Officer para Europa, David Lowes, lo explicó tajantemente: Samsung, y para televisores o para pantallas de grandes formatos, no se focalizará en el desarrollo de teles OLED. ¿Por qué hacemos esto? Porque la tecnología OLED, desde nuestro punto de vista, no está preparada para producir la calidad de imagen que el consumidor requiere.

"La tecnología OLED, desde nuestro punto de vista, no está preparada para producir la calidad de imagen que el consumidor requiere"

Antes hablábamos de los brillos, la luz y el color... QLED es la tecnología, hoy por hoy, capaz de reproducir ese color y esa luz mucho mejor que cualquier otra tecnología. Y, por otro lado, no tenemos problemas de durabilidad.

Todo esto sin desmerecer y sin dejar de resaltar que Samsung es el fabricante número uno en paneles de OLED, que es lo que utilizamos en las pantallas de nuestros móviles, tabletas o para los wearables. Pero es una tecnología, la de los móviles, tabletas y wearables, muy diferente, donde no necesitamos ni el brillo ni el color que se exige en un televisor. Pero Samsung ya ha confirmado que OLED para televisores, hoy por hoy, no.

Esa era mi siguiente pregunta... "hoy por hoy". ¿Y en el futuro? Igual la tecnología OLED va mejorando hasta que sea capaz de mejorar por ejemplo en brillos, en retención de imagen... ¿O lo descartáis ya completamente?

QLED es la tecnología de hoy y del futuro para Samsung. En la tecnología es imposible decir "esto no". Samsung seguirá haciendo desarrollos como líder de fabricación de paneles, tanto de LCD LED como de OLED.

Los OLED cada vez están bajando más de precio y hoy en día por 2000 euros tienes un OLED de 55 pulgadas bastante decente. ¿Cómo pretendéis vosotros competir contra eso? Las QLED tampoco son teles baratas, son teles premium. ¿Vais a competir en precio?

El primer punto es competir en calidad de imagen. Son dos tipos de aproximaciones tecnológicas diferentes y creemos que QLED es capaz de reproducir una calidad de imagen muy potente y superior.

Por otra parte, QLED nos permite aplicar economías de escala. Y esto es muy importante porque seremos capaces de producir más y, cuando produces más vendes más, y cuando vendes más normalmente eres capaz de democratizar el precio y la accesibilidad a la tecnología. Por lo tanto seremos capaces de crear QLEDs desde 49, 40 incluso, o un 49 pulgadas en monitor, hasta un 88 o 105 pulgadas en el futuro. Vamos a poder acceder a muchos tipos de consumidores y nos permitirá crear una economía de escala que nos permita hacer los precios mucho más accesibles.

¿Cuál es el futuro del QLED? ¿Son las QLED de este año un paso previo a un QLED más avanzado que veremos en un par de años? ¿Cómo serán las teles QLED del futuro de Samsung?

Nadie lo sabe, ésa es la realidad. Hace dos años empezamos con la tecnología QLED, que es la tecnología que está basada en quantum dots. Lo que sí puedo desvelar es que QLED tiene un road map de tecnología a largo plazo, y cuando digo largo plazo estamos hablando de diferentes hitos en los próximos 3 o 5 años con desarrollos tecnológicos palpables y muy tangibles para el consumidor.

Teles modulares, contenidos y más...

Otra cosa que me llama la atención y que personalmente me gusta mucho es tener por un lado lo que es la pantalla, el panel, y luego tener por otro el "cerebro", con las conexiones, unido por un cable. Puedes "pegar" mucho la tele a la pared (para conectar los cables los enchufas en el módulo independiente) y, además, ¿llegaremos a ver televisores modulares en el futuro? Teles en las que mantengas el panel y cuando quieras actualizar la potencia, quieras nueva conectividad, cambia un estándar... puedas cambiar solamente el módulo con el "cerebro".

Nosotros empezamos moviendo la conectividad del televisor fuera de la propia tele hace unos tres o cuatro años, y creo firmemente que se va a convertir en un estándar de la industria de los televisores. Creemos que aporta una gestión de cables mucho más óptima y, como bien has dicho, nos permitirá en el futuro actualizar el televisor cuando vengan nuevos estándares de conectividad. Creemos firmemente que esta evolución que hemos hecho se extenderá a todo el mundo y a gamas más accesibles.

Es decir, ¿en el futuro podremos ver teles de Samsung en las que sólo tengas que actualizar el One Connect?

Podremos ver que la conectividad posiblemente se pueda actualizar.

Hablemos de HDR. El problema con HDR es que hay varios estándares. ¿Por qué no se sientan todos los fabricantes y dicen "vamos a hacer un estándar para todos y vamos a ir a tope con ese estándar"?

Todos los fabricantes de televisores incorporamos HDR10, y el 99% de los contenidos que se hacen, se hacen solamente en HDR10. Y luego hay un pequeño porcentaje que, además de grabarse en HDR10, se graba en otros formatos. Samsung, al incorporar HDR10, cubre todos los contenidos. Luego hay otros contenidos que saldrán además en otro tipo de HDR, pero Samsung soporta el HDR10.

Samsung no cree en tecnologías cerradas, cree en tecnologías abiertas para que no supongan un coste adicional al consumidor

Por otro lado, hemos confirmado que hacemos una alianza con Panasonic y 20th Century Fox, y estamos intentando traer al máximo número de fabricantes de televisores y distribuidores y creadores de contenidos. ¿Qué hace HDR10+? Es capaz de determinar en cada punto del televisor cuál es el brillo y el contraste necesario. Y lo que es más importante: nosotros creemos en códigos abiertos, tecnologías abiertas, libres de royalties, mientras que hay otros formatos de HDR (no voy a decir yo cuáles) que cobran un royalty y que son tecnologías cerradas. Samsung no cree en tecnologías cerradas, cree en tecnologías abiertas para que no supongan un coste adicional al consumidor.

El "caos" actual (septiembre 2017) con los distintos formatos de HDR, resumido en una sola imagen (fuente: flatpanelshd

Lo de los diferentes formatos de HDR puede ser algo lío: aquí os lo explicamos en detalle

Hace algunos días escuchaba hablar de los nuevos anuncios de las nuevas teles QLED de Samsung en alguna marquesina y en alguna valla. En ellos decía algo así como "nuevas teles QLED de Samsung", la foto de la tele y no había ninguna especificación en todo el anuncio, sino una referencia a 'Juego de Tronos' y a cómo podrías disfrutar de la serie con las teles de Samsung. ¿Cómo de importante es el contenido a la hora de vender teles?

La industria de los televisores siempre ha estado al servicio de la industria de los contenidos. Lo que hacemos es reproducir lo que la industria de los contenidos hace para los consumidores. Nos enorgullece el poder colaborar con partners tan importantes como HBO. Samsung ha conseguido ser el único fabricante de televisores en España que incorpora la aplicación de HBO, de tal manera que le damos la posibilidad al consumidor de disfrutar de estos contenidos sin tener que acceder a otras plataformas.

¿Cómo de importante es? Muy importante. De hecho, HBO sólo está disponible en teles Samsung, Netflix fuimos los primeros en tenerlo y estamos trabajando con más partners locales en España para crear no solamente contenidos de vídeos en exclusiva y con más calidad, sino también de deporte.