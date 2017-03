Más que una guerra con un único superviviente, los diferentes tipos de HDR van a convivir en nuestras teles

Sobre HDR ya os hemos hablado largo y tendido, explicando los tipos que están apareciendo en el mercado, también recomendando algunas de las propuestas más interesantes. Pero queríamos comentaros el estado actual, y entender la situación como algo diferente a una guerra de formatos.

No pudieron con el 3D y les está costando demasiado meter la curva en nuestros salones, pero sí están consiguiendo instalar la resolución Ultra HD, algo que sí veo más interesante y necesario que los otros dos intentos. Lo siguiente que claramente quiere conseguir la industria es que veamos los contenidos con el mejor rango dinámico posible, de la forma más fiel.

Lo que propone HDR no es más resolución, más píxeles, lo que quieren es que esos píxeles sean mejores a la hora de representar los contenidos. Básicamente es conseguir negros más negros, y blancos con más brillo con la tecnología que tienen las teles actuales.

Hasta aquí creo que lo que pretenden es más o menos entendible, lo que es más confuso es ver todas las propuestas y nombres que aparecen, con las diferentes marcas de dispositivos abrazándose a unas u otras. Pero realmente no estamos ante una lucha a muerte de formatos como ha ocurrido años atrás, el formato físico no excluye, como nos explican en este artículo de FlatPanels.

Una cosa muy diferente es que tu tele no esté preparada tecnológicamente para reproducir contenidos HDR, pero si es capaz de hacer HDR10, no debería tener problemas para hacer lo propio con Hybrid Log Gamma (HLG), o viceversa.

Dolby Vision no es más complicado de reproducir para una tele de gama alta que ya soporte HDR, pero su principal diferencia radica en que va por licencia y algunos detalles que explicamos más adelante. Es para el que quiera una experiencia más parecida al cine.

No hay una restricción física

Aquí no hay cintas diferentes como en el VHS o el Betamax - o discos como en Blu-ray Disc o HD-DVD -, aquí realmente hay software diferente, y decodificadores que tienen que saber cómo representar los datos en pantalla.

Es más una cuestión de que el fabricante del dispositivo quiera que su producto esté asociado a un determinado HDR, que una limitación por hardware. En la siguiente imagen tenéis muy claro cómo está la cosa actualmente:

Flatpanels

Como ocurre con el LG G6, tener el distintivo Dolby Vision no quiere decir que tu tele se vea igual que un cine

La gran mayoría de los fabricantes importantes y creadores de contenidos no se cierran puertas, eligen diferentes versiones del HDR. Netflix y Amazon están con los dos más conocidos, y nombres como LG y Sony los eligen todos. Comentar que el estándar Ultra HD Blu-ray soporta los tres.

Lo que sí es cierto es que cada versión hace cosas diferentes, y parece que Dolby Vision es el más especial al trabajar con los datos de una forma más dinámica (metadatos por fotograma), pero necesita de una licencia y un motor interno conocido como VS10.

No nos engañemos, las especificaciones Dolby Vision reales son mucho más exigentes que las que se marcan para teles, no se verá igual. Eso sí, toda tele con Dolby Vision puede hacer HDR10, que es un estándar abierto, como el HLG (usado para las retransmisiones).

Sí hay una realidad frente a nosotros, si tienes una tele que no es Dolby Vision y le pones un contenido que sí lo es, no vas a poder disfrutarlo. Pero las incompatibilidades presentes no implican que estemos ante una guerra de formatos en la que tenga que quedar uno, como ocurrió con anteriores tecnologías: creo que van a convivir varios, y los fabricantes elegirán los que quieran tener en sus teles. A mi me huele que serán los tres.