Mientras LG y Sony pasan de la curvatura, Samsung no se da por vencida y prepara un arsenal de televisores

Lo de las pantallas curvas empezaba a sonar como la historia de los televisores 3D, algo que nos querían meter por fuerza en casa, sin que realmente hubiera necesidad. Hay muchas interpretaciones y gustos sobre esto, y por lo tanto empresas que defienden una experiencia realmente inmersiva, como es el caso de Samsung. En el otro lado tenemos a LG y Sony, la curvatura no es algo que les haga mucha gracia.

Si nos vamos a conocer las últimas noticias que se cuecen en Corea del Sur, por cortesía de ET News, vemos que en el disparadero de Samsung hay nada menos que 22 modelos nuevos que emplean la curvatura como elemento principal de diseño. Interesante conocer que son televisores que tiene como destino el mercado mundial, por lo tanto es una apuesta importante por parte de Samsung.

En mi opinión, entiendo que hay soluciones que pueden tener sentido, como un monitor para jugar en el que estamos más cerca del mismo, pero sinceramente, no encuentro el valor diferencial en una tele de un salón: es imposible conseguir tener un sistema IMAX en casa con esto, que realmente nos envuelve por imagen y sonido. Con esto no digo que no tengan calidad, pero soy de la opinión de sus competidores:

LG y Sony pasan página

O al menos hacen una tregua este 2017, ya que no van a entrar a competir en este terreno con Samsung. Bien sea por no haber recibido una respuesta positiva del mercado, bien por no haber encontrado internamente un valor añadido en este tipo de diseños.

LG y Sony ya decidieron bajarse del 3D, era un secreto a voces pero lo confirmaron en el pasado CES 2017. Ahora han decidido que a ellos los que le funciona bien es hacer pantallas planas con mucha calidad, que no hace falta que tengan ese grado de curvatura para conseguir una mejor experiencia.

Según Samsung, este mercado “curvo” ha estado creciendo entre un 20 y un 30% cada año

Que conste que hay modelos curvos de LG impresionantes, como el OLED55C6V, pero a igualdad de especificaciones, la gente suele elegir el modelo plano que suele ser más asequible.

Volviendo a Samsung, hay que decir que es de los pocos fabricantes importantes que se quedan haciendo esto, y lo piensa hacer con modelos especialmente grandes: por encima de las 65 pulgadas y con la mejor tecnología, que en su caso es QLED.

