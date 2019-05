Seis razones para mantener la suscripción a HBO España después de 'Juego de Tronos’

En las horas siguientes a la emisión del último episodio de 'Juego de Tronos', en Internet se hablaba principalmente de tres cosas, unos alababan lo emotivo que había sido el final de la serie, otros decían que había traicionado a sus personajes y otro grupo comentaba que había llegado el momento de darse de baja del servicio de HBO.

Sobre esto último, el mismo lunes pudimos ver publicaciones explícitas en varios medios, como esta de Decider titulada, Cómo cancelar tu suscripción a HBO (ahora que no hay más Juego de Tronos) y otras, que llamaban la atención sobre el aumento de búsquedas del término “cancel HBO” en Google.

Efectivamente, puede verse un pico en los resultados de la búsqueda que coincide con la emisión del último episodio de ‘Juego de Tronos’ pero, aunque deja un titular atractivo, no es realmente una sorpresa. En una entrevista para Deadline, Casey Bloys, presidente de programación de HBO, explicó que estos movimientos los han visto históricamente en su servicio después de la emisión de series como ‘True Detective’ o ‘Westworld’: “Hay personas que ven HBO solo por una serie, pero generalmente volvemos a recuperar suscriptores”.

Como este tipo de servicios VOD no nos atan con un contrato de permanencia, tenemos a mano la posibilidad de congelar la suscripción periódicamente y volver a activarla cuando se estrenen nuevos títulos de interés. Probablemente muchos de vosotros os habéis planteado daros de baja de HBO después del final de la serie de los Siete Reinos, pero como creemos que en el catálogo de la plataforma hay vida después de ‘Juego de Tronos’, pasamos a exponer algunas razones por las que creemos que vale la pena mantener la suscripción en los próximos meses.

Por su catálogo histórico de series originales

Esta puede parecer una razón menor en una época en la que nos arrasa la corriente de estrenos continuos, porque vivimos con la presión social de vivir al día con la actualidad, pero en este apartado el catálogo de HBO no tiene competencia. Entre sus producciones originales hay títulos excepcionales a los que todos deberíamos darle una oportunidad una vez en la vida y muchos otros que ameritan un revisionado, esa práctica en desuso que tantas satisfacciones ofrece.

Lisa Kudrow fue Valerie Cherish en 'The Comeback', una serie adelantada a su tiempo.

De ‘Los Soprano’, ‘A Dos Metros Bajo Tierra’, ‘Band of Brothers’, ‘Roma’, ‘Deadwood’, ’The Wire’, ‘En Terapia’, ‘Carnivale’, ‘The Leftovers’ o ‘Sexo en Nueva York’ (y podríamos seguir), a pequeñas joyas como ‘The Comeback’, ‘Iluminada’ o ‘Flight of The Conchords’, tenemos opciones de sobra con las cuales aprovechar el verano para descubrir de una vez por todas qué hace que estas series aparezcan en tantas listas o disfrutar el volverlas a ver. Yo quiero volver a ver entera ‘Veep’.

Por el nivel de sus series originales en curso

Michael Colgan es Shadov Mikhail en 'Chernobyl'.

'Barry', la serie protagonizada por Bill Hader, acaba de finalizar su segunda temporada y todos están hablando maravillas de esta nueva entrega, especialmente de su quinto episodio. Pero los éxitos de HBO a veces llegan de donde menos los esperan, es el caso de 'Chernobyl', una serie que ha cautivado a espectadores y crítica, que no dejan de dedicarle alabanzas después de cada episodio. O 'Gentleman Jack', la nueva serie de la creadora de Happy Valley, que acaba de ser renovada por una merecida segunda temporada. No podemos decir que entre estos tres títulos no haya variedad.

Porque tiene las mejores series que están actualmente en emisión en otros canales

Aparte de su catálogo de originales, HBO tiene licenciadas en España las series de las que estamos hablando crítica y público: ’Killing Eve’, ‘Better Things’, ’Fosse/Verdon’, 'Lo que hacemos en las sombras’ o ‘Years and Years’ son algunas de ellas y cada uno de esos títulos compensa la suscripción mensual al servicio.

Jodie Comer es Villanelle en 'Killing Eve'.

Y si nos gustan las series juveniles, podemos ponernos al día con ‘Supergirl’, ‘The Flash’, ‘Legends of Tomorrow’, la británica (y muy interesante) ‘Clique’, o estrenos de esta temporada como ‘Roswell New Mexico’ o ‘Pequeñas mentirosas: Perfeccionistas’.

Tiene las series con más posibilidades en los Premios Emmy

Entre sus originales y los títulos licenciados, en el catálogo de HBO encontraremos la gran mayoría de series que tendrán nominación a los premios que se entregarán en septiembre, y las que no consigan una, seguramente protagonizarán artículos de análisis y publicaciones en redes sociales sobre la injusticia de que no sean candidatas a premio. Yo lo haré si no nominan a Jodie Comer por ‘Killing Eve’, a Suranne Jones por ‘Gentleman Jack’ y a Michelle Williams por ‘Fosse/Verdon’.

Suranne Jones se merece todos los premios por su Anne Lister en 'Gentleman Jack'.

Y aunque digamos (y sepamos) que los premios no son un respuesta real a la calidad de una serie, también es cierto que cuando se publica la lista de nominaciones sentimos la curiosidad de echarle un vistazo a esos títulos que se nos escaparon durante su emisión porque, reconozcámoslo, por mucho que queramos y tengamos tiempo, es imposible verlo todo a ritmo de emisión.

Porque apuestan por la emisión simultánea

Hablando del ritmo de emisión, así me recordó María González que esta es una característica destacable del modelo de vídeo bajo demanda de HBO: “Todavía recuerdo cuando, hace unos años, no existían estos servicios y podían pasar años hasta que se estrenase una temporada que ya había visto la luz en EEUU. Ahora esto ha cambiado, y especialmente HBO está haciendo un esfuerzo grande en el estreno simultáneo de series respecto a la emisión estadounidense”.

Netflix y Amazon lo hacen puntualmente con series como ‘Star Trek: Discovery’ y ‘The Bold Type’, pero este modelo de distribución está institucionalizado en HBO, y no solo con sus series orignales, lo estamos viendo estas semanas con series como Years and Years, Fosse/Verdon o ‘Lo que hacemos en las sombras’, de BBC la primera y de FX las otras dos; y lo veremos el próximo mes con ‘El cuento de la criada’. Es un lujo tener la oportunidad de disfrutar de estrenos simultáneos de títulos tan relevantes como estos, que nos permiten estar al día de la conversación social a nivel global, y que de esta forma pueden paladearse mejor que con el acceso a temporadas completas.

Por los estrenos que vienen

Meryl Streep se une al elenco de 'Big Little Lies' en su segunda temporada.

Cuando decimos que hay vida después de 'Juego de Tronos' no mentimos, el 31 de mayo llega la película que le dará cierre a ‘Deadwood’, y en junio se estrenan ‘Euphoria’, la tercera temporada de ‘El cuento de la criada’, la segunda de ‘Big Litle Lies’ o ‘Doom Patrol’, para los amantes de los superhéroes.

A corto plazo llegarán series como ‘La Señora Fletcher’, protagonizada por Kathryn Hahn, una actriz que siempre nos gusta ver; ‘La materia oscura’, que presentó un trailer con potencial y viene con un elenco de lujo; la versión libre de ‘Watchmen’, adaptada por Damon Lindelof; y nuevas entregas de ‘Succession’, ‘Silicon Valley’ o ‘Divorce’. Y para el próximo año, esperamos la tercera temporada de 'Westworld', cuyo primer teaser se presentó la noche de la emisión del final de 'Juego de Tronos' y nuevos proyectos de creadores como Phoebe Waller-Bridge, Armando Iannucci, J.J. Abrams y Joss Whedon.

HBO tiene sin mucha discusión el catálogo más interesante y atractivo de todos los que tenemos actualmente disponibles en España, con razones de sobra para que queramos permanecer suscritos a su servicio, pero no todo son flores, también es justo recordar sus limitaciones. En cuanto a contenido tiene un nivel extraordinario, pero si comparamos su plataforma con otras como la de Netflix, allí tiene mucho camino por recorrer. El día en que que la plataforma de HBO sea más intuitiva, nos permita seguir las series que estamos viendo sin tener que volverlas a buscar cada vez que entramos, y nos permita la descarga para el visionado offline, sobre el papel no tendrá competencia.