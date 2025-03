Tras quince años de su estreno, este clásico atesora un récord: la película de ciencia ficción más taquillera sin ser de una saga

Tiene sentido que salga a colación el nombre de Christopher Nolan cuando hablamos de una de las pocas películas que se acercan a los mil millones de recaudación y que no son parte de una saga, porque en este caso el propio Nolan es la franquicia. Nos acercamos a sus películas buscando la marca de autor que él garantiza, y eso es otra forma de franquiciar sus obras. En cualquier caso, esta 'Origen' (que puedes ver en Netflix, Movistar Plus+ y Max) es un hito de taquilla.

No es, eso sí, la película más taquillera de la historia que no pertenece a una franquicia, porque ese honor hay que adjudicárselo antes que a ella a 'Titanic', 'Barbie' (que habría que discutir si forma parte de una franquicia o no), 'Bohemian Rhapsody' u 'Oppenheimer', del propio Nolan. Pero 'Origen' es la única de todas ellas que puede considerarse que pertenece al género de ciencia ficción en estado puro.

En ella conoceremos a un experto en "robar", durante el sueño, secretos del subconsciente ajeno. A causa de esta ocupación ha tenido que renunciar a una vida normal: pero tiene un plan para que esto cambie. Mediante un proceso conocido como "incepción", implantará una idea en el subconsciente de alguien en lugar de sustraerla. El plan se complica cuando dentro de su laberíntico plan aparece alguien que es capaz de predecir todos sus movimientos.

'Origen' es una de las películas más notorias de Nolan, entre otras cosas porque no parte de una obra previa, como sucede con la mucho más popular trilogía del Caballero Oscuro. Su forma de visualizar los sueños, aunque no enteramente original, ha sido muy influyente y es prácticamente imposible retratar en el cine el mundo onírico sin pagar el peaje temático y visual (y sonoro, importantísimo en la película) que asentó Nolan. Un clásico modeno que vale la pena revisitar... y no solo por su extraordinaria taquilla.

Cabecera | Warner

En Xataka | Christopher Nolan nos ha explicado el final de 'Origen' con un propósito: prepararnos para el de 'Oppenheimer'