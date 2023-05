Paramount acaba de declarar 551 millones de dólares en pérdidas. Son pésimas noticias para SkyShowtime

La industria del audiovisual en general y del streaming en particular no vive sus mejores momentos. Está por ver si es capaz de soportar uno de los principales envites que ha vivido con la huelga de guionistas que va a hacer que se tambaleen las producciones de los próximos meses. Pero además, las finanzas de sus principales actores ya no están tan saneadas como antaño. Amazon, Netflix, Disney o Warner producen sin parar pero... ¿pueden soportar una temporada de fuerte recesión como esta?

Caída en picado... Paramount Global, dueños de, entre otras ramas del entretenimiento, Nickelodeon, CBS y, por supuesto, el estudio de producción Paramount, ha reportado en su primer trimestre unas pérdidas de 1120 millones de dólares frente a unos beneficios de 775. Al margen de esto y en total, la compañía ha reportado unas pérdidas globales en sus operaciones directas al consumidor de 551 millones de dólares.

La reacción inmediata en bolsa ha sido espectacular: una caída del 26,37% en el momento de escribir estas líneas, aunque la tendencia es a que la cifra sea aún mayor. Los dividendos trimestrales se reducirán de los 24 céntimos por acción a solo 5 céntimos por acción. Una de las acciones inmediatas que se esperan para amortiguar esta caída está en la previamente anunciada fusión de Showtime y Paramount+ en el tercer trimestre del año, lo que ahorrará 700 millones en gastos y permitirá subir el precio de las suscripciones, de 9'99 dólares al mes a 11,99 al mes.

... pero no en streaming. Sin embargo, las cifras en el negocio del streaming no han ido tan mal para Paramount Global, lo que demuestra hasta qué punto cuando Netflix nos cuenta las "horas que se han visto" de su última serie, no son números que automáticamente se traduzcan en dinero. Actualmente Paramount+ (uno de los servicios que a España llegan en el contenedor que es SkyShowtime) tiene 60 millones de suscriptores, 4'1 millones más que en el trimestre anterior. La lineal gratuita Pluto TV también ha subido: de 78,5 a 80 millones de espectadores.

¿Por qué Paramount ha dejado de ganar dinero? Primordialmente, una caída catastrófica en la publicidad pagada (la base de negocios como Pluto TV): un descenso del 11%, que se suma al descenso del 7% del trimestre previo. Bob Bakish, CEO de la compañía, afirmó sin embargo que "vemos signos de estabilización en el mercado publicitario", y que la calidad de contenidos como 'Mayor of Kingstown', '1923' o 'Tulsa King' (todas de Paramount+) apuntalan el crecimiento de su plataforma de streaming.

Qué significa para Paramount. Paramount tiene entre manos ahora mismo uno de los estrenos más esperados del año: ni Warner, ni Disney ni Sony tienen entre manos una bomba comparable a 'Misión imposible: Sentencia mortal, parte 1', que llega a cines el próximo 23 de julio. Paramount+, además, lleva una racha de éxitos considerable, con series como las citadas por Bakish generando una buena prensa muy notable, aunque lejos de las mareantes cifras de audiencia que manejan sus competidoras.

Es por eso que las inversiones tienen necesariamente que cambiar: el jefe financiero de la compañía, Naveen Chopra, ha hablado de recortes en la comunicación de los resultados del trimestre. "No tenemos intención de gastar más de lo previsto anteriormente en streaming", afirma, y añade: "en 2024 gastaremos menos de lo que habíamos indicado en un principio". También habla de "la transición de parte de nuestra programación a formatos de menor coste". Es decir, recortes que, se puede prever, vendrán en buena parte camuflados tras medidas derivadas de la huelga de guionistas. Al tiempo.

Y más rumores. Estos resultados no hacen sino afianzar unos rumores que desde hace tiempo corren por Hollywood: si quitamos los nombres recién llegados al negocio audiovisual por la vía del streaming o vinculados a la tecnología, es decir, empresas como Netflix o Apple (y Disney, que es un caso especial al llevar décadas moviéndose en un modelo de negocio mixto y con múltiples ramificaciones), solo quedan tres supervivientes del Hollywood clásico: Paramount, Universal y Warner.

La única forma de que sigan respirando, es, posiblemente, que sean adquiridas por las voraces nuevas empresas (como Amazon hizo con MGM y Disney con Fox) o bien que, para soportar el envite, lleguen a alianzas y fusiones entre ellas (SkyShowtime, no lo olvidemos, es una joint venture entre Universal y Paramount). Netflix puede seguir permitiéndose millones de suscriptores que abandonan sus cuentas, pero no todas las firmas tienen esa cintura y esa billetera. Quizás ha llegado el momento del cambio.

