Pluto TV: qué es, qué canales tiene y cómo utilizarlo para ver sus canales gratis y sin registro

Vamos a explicarte qué es y cómo utilizar la plataforma de streaming gratuito de televisión Pluto TV, con la que ya puedes ver 100 canales gratis con todo tipo de contenidos sin tener que registrarte. Es una de estas nuevas plataformas con las que hoy en día cualquier persona puede tener cientos de canales gratis en TV más allá de la TDT convencional, y que no ha dejado de crecer, puesto que aspiran a ser una plataforma líder en España.

Para poder mostrarte su contenido, Pluto TV apuesta por poner un poco de publicidad en sus programas para monetizar la plataforma y que así tú no tengas que pagar. No es tanta publicidad como en los canales convencionales, pero ayudan a mantenerla activa. En el artículo, te empezaremos explicando su funcionamiento y características, y luego te diremos cómo puedes utilizarlo.

Qué es Pluto TV

Pluto TV es una plataforma para poder ver hasta 100 canales de televisión online. Te permite poder visualizar su contenido desde cualquier dispositivo, ya sea a través de su página web como en como en móviles y tabletas bajándose su aplicación para Android en Google Play o para iOS en la App Store.

Además de esto, también tiene aplicaciones oficiales para televisores inteligentes, y la vas a poder descargar en teles de Samsung y LG con los sistemas operativos Tizen y webOS. También vas a poder verlo a través de Movistar+ (a la que Pluto TV está asociada, encargándose la plataforma de Telefónica de la publicidad), Apple TV, Android TV y Amazon Fire TV.

Se trata de una plataforma de vídeo bajo demanda con anuncios, lo que quiere decir que mientras ves el contenido aparecerán anuncios como pasa en la televisión clásica. Esto puede ser una molestia o quizá no, porque los anuncios son bastante más cortos, y gracias a ellos no vas a necesitar ni registrarte ni pagar nada.

Los canales de Pluto TV son diferentes a los de la TDT convencional. Vamos, que entre su centenar de canales no hacen la trampa de repetir algunos, aunque varios de ellos son específicos para determinados programas. En general, son canales temáticos, con lo que en cada uno de ellos vas a tener contenidos muy concretos. Estos canales son en vivo, como los normales de la tele, por lo que la programación tiene horarios concretos que puedes consultar.

Pero si esto no te convence, otra de sus características es que también tiene contenidos bajo demanda. Esto quiere decir que hay algunos programas, series y películas que puedes ver en streaming empezándolas cuando quieras, como si fuera Netflix o cualquier otro servicio parecido. Sin embargo, este catálogo es algo limitado todavía.

Por lo tanto, podríamos decir que ofrece una propuesta híbrida. Por una parte tienes canales en vivo con su programación y sus horarios, y por otra parte tienes contenido bajo demanda. En ambos casos el método es el mismo, ofrecer el contenido gratis con anuncios.

Qué canales tiene Pluto TV

El catálogo de canales de esta plataforma es creciente, y con el paso del tiempo van metiendo nuevos canales. Pluto TV ha empezado el 2022 alcanzando los 100 canales, pero quizá en los próximos meses veamos el número variar de nuevo, ya que algunos de estos canales son temporales. Por lo tanto, ahora vamos a centrarnos en los fijos, y aquí tienes la lista de canales permanentes:

Películas : Pluto TV Cine, Pluto TV Cine Acción, Pluto TV Cine Drama, Pluto TV Cine Comedia, Pluto TV Cine Terror, Pluto TV Cine Estelar.

: Pluto TV Cine, Pluto TV Cine Acción, Pluto TV Cine Drama, Pluto TV Cine Comedia, Pluto TV Cine Terror, Pluto TV Cine Estelar. Entretenimiento : Pluto TV Anime, Pluto TV Novelas, Pluto TV Series, Pluto TV Competencias, Pluto TV Series Latinas, Pluto TV Deportes, Pluto TV Series Retro, Telefe Clásico, MTV Vintage.

: Pluto TV Anime, Pluto TV Novelas, Pluto TV Series, Pluto TV Competencias, Pluto TV Series Latinas, Pluto TV Deportes, Pluto TV Series Retro, Telefe Clásico, MTV Vintage. Curiosidad : Pluto TV Investiga, Pluto TV Reality, Pluto TV Naturaleza.

: Pluto TV Investiga, Pluto TV Reality, Pluto TV Naturaleza. Estilo de Vida : Pluto TV Cocina, Pluto TV Viajes.

: Pluto TV Cocina, Pluto TV Viajes. Infantil: Pluto TV Kids, Nick Clásico, Nick Jr. Club, Pluto TV Junior.

Además de los canales temporales, Pluto TV también tiene canales temáticos dedicados exclusivamente a un programa, como puede ser una serie o un personaje. Aquí, tenemos canales que van desde Doctor Who, Empeños a lo Bestia o Top Gear hasta Curro Jiménez o Ana y los 7. También tienes varios canales de MTV.

Cómo utilizar Pluto TV

Para ver Pluto TV en tu navegador, tienes que entrar en la web de Pluto.tv o abrir su aplicación en el televisor o el móvil. Cuando accedas, se cargará el servicio durante unos segundos, y al terminar, sin que hagas nada, empezarás a ver uno de sus canales.

Por defecto, irás a la sección de TV en vivo, donde accederás a los diferentes canales de televisión que hay disponibles. En la parte inferior de la pantalla tienes las secciones para los canales, la lista de ellos y su programación, de forma que puedas encontrar fácilmente eso que quieras ver y sepas cuán avanzado está el capítulo de lo que sea.

Arriba del todo estarás viendo el contenido, y si pasas el ratón por encima se verán los controles de la reproducción y la opción de ver en pantalla completa. También puedes compartir el enlace al contenido por Facebook, Twitter o copiando el enlace para usar cualquier otra app. Lo que no vas a poder es cambiar el idioma, nada de ponerlo en versión original.

También tienes una sección llamada On Demand, donde ya no habrá contenido en directo sino una lista de programas que vas a poder ver, también con publicidad, en el momento que quieras. Si estás viendo un canal en directo, al entrar a esta lista se verá en una ventanita abajo a la derecha lo que estabas viendo, una ventana PiP donde no perderte tu serie mientras eliges algo para ver esta noche.

Hay una tercera pestaña que te lleva a la sección de Buscar. Cuando entres no verás nada dentro, pero al empezar a escribir en su barra de búsqueda, te irá mostrando los canales y los programas en vivo y bajo demanda con nombres que coincidan con lo que has escrito. Es un buscador de todo tipo de contenidos dentro de la plataforma.

Además de esto, de vuelta a la sección de TV en vivo, abajo a la derecha podrás pulsar en el botón Guía, que te ampliará la guía de programación para que puedas ver lo que hacen en otros canales sin tener que hacer zapping. Aquí, también se quedará reproduciéndose lo que estés viendo en una ventanita en pequeño para que no te lo pierdas. Podrás ver todos los programas y los horarios de emisión, y pulsar sobre ellos para ampliar la información de cada uno.

Las aplicaciones para móviles y tabletas están perfectamente adaptadas al dispositivo que quieras ver, con una interfaz que mantiene todos los elementos aunque cambiando su diseño. Lo mismo pasa con el resto de apps, incluyendo las de los televisores, todas están adaptadas para que no tengas problema a la hora de ver el contenido.