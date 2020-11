"Pluto TV pretende convertirse en España en una plataforma líder". Manuel Gil, director de estrategia de Viacom España

Pluto TV es la apuesta de Viacom por una televisión primordialmente lineal y tradicional (aunque también tiene un apartado de VOD) que quiere introducirse en los hogares con una oferta, sobre el papel, imbatible: también como la televisión tradicional es gratuita y se financia mediante publicidad. Hablamos de ella, de su oferta, de su atractivo y del desafío que tiene ante sí en el análisis de su desembarco que publicamos hace unas semanas.

Hemos tenido la oportunidad de hablar con Manuel Gil, director de estrategia de Viacom en España. Él nos ha descrito en qué consiste la ambiciosa idea de Pluto TV, en qué se diferencia de otras plataformas lineales o no, qué ventajas tiene frente a Netflix o HBO y qué podemos esperar de ella en un futuro cercano, tras su desembarco en nuestro país. ¿Es su reivindicación de un regreso a la televisión lineal una idea con limitaciones, o todo lo contrario?

Desde que nació PlutoTV en Estados Unidos, hace ya 6 años, ha habido un gran cambio en el panorama del streaming en todo el mundo: han surgido nuevas fórmulas, unas más exitosas y otras menos. ¿Cómo os habéis planteado esta llegada a Europa?

Como bien dices esto nació en Estados Unidos hace ya bastantes años, en 2014, y efectivamente seis años son muchísimos, tal y como ha ido evolucionando la industria. La compañía Viacom-CBS compró Pluto en el año 2019, es decir, hace ya no tanto tiempo a pesar de que también han pasado un montón de cosas desde entonces. Cuando se compró la compañía yo creo que se había lanzado ya tanto en Reino Unido como en los países de habla alemana de Europa.

Como te podrás imaginar, este lanzamiento no es una cosa que hayamos improvisado, sino que llevamos tiempo trabajando en él. Y hemos visto que hay una forma de consumo, de plataformas OTT con un modelo de negocio distinto del de Pluto, que van proliferando y funcionan muy bien. Pero también vamos viendo que sigue existiendo una demanda y un apetito por parte de los espectadores para poder ver en algunos momentos la televisión de una forma diferente o el contenido de una forma diferente.

Manuel Gil

Una forma más pasiva, más tradicional entonces, ¿no?

Eso es, sin necesidad de tener que estar tomando decisiones en todo momento sobre qué es lo que vas a ver. Y esto es una cosa que además, durante el confinamiento también lo hemos visto, en los países en los que ya estábamos presentes, cómo ha habido una mayor demanda o mayor consumo de Pluto.

Obviamente, una de vuestras grandes apuestas, es el formato gratuito... ¿es vuestra única fuente de ingresos?

Sí, es la única fuente

¿Y es sostenible de ese modo?

Nosotros sí que pensamos que es sostenible. Los anunciantes llevan años pidiendo estar dentro de las plataformas OTT, en entornos en los que no están ahora mismo, dado que prácticamente todas las plataformas OTT son premium con suscripción y sin publicidad. Sí que hay anunciantes en algunas, por ejemplo dentro de Movistar+, que comercializa contenido del inventario que tienen bajo demanda. Somos conscientes de que eso funciona, y funciona muy bien. Pensamos que hay un apetito real, no solamente del consumidor, sino también del anunciante.

Desde hace unos años se sabe que los ingresos por publicidad en la televisión tradicional están cayendo, ¿Qué alternativas o qué atractivo ofrecéis vosotros a las marcas para superar o sobreponeros a estas cifras en descenso?

La publicidad que Pluto incorpora es una publicidad que de cara al espectador es convencional, en cuanto a que está en un canal lineal y tiene un break comercial. La experiencia con respecto a los anuncios por parte del espectador es idéntica. La diferencia por nuestro lado está en que en Pluto hay un servidor online que se puede adaptar de forma dinámica en tiempo real, y por ejemplo, puede decidir qué spot lanza, dependiendo del canal que estés viendo, del dispositivo, del momento del día...

La diferencia de Pluto TV en cómo sirve la publicidad está por nuestro lado, ya que hay un servidor online que los anuncios se pueden adaptar de forma dinámica en tiempo real

Dependiendo también de la exposición que haya podido tener una misma persona a un mismo spot puede ir cambiando. Esa gestión dinámica en tiempo real es muy atractiva para los anunciantes. A eso se suma que el servidor da datos al momento de los impactos que se han generado. Es una información exacta, desde servidores independientes y muy contrastados, y eso también es una ventaja para el anunciante. Es un poco unir lo mejor de los dos mundos: lo mejor de la televisión convencional, con su calidad visual y cobertura, sumado a la inmediatez del mundo digital.

¿No crees que hay cierta saturación de servicios de streaming, que se ha llegado al tope de ofertas que el espectador puede adquirir y consumir?

Yo no tengo esa sensación a día de hoy. Sí pienso que quizás las nuevas plataformas que se van lanzando van buscando huecos, ya sea en cuanto al producto que ofrecen, si es un producto más generalista o más variado, si es un producto que es más familiar, como puede ser Disney Plus, o a través del posicionamiento que puedan hacer con el precio. Pero yo creo que sigue habiendo bastante demanda y bastante apetito por parte de los espectadores.

¿Y en ese panorama, qué espacio ocupa Pluto TV?

Yo creo que un espacio que es bastante único. Tiene un modelo de negocio gratuito, una variedad de contenido muy rica, contenido lineal y bajo demanda... Y lo que presentamos el otro día es el Pluto que estamos lanzando, del que estamos muy orgullosos pero en el que vamos a seguir trabajando para ir mejorando continuamente. Estamos hablando ahora de 40 canales y dentro de unos meses, no muchos, estaremos hablando de 50, y dentro de alrededor de un año de unos 100 canales. Creo que eso también es algo que diferencia a Pluto.

La espera ha llegado a su fin. Ya podéis disfrutar de toda la diversión de #plutotves GRATIS en Amazon Prime TV. 🥳🎉



¡Corre y no te quedes sin ver nada! 👉 https://t.co/a0KE5w3390 pic.twitter.com/joaEoKROd2 — Pluto TV España (@plutotves) November 7, 2020

Vuestra otra gran apuesta diferenciadora es la televisión lineal. ¿Existe un riesgo de que el espectador potencial la vea como algo quizás anticuado o de otro tiempo?

La experiencia en otros mercados nos dice que eso forma parte de las ventajas, de los motivos por los que la gente va a ir a Pluto. Seguramente la gente, cuando tenga muy claro qué es lo que quiere ver, no sea Pluto el sitio donde termine. Pero cuando a lo mejor quieran descubrir nuevas cosas de forma no muy específica o cuando quiera revisitar una serie del pasado que nosotros podamos estar emitiendo, ese es uno de los atractivos de la plataforma.

No son canales lineales, además, que puedas encontrar en otro sitio: son canales dedicados exclusivamente a Pluto. Los motivos para verlos pueden ser la temática del canal o series de tu pasado que quieras volver a ver o que te apetezca compartir con tus hijos si en su momento no los tenías. No me preocupa el que se pueda entender como algo, digamos, "poco moderno" el hecho de tener los canales lineales.

Vuestro catálogo difiere con parte de vuestras competidoras en que no tiene una avalancha de producción propia reciente. ¿Cómo pensáis dotar de valor o comunicar los valores de vuestras películas y series?

Yo creo que en el mundo de los fondos de catálogo, tanto de los estudios de cine y de las productoras como de los canales de televisión hay auténticas joyas. Nosotros formamos parte de un grupo que tiene la mayor librería del mundo, que es Paramount. Tenemos relación con muchísimos proveedores de contenido con un catálogo que ahora mismo no están explotando y que estarían encantados de poder hacerlo.

Jugamos con el atractivo del volumen que atiende a distintos nichos, distintos gustos, también distintos momentos de la gente. El que quiera ver una película de acción, el que tenga un momento más nostálgico... El atractivo es, precisamente, que es muy fácil empezar a ver Pluto TV: en el momento en el que lo tengas descargado puedes empezar a utilizarlo. Es muy difícil que no encuentres algo que te interese cuando te están ofreciendo 40, 50 o 100 canales.

Con respecto a lo que comentas de la ciertamente enorme librería que tiene Paramount, ¿todo lo que tenéis pertenece a Viacom y sus filiales como pasa con las producciones de MTV, o tenéis intención de llegar a tratos más tradicionales con distribuidoras que trabajen también con otras plataformas?

Sí, por supuesto tenemos contenido que pensamos que es interesante que esté dentro de Pluto y de hecho en el lanzamiento ya hay contenido de MTV, infantil, de comedia y, por supuesto, también películas de Paramount. Pero tenemos intención de llegar a acuerdos con todos los proveedores de contenido que creemos que tengan un hueco dentro de Pluto. Para este lanzamiento tenemos 20 socios y ese número crecerá exponencialmente en los próximos meses. No queremos trabajar únicamente con nuestro contenido, sino la de trabajar con todos los proveedores de contenidos que podamos.

¿Firmáis algún tipo de exclusividad con las distribuidoras?

Hay todo tipo de acuerdos. Firmamos exclusividad para la ventana que nosotros tenemos y la forma en la que lo estamos explotando. Eso no quiere decir que ese contenido únicamente pueda verse en Pluto TV en España en ese momento. Muchas veces puede ser el único sitio donde se vea y otras veces simplemente será una cuestión de ventanas: es posible que esté el mes siguiente en otra plataforma. Lo que no podrás ver en otros canales son los específicamente creados para la plataforma.

En una entrevista con el CEO de Viacom, éste afirmaba que Pluto permanecería como un servicio gratuito y que haría compañía a otros dos, que son CBS All Access y el servicio TT de Showtime. Son plataformas complementarias entre sí, pero tienen contenidos que no nos llegan a España a través de las plataformas de Viacom. ¿Hay posibilidades de que esos contenidos lleguen a Pluto o de que esas plataformas acaben aterrizando aquí?

El plan de la compañía a nivel internacional es que convivan, por un lado, nuestra estrategia de streaming en gratuito, que sería Pluto. Y luego está nuestra estrategia de streaming más premium, que es lo que sería la futura Paramount+, ya que también se ha anunciado que ese CBS All Access va a pasar a ser Paramount+.

Paramount+ ya está funcionando en Latinoamérica, en Australia y es un producto que tiene el mejor contenido de Viacom-CBS, todas nuestras marcas y en ocasiones también contenido de terceros. El plan de la compañía es lanzarlo a nivel internacional y por supuesto, llegará a Europa pronto. En España es parte de la estrategia de la compañía, pero ahora mismo estamos centrados en Pluto.

Para terminar... ¿cómo ves Pluto TV en España de aquí a tres años, por ejemplo?

Quiero que en España Pluto TV tenga la vocación de convertirse en lo que ya es en Estados Unidos: un servicio líder. ¿Cómo lo veo dentro de 3 años? Pues como allí, con cientos de canales. No me puedo mojar en cuanto a números, pero en cuanto a penetración de mercado y número de usuarios únicos, muy alta, trabajando con numerosos proveedores de contenidos. Nuestro referente es el éxito de la plataforma en Estados Unidos: un servicio que es líder y referencia.