'Dune' ha llegado a Netflix. Es un símbolo de algo más relevante: el fin de la guerra del streaming

Oficiosamente, el panorama del streaming está sumido en el caos absoluto. Hace unos pocos meses no habríamos sido capaces de prever el desbarajuste de decisiones, de promesas incumplidas, de objetivos a los que no se ha llegado que se han desatado entre las plataformas. Y eso que tuvimos un aviso muy claro hace ahora un año: Warner confirmaba que estaba en problemas financieros y que había que reducir gastos co-mo fue-se.

Warner: pistoletazo de salida. Warner fue la que dejó claro con la cancelación de una 'Batgirl' prácticamente acabada y la retirada de cantidades ingentes de material de su plataforma HBO Max que había que reducir gastos. Era una política consecuencia de una serie de malas decisiones en los tiempos de pandemia, y la cosa sigue: hace unos meses aniquiló en Estadpos Unidos su marca HBO para aglutinar todas sus plataformas en una sola, Max.

Cada una con sus crisis. Después de este abrupto arranque, y que en el caso de Warner no tiene visos de acabar (sobre todo teniendo en cuenta que en ciertas cuestiones estratégicas, como montar un universo de superhéroes propio, la cosa no pinta tampoco demasiado bien), hemos ido sabiendo que el resto de las plataformas tenía problemas propios de los que ocuparse. Por ejemplo, Disney: hace poco supimos que la compañía habría llegado incluso a ser demandada por sus propios inversores por ocultar los verdaderos costes de explotación de la plataforma para alcanzar las elevadas cifras de crecimiento previsto.

Arriba los precios. Mientras tanto, todas las plataformas suben los precios, que nunca es señal de que las cosas vayan bien, porque son conscientes de que decisiones de este tipo generan rechazo y, en muchos casos, obligan a los espectadores a escoger entre varios servicios. Disney+ subirá los precios (no mucho tiempo después de la última subida) y Netflix no solo hace lo propio, sino que -también como Disney+- pone en marcha medidas para que los usuarios no compartan cuentas.

Conclusión: todas mal. Más allá de problemas puntuales de cada plataforma (por ejemplo, Prime Video: no hay cifras de audiencia, pero distintos estudios apuntan a que 'El Señor de los Anillos: Anillos de Poder' y 'Citadel' no han tenido audiencias a la altura de sus monstruosos presupuestos), lo cierto es que hay una crisis generalizada. Cuando todas las grandes productoras (encabezadas por Disney) detectaron que Netflix era una competidora temible, se aliaron para dejar de proporcionarle material para su catálogo y abrir sus propias plataformas. Buena idea sobre el papel, no tan fácil de ejecutar, como se ha podido comprobar.

A Netflix para ver HBO. Un paso inaudito y simbólico lo ha dado HBO, que continúa recortando gastos de donde puede: licenciando algunas de sus series a Netflix. Lo ha hecho con 'Band of Brothers', 'A dos metros bajo tierra', 'Ballers', 'The Pacific' o 'Insecure'. Y es cierto: no hablamos de 'Succession', 'Juego de Tronos' o 'Los Soprano', pero el paso no tiene marcha atrás. Las series siguen estando en HBO, pero están disponibles también en Netflix, su competencia más directa (donde además pasan a estar entre las más vistas porque, claro, son en muchos casos mejores que las de la propia plataforma).

La guinda: 'Dune'. De nuevo, un paso que tiene un simbolismo muy potente en esta guerra de las plataformas: en Estados Unidos, 'Dune' de Denis Villeneuve se está viendo en Netflix. Ya no hablamos de una serie prestigiosa, pero de fondo de catálogo y con unos cuantos años a sus espaldas. Hablamos de uno de los estrenos más potentes de Warner en los últimos años, un éxito de taquilla que además se convirtió en abanderada de HBO Max en los complicados años de la pandemia. Pero la plataforma de Warner la ha rentabilizado ya y además, como apunta Vox, este paso por Netflix puede generar interés en el público por 'Dune 2'.

La guerra ha terminado (más o menos). Lo que nos deja esto es una curiosa situación en esta guerra del streaming: Netflix es el común denominador del sector, es el sinónimo mismo del negocio, por encima de cualquier otra marca. Su éxito disparó la competencia, obligó al resto de plataformas a tomar posturas ciertamente agresivas y ahora... les ofrece un salvavidas para sanear sus cuentas. No es exactamente una victoria, pero quizás apunte a un futuro menos diverso. Y aún más complicado.

