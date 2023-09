Netflix acaba de incluir en su catálogo una de las series más míticas de HBO. Es un cambio de las reglas del juego

Warner lleva un año de recortes y más recortes, en una situación de reacción ante la crisis que no escapa a ningún observador atento. Una de sus medidas, sin embargo, es de lo más singular, sobre todo si vemos el panorama de streaming como una guerra encarnizada y sin cuartel entre plataformas: parte de su catálogo está pasando a Netflix, y ahora podemos ver uno de los casos más singulares, el clásico bélico 'Band of Brothers'.

Política de crisis. Warner fue, quizás, la primera compañía que dejó entrever que no todo era perfecto en ese espejismo de crecimiento infinito que transmitían las plataformas. Fue hace ahora año y pico cuando decidió no estrenar una película prácticamente acabada, 'Batwoman', situación a la que siguieron otras decisiones relacionadas con HBO Max: recortar catálogo, hacer desaparecer literalmente miles de horas de programación y, finalmente, unir bajo el mismo paraguas HBO Max y Discovery+, cargándose por al camino la marca HBO.

Pérdidas y más pérdidas. Aunque con los resultados financieros de su segundo trimestre anunciaron unas cifras de ingresos satisfactorias (10.360 millones de dólares, casi igualando los 10.700 del primer trimestre), las de pérdidas netas no eran tan halagüeñas: 1.240 millones, algo más altas que los 1.070 del trimestre anterior. En cualquier caso, el número terrible de este anuncio venía con la pérdida de nada menos que 1'8 millones de suscriptores con su nueva plataforma Max. Son números que entraban dentro de sus cálculos (entre otras cosas, clientes que cancelaron Discovery+), pero en Warner siguen tomando decisiones.

El trato entre HBO y Netflix. Para poner freno a esta sangría de dinero, HBO llegó a un acuerdo con Netflix para que algunas de sus series más icónicas puedan verse en esta última plataforma. La primera de la que se habló fue 'Insecure', que en efecto está disponible ahora tanto en Netflix como en HBO Max. Le siguieron 'Ballers', 'Band of Brothers' y su secuela 'The Pacific'. En Estados Unidos también les ha seguido el clásico 'A dos metros bajo tierra', pero en España aún no está disponible en Netflix.

Gestos de disconformidad. Cuando se supo acerca del pacto, trascendió también que dentro de Warner no estaban del todo seguros con la repercusión que podía tener esta cesión: podía entenderse como una muestra de debilidad. Sin embargo, se está viendo que no son cesiones bajo exclusividad (las series siguen estando en las dos plataformas), y además, tanto en la propia plataforma como en la cabecera de las series aparece muy claro el logo de HBO, con el enunciado 'Programación original HBO'.

No es la primera vez. En cualquier caso, las producciones de HBO no son series diamantinas imposibles de ver fuera de sus canales. La propia 'Westworld', la más sonada de las desapariciones del catálogo de HBO Max, se ha podido ver en WBTV, la versión lineal y con publicidad de HBO que en Estados Unidos está en plataformas como Roku y Tubi. Y series emblemáticas como 'True Blood' (que en España ha llegado a la propia HBO Max) se ha visto en Estados Unidos en Hulu (de Disney) o TNT (también de Warner).

El caso de 'Ballers'. 'Ballers', protagonizada por The Rock, cuenta en formato de comedia cómo una estrella retirada del fútbol americano se convierte en administrador financiero de jugadores jóvenes que están ascendiendo. Desde mediados de agosto está en Netflix y esto le ha dado una visibilidad insólita: se coló en el top de lo más visto de la plataforma y sumó en su primera semana 696 millones de minutos de visualización. Una cantidad muchísimo más elevada que los 1'7 millones que estaba consiguiendo en HBO Max.

Y ahora, 'Band of Brothers'. El caso de este docudrama bélico producido por Steven Spielberg y Tom Hanks en 2001 es especial. Pertenece a una era en la que HBO era símbolo absoluto de televisión de calidad, y sigue siendo una producción de una factura impresionante. Ya hizo sus buenos números en su día, con diez millones de espectadores en su estreno, en una época previa al dominio de internet y las redes sociales. Es el momento de ver si el producto aguanta y vive una interesante segunda vida en otra plataforma. Aunque sea de la competencia.

