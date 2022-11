Warner confirma que va a volcarse en las franquicias. Lo que incluye 'El Señor de los Anillos'... y 'Harry Potter'

Warner Discovery está dispuesta a dar un volantazo a sus planteamientos de producción. En declaraciones con motivo del anuncio de sus resultados del tercer trimestre de 2022, su presidente y CEO David Zaslav ha dejado claro hasta qué punto quiere distanciarse de la política desarrollada en los tiempos de WarnerMedia, y que llevó a la muy polémica decisión de estrenar simultáneamente las películas en cines y HBO Max.

El regreso de las franquicias. Esa política, que condujo a reacciones contrarias a la directiva de Warner tanto por parte de creadores como de distribuidores, ha sido rechazada completamente por esta nueva Warner, que pone el acento en el regreso a las grandes sagas: "Vamos a enfocarnos de verdad en las franquicias". Zaslav reconoce que tienen propiedades potentes que no han sido explotadas convenientemente: "No hemos tenido una película de Superman en 13 años. No hemos tenido una película de Harry Potter en 25 años"

Y está claro que una vez que Henry Cavill ha oficializado su regreso al personaje de Superman con su cameo al final de 'Black Adam' (una película muy consciente de que quiere volver a poner en pie un Universo DC interconectado), Warner tiene otra perspectiva para sus tareas de producción. Zaslav menciona otra franquicia abanderada de este punto de vista: 'La Casa del Dragón', un spin-off abierto y oficial (de los muchos que están por venir) de 'Juego de Tronos'.

Nunca hay suficiente Tolkien. Y por supuesto, el elefante en la habitación: 'El Señor de los Anillos'. Zaslav declaró abiertamente que "aún tenemos derechos para hacer películas de El Señor de los Anillos", y eso es cierto, aunque solo relativamente. Hay una película de animación anunciada desde junio de 2021 y cuyo estreno está previsto el 12 de abril de 2024: 'The War of the Rohirrim' transcurre 183 años antes de lo que vimos en las películas de Peter Jackson y se centra en Helm Hammerhand, el rey de Roham que dio nombre al famoso abismo.

Posiblemente sea la última adaptación que Warner pueda hacer de Tolkien después de sus abundantes conflictos legales con los herederos del escritor. Sin embargo, Zaslav sabe que puede sacar a pasear este gancho debido al no precisamente unánime recibimiento que ha tenido la última adaptación del autor a manos de Prime Video, 'Los Anillos de Poder', y la devoción que aún despiertan las películas de Peter Jackson

Hora de autoanálisis. Este regreso al estreno de grandes franquicias en salas se produce después de un análisis de los beneficios de los últimos años. El CEO afirma que "las películas que lanzamos en cine funcionan significativamente mejor, y lanzar una película de 2 horas y 40 minutos directamente en streaming no ha hecho nada por HBO Max en términos de audiencia, retención de espectadores o prestigio".

Y aprovecha para certificar que seguirá desapareciendo contenido del fondo de catálogo de HBO Max: "Hay 15 o 20 series que son las más vistas y conservan a nuestro público. Y hay otras muchas series y películas que nadie ve". Una mala noticia para quienes confiaban en que el nutrido catálogo de películas clásicas y de animación de todo tipo (de los clásicos Looney Tunes a las series de héroes DC de los noventa, pasando por la abundantísima producción de animación para adultos) tuvieran un repositorio en condiciones en HBO Max.