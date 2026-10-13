Un motor de búsqueda alemán ha rechazado a Mistral apostando por modelos IA chinos open-source en su lugar

Cuando se creó Mistral, el objetivo era tener una alternativa europea a los gigantes estadounidenses y chinos de la IA. En este tiempo, ha ido levantando miles de millones de euros en diferentes rondas de financiación y están peleando para poder conseguir potencia de cálculo que los haga competir en las grandes ligas. Su CEO aprovechó la controversia política contra Estados Unidos para afirmar que Europa debía dejar de ser un vasallo tecnológico del país americano, y una de las armas para cuajar son los navegadores.

Meter la IA en el navegador es algo que están haciendo prácticamente todos, ya que es una forma de licenciar tecnología y conseguir usuarios más allá de las grandes empresas que pagan por usar la IA. De hecho, la conjunción entre navegadores europeos y Mistral parecía una buena forma de combatir a las propuestas estadounidenses, y precisamente por eso el encontronazo entre Ecosia y la empresa de IA francesa es tan sonado. Porque no es que ahora el navegador alemán vaya a volver a ChatGPT, sino que se va a ir a modelos chinos.

¿Motivos? Mejor calidad, según la entrevista al fundador de Ecosia publicada por Politico, pero de fondo también están asuntos políticos, energéticos y una contradicción que puede levantar más de una ceja.

Ecosia ataca a Mistral con todo

Hace unos días, el medio Politico publicó una entrevista a Christian Kroll, fundador y CEO de Ecosia, en la que anunció que el buscador con sede en Berlín dejará de usar Mistral como proveedor de IA. La empresa ya 'pasó' de ChatGPT a mediados de año para apostar por Mistral y, ahora, dejará el modelo francés en la cuneta.

"Estamos decepcionados con la calidad de Mistral. Está un año por detrás de la competencia" - Christian Kroll, CEO de Ecosia

Eso no implica que Ecosia deje de usar IA en el navegador, ya que Kroll apunta que irán en busca de modelos abiertos, citando Qwen, GLM y Kimi que "cuestan la mitad y nos dan más rendimiento" Lo que tienen en común es que son chinos, y es una decisión que llama la atención cuando uno de los pilares sobre los que se levantó Ecosia fue la independencia de tecnológicas no europeas.

Kroll da varios motivos por los que se ha tomado esta decisión que impactará en un navegador que está presente en instituciones públicas alemanas y británicas, por ejemplo. Son los siguientes:

La calidad de Mistral es insuficiente , argumentando que sus modelos "van un año por detrás de la competencia".

, argumentando que sus modelos "van un año por detrás de la competencia". Mistral no es lo suficientemente potente , comentando que han tenido varios problemas técnicos como servidores saturados, achacándolo a que "Ecosia es un cliente demasiado grande para Mistral".

, comentando que han tenido varios problemas técnicos como servidores saturados, achacándolo a que "Ecosia es un cliente demasiado grande para Mistral". Mistral no encaja con sus objetivos climáticos por el gran peso de la energía nuclear en el mix eléctrico francés.

por el gran peso de la energía nuclear en el mix eléctrico francés. Mistral no es soberano debido a que depende de enormes inversores internacionales (Nvidia, por ejemplo, entre otros).

Son un montón de melones abiertos y desde Mistral no han respondido a Politico, pero el científico jefe de la empresa comentó en una rueda de prensa que animaba a Ecosia a probar su nuevo modelo, incluso con acceso anticipado para que puedan ver si la calidad ahora les satisface. De hecho, el mismo día de la entrevista, Mistral lanzó Large 4, un modelo que algunos analistas han posicionado como unos seis meses por detrás de los de frontera.

En una entrevista posterior en EU-Startups, Kroll intentó ser algo más comedido, argumentando que no se trata tanto de que los modelos chinos sean mejor que Mistral, sino de un cambio de foco a modelos abiertos. Es decir, no es una cuestión que tenga que ver con el país de origen, sino con la propia tecnología.

"Simplemente, somos un cliente demasiado grande para Mistral" - Kroll

Apuntaba que quizá usarían Melious, una empresa alemana que ofrece acceso a más de 60 modelos abiertos a través de su API, que reparte consultas entre proveedores europeos y que está centrada en ofrecer el servicio apoyado por energía verde (algo que casa más con los compromisos ambientales de la propia Ecosia).

Pero usen lo que usen, la idea es apostar por esos modelos abiertos. En el caso de Ecosia, la jugada sería usar modelos desarrollados fuera, pero servidos desde infraestructura europea. Ahí es donde entra la mencionada Melious.

La contradicción china

Pero claro, si bien la calidad e infraestructura de Mistral es algo que sólo Ecosia sabe si le ha ido bien o mal, el tema energético y medioambiental es lo que puede hacer que levantemos una ceja en caso de que la compañía empiece a apostar por modelos chinos si no quieren apoyar un modelo francés que puede alimentarse de energía nuclear.

Según RTE, que es el gestor de la red eléctrica francesa, la nuclear aportó el 68,1% de la electricidad francesa en 2025 con una producción baja en carbono que alcanzó el 95,2%. Según las estimaciones, la electricidad francesa emite menos de 20 gramos de CO2 por kWh. Alemania, posicionada en contra de las nucleares y lastrada por el carbón, se sitúa en el rango de los 300 gramos de CO2 por kWh.

En la entrevista, Kroll alude a la nuclear como uno de los motivos para dejar de usar Mistral, pero sin especificar si es por seguridad de la planta, por gestión de residuos o por las emisiones directas.

Si nos vamos a China, aunque es cierto que el gigante asiático es una potencia verde, según la IAE, el 70% de la electricidad que alimentó sus centros de datos en 2025 venía del carbón. La idea es que las renovables cubran el 80% del consumo de esos centros de datos para 2030, pero la incómoda realidad actual es que, en todo el mundo, los picos de demanda de la inteligencia artificial están llevando al traste los compromisos climáticos de los países, volviendo a ese carbón o al gas.

Y luego está la contradicción por la calidad debido a la censura de los medios chinos. Si has jugueteado con alguno, sabrás que hay preguntas como qué ocurre en Taiwán o qué pasó en la plaza de Tiananmén a las que no te va a responder. Puedes dar rodeos, pero tardarás en dar con la respuesta (si es que lo consigues).

Es por ello que hay organizaciones occidentales que dudan de la calidad de los modelos chinos en algo como un buscador debido a esa censura, aunque hay algunos más optimistas como la de Rasmus Rothe, director de la Asociación Alemana de IA, que comentó a Politico que la censura puede eliminarse en gran parte reentrenando el modelo.

El problema es el sesgo de los datos de entrenamiento, algo mucho más difícil de corregir.

Foto | HM2_7122 (editada)

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