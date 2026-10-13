Hace siete meses, OpenAI mató su IA de generación de vídeo, pero ahora planean resucitar Sora como herramienta para Hollywood

Aunque ahora el nombre nos dé un poco igual, hubo un momento en el que 'Sora' era sinónimo de punta de lanza en la generación de vídeo por IA. El modelo de OpenAI encabezó la generación de vídeo por inteligencia artificial y llamó muchísimo la atención con los ejemplos que iban compartiendo y que se alejaban mucho de aquel primigenio Will Smith comiendo pasta. Sin embargo, en marzo de este año la empresa acabó con Sora para centrarse en otras cosas.

Pero claro, ahora que parece que hay demanda y dinero, OpenAI se está planteando revivir Sora y, según The Information, será en forma de herramienta para hacer películas.

En corto. El motivo del cierre de Sora en su día fue liberar potencia de cálculo. Fue el momento en el que la guerra con Anthropic y los modelos chinos se recrudeció y la empresa de Sam Altman decidió que era mejor centrar el tiro. OpenAI estaba a todo y a nada, y cerrar Sora les hacía ahorrar recursos que destinar a menos productos, pero más potentes. Por el camino se quedó un acuerdo de 1.000 millones de dólares con Disney, que quizá fue lo más sonado del cierre (y eso nos dice mucho).

Desde entonces, sin embargo, las apps de creación de vídeo con IA, con las chinas a la cabeza, han explotado. Hay incluso producciones hechas 100% con esta tecnología y ahora OpenAI no querría quedarse fuera de la fiesta. Según The Information, la empresa está pensando revivir Sora, pero no como un producto para usuarios como era antes, sino como herramienta de software y servicios para el sector del cine.

Posible cliente. The Information no ha dicho mucho más, aunque por precedentes, es un medio que está claro que tiene fuentes fiables dentro de la industria. Lo que sí apunta es que OpenAI está negociando con una startup de vídeo fundada por Bill Peebles (hasta hace poco era el responsable de investigación de Sora) y Jeffrey Katzenberg, expresidente de Disney hasta su despido en 1994 y fundador de Dreamworks.

Esta startup, que está rodeada en un halo de misterio, tiene como objetivo entrenar herramientas propias para la industria del cine y, según The Information, el acuerdo no está cerrado, pero la idea es que OpenAI reciba una participación en lo que salga de ahí.

"Amplificar la imaginación". Tiene sentido que la empresa de Katzenberg parta de Sora como base tecnológica teniendo en cuenta de dónde viene Peebles, pero esto no es una anomalía y nos vamos a tener que acostumbrar, guste o no, a la presencia de 'cosas' hechas con IA en cine y televisión. La intro de la serie 'Stuart Fails to Save the Universe' de HBO canta bastante y el tráiler ya apuntaba maneras, y cada vez son más pesos pesados de la industria que no ven con malos ojos el uso de IA.

Cuando el CEO de BBC vio un episodio de 'Doctor Who' hecho por un fan y generado 100% con IA, comentó que la herramienta ya está al nivel de una producción de Hollywood. Y hace unos días contamos que Ben Affleck, que tiene una empresa en la que entrenan modelos de IA para el cine y que Netflix compró por 600 millones, la había usado "en muchas cosas" para su nueva película".

Lionsgate fue de las primeras en subirse al carro, comentando en 2024 que esperaban ahorrar "millones y millones de dólares" en sus producciones gracias a Runway, algo que su vicepresidente remarcó de nuevo este año. Y desde Amazon Prime Video, la responsable internacional comentó que la IA es una herramienta que "amplifica la imaginación". Por descontado, Netflix también está en esa línea de opinión y, de hecho, ya se dijo que 'El Eternauta' se hizo 10 veces más rápido con estas herramientas que con efectos convencionales.

Rentabilizar catálogo sin usar. Para los ejecutivos, estas herramientas también son una oportunidad de conseguir más dinero. Los grandes estudios tienen una enorme cantidad de propiedades intelectuales que no siempre están en movimiento, pero que pueden vender para que las empresas de IA los usen para entrenar a sus modelos. Piensa en (y esto es un ejemplo), el Robbin Hood de Disney. Hace mucho que no lo vemos en ningún lado y Disney puede no querer usarlo, pero no deja de ser su IP y si puede venderlo para entrenar a Sora, es dinero que consigue simplemente por ceder algo que no va a usar.

El acuerdo de Lionsgate en 2024 con Runway iba por ahí, con un contrato para que el modelo se alimentara con 20.000 propiedades de la compañía. Al final, es una forma de rentabilizar un catálogo muerto sin necesidad de cederlo a nadie más. De hecho, todo se mueve alrededor del dinero y es algo que ya se comentó cuando Disney mandó una carta de cese a Google para que sus obras dejaran de entrenar los modelos de la tecnológica... justo antes de firmar un acuerdo para exactamente lo mismo con OpenAI.

En contra. Pero parece que por un lado está la visión ejecutiva y, por otro, la de quien hace ese arte. Hayao Miyazaki, estrella de la animación mundial y fundador de Studio Ghibli, comentó que la animación por IA era "un insulto a la vida misma". Guillermo del Toro también ha repetido en numerosas ocasiones lo que opina de esta tecnología y, de hecho, recientemente pudimos hablar con actores de voz, dibujantes y escritores que no dudaron en calificarlo como algo "terrible".

De hecho, es evidente que en la industria del cine hay una enorme división en el uso de IA en diferentes aspectos (efectos, guiones, voz) cuando fue uno de los temas principales de la pasada huelga de Hollywood. Pero bueno, al final es como todo, por un lado están los altos cargos que dirigen estudios y, por otro, los que se encargan de crear arte.

Al final, y al margen de sustituir puestos de trabajo debido a esta tecnología, hay un debate paralelo que es muy complicado resolver. Y es con qué licencias se ha entrenado un modelo que ya se ha demostrado que se ha bebido todo lo 'bebible' en Internet.

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