Hemos hecho los cálculos de ahorro con Amazon Prime para que tú no tengas que hacerlos

La noticia de la subida del precio de Amazon Prime, de 36 a casi 50 euros al año en España, ha sido el trueno que ha congelado la sangre de los lonchafinistas al amanecer. Aunque lo que ofrece Prime, si lo comparamos con otros servicios de suscripción de costes superiores, es una barbaridad; un aumento de casi el 40% de —literalmente— la noche a la mañana es algo difícil de digerir, incluso en ayunas, como hemos visto el correo de aviso entre legañas.

Así que como acto de periodismo de servicio, habida cuenta de una inflación disparada y de la total ausencia de juicios de valor para con nuestros lectores, hemos hecho algunos cálculos para ahorrar cábalas a quien solo quiere ahorrar y ve cómo se le escurren los euros entre los dedos en un 2022 escalofriante.

Compartir una cuenta Prime no está permitido por Amazon

Prime Video tiene soporte multiusuario para que cada uno tenga sus propias listas y catálogo. El portal de comercio de Amazon permite introducir múltiples direcciones postales y tarjetas de crédito para los pagos. Ahora bien, Amazon prohibe en sus reglas el compartir la contraseña de Prime con otras personas (apartado 3.7).

Lo que sí permite Amazon es el uso de Amazon Household, un programa pensado para compartir los beneficios de Prime con un adulto, adolescentes y niños... que todavía no ha llegado a España. Aunque en nuestras pruebas sí hemos podido configurar una unidad Household con dos miembros, uno Prime y otro no Prime; el segundo no ha podido acceder a las ventajas de la suscripción compartida, por lo que entendemos que será una suerte de error, basado en puentear el proceso hacia Amazon.com (no Amazon.es). Así que, aunque el proceso está disponible para usuarios españoles, no es funcional.

La opción de compartir directamente una misma cuenta Prime con otras personas, como decíamos, es algo que no autoriza Amazon. Si alguien decide hacerlo para ahorrar en la cuota, será por su cuenta y riesgo, y asumiendo que Amazon puede tomar medidas si detecta esta actividad. ¿Otra opción? Que un hogar tenga una cuenta de Amazon Prime y el resto de miembros que puedan hacer uso de Prime Video en el televisor, por ejemplo, le paguen su parte proporcional.

Número de miembros cuota mensual cuota anual 1 4,99 € 49,90 € 2 2,50 € 24,95 € 3 1,66 € 16,63 € 4 1,25 € 12,48 € 5 1 € 9,98 € 6 0,83 € 8,32 €

Un apunte importante: Prime Video permite reproducir contenido de forma simultánea en hasta tres dispositivos, o solo dos en el caso de que estén viendo el mismo contenido. Un matiz a considerar antes de favorecer que varias personas distintas tengan su propia cuenta.

Los precios para estudiantes

Mientras que los nuevos precios de Prime quedan fijados en 4,99 euros al mes o 49,90 al año, los estudiantes que verifiquen su condición mediante un correo electrónico de alguna institución académica pueden pagar la mitad, 2,49 euros al mes o 24,95 al año según el nuevo esquema de precios (hasta el 14 de septiembre es algo inferior, 1,99 y 19,90 euros).

¿Hay un estudiante en casa? Puede ser él el titular de la cuenta y así ahorrarnos la mitad de la suscripción.

Detengámonos en la suscripción mensual

La anual permite ahorrar frente a la mensual si es que vamos a disfrutar del servicio durante todo el año. Pero pongamos por caso que en los períodos de menor nivel de compras online, quizás entre enero y abril, y durante el mes de vacaciones en verano, no vamos a usar demasiado los beneficios de la suscripción Prime.

En este ejemplo ya son cinco meses los que podríamos sacar del período de pago. Si pagamos los siete meses restantes mes a mes, quedan 4,99 euros por siete... menos de 35 euros. Menos que la cuota actual, que está a punto de morir. Para quien mire el euro de cerca.

La pregunta clave es cuántos meses al año usamos de forma efectiva los servicios de Prime, y si merece la pena pasar de la cuota anual a la mensual. Los diez meses son el punto de encuentro. Por encima, merece la pena la cuota anual. Si vamos a pasar cuatro o más meses sin usar nada de Prime, merece la pena pasar a la opción mensual.

meses con la suscripción activa total en cuotas mensuales ¿merece la pena la cuota anual? 1 4,99 € No 2 9,98 € No 3 14,97 € No 4 19,96 € No 5 24,95 € No 6 29,94 € No 7 34,93 € No 8 39,92 € No 9 44,91 € No 10 49,90 € Coste equivalente 11 54,89 € Sí 12 59,88 € Sí

Bonus track: las estadísticas de nuestra suscripción Prime

Si alguien no es demasiado consciente de hasta qué punto está usando los servicios principales de la suscripción Prime (los pedidos en Amazon y Prime Video), Amazon lo pone fácil para cuantificarlo.

En la web de gestión de nuestra suscripción Prime podemos ver cuántos pedidos nos han llegado sin coste adicional y cuántas películas y series hemos visto con Prime Video en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días. De esta forma podemos estimar con datos exactos si nos merece la pena o no mantener la suscripción.

La comparativa con el resto

Más allá del lonchafinismo militante, Prime ofrece muchos beneficios (Prime Video, pedidos sin costes de envío, Photos, Reading, Music, ventajas en Twitch...) a cambio de una fracción del coste que tienen otras plataformas que "solo" ofrecen vídeo bajo demanda.



Coste mensual coste anual* Amazon prime 4,99 € 49,90 € Apple tv+ 4,99 € 59,88 € apple one 14,95 € 179,40 € apple one premier 28,95 € 347,40 € netflix 7,99 € / 12,99 € / 17,99 € 95,88 € / 155,88 € / 215,88 € hbo max 8,99 € 69,99 € disney+ 8,99 € 89,90 € filmin 7,99 € 84 €

*Aplicadas promociones anuales en el caso de quienes las ofrecen. En quienes no, múltiplo de coste mensual por doce mensualidades.

Esta comparativa no pretende ser exacta (varios servicios ofrecen "solo" ese vídeo bajo demanda mientras que Apple One y Apple One Premier ofrecen varios servicios más, asemejándose más a Prime), pero sí quiere evidenciar todo lo que ofrece Amazon a un precio que sigue siendo el más reducido de entre todos los demás.

Imagen destacada: Euro money photo created by freepik.