Apple One Premium vs Individual vs Familiar: qué son, diferencias y cómo elegir tu suscripción

Vamos a explicarte cuáles son las diferencias entre las tres tarifas de Apple One, la Individual, la Familiar y la Premium. Se trata de la suscripción para dominarlas a todas de Apple, y que tiene tres precios diferentes dependiendo de lo que necesites.

Vamos a explicarte todo esto en varios pasos. En primer lugar, te diremos qué es exactamente Apple One para que puedas entender el por qué de este servicio. Luego, te diremos las diferencias entre sus modalidades, y terminaremos con un paso a paso para explicarte cómo suscribirte desde tu iPhone.

Qué es Apple One

Apple One es una suscripción que engloba todas las suscripciones que ofrece Apple, de forma que en vez de tener que pagarlas por separado, puedas pagarlas de una sola vez y con un precio algo inferior.

Imagínate que tienes un plan de iCloud de pago, y luego un Apple Music de pago, pues pagando un poco más de lo que ya pagas por estos servicios, tendrás un pack en el que se incluyen todos los demás. La idea es que si quieres tener todas las suscripciones de Apple, puedas tenerlos ahorrándote 6 u 8 euros al mes si tienes en cuenta el precio que suman todos ellos.

No vamos a decir que sea una ganga o que te vaya a convencer si solo usas uno o dos servicios de Apple, pero si los utilizas todos o no te importa pagar un poco más para tenerlos todos, entonces sí que podría merecerte bastante la pena. Eso sí, cuando dejes de pagar el Apple One, tendrás que suscribirte de forma individual a los planes que quieras.

Apple One incluye las suscripciones a iCloud, Apple Music, Apple Tv+ y Apple Arcade en sus planes básicos. Y a partir de ahora en España ha llegado una suscripción premium en la que también se incluye Apple Fitness+ y un mayor almacenamiento en iCloud. Las modalidades, por lo tanto, son tres: Apple One Individual, Apple One Familiar, y Apple One Premium.

Diferencias entre cada servicio

Servicio Apple One Individual Apple One Familiar Apple One Premium Se puede compartir No Sí, con hasta 5 personas Sí, con hasta 5 personas Apple Music Sí Sí Sí Apple tv+ Sí Sí Sí Apple Arcade Sí Sí Sí iCloud 50 GB 200 GB 2 TB Apple Fitness+ No No Sí Precio 14,95 €/mes 19,95 €/mes 28,95 €/mes

Como puedes ver en la gráfica, entre el Apple One individual y familiar la principal diferencia es que en la tarifa familiar puedes añadir hasta a 5 personas a través de la configuración de Familia de Apple. Haciendo esto, cada una de estas personas en sus propias cuentas de Apple tendrá acceso a todo lo de la lista, salvo el almacenamiento, que sería compartido.

Luego, el Apple One Premium sería casi idéntico al familiar, pero con 2 TB de almacenamiento a compartir en vez de 200 GB, y añadiendo la suscripción a Apple Fitness+. Todos los demás servicios serán los mismos y con las mismas características.

Cómo suscribirte a Apple One

Para suscribirte a Apple One, tienes que entrar en los ajustes de tu iPhone. Una vez dentro de ellos, pulsa en la opción de ID de Apple, que es la que aparece arriba del todo y en donde pone el nombre y apellidos que tengas configurados en tu cuenta de Apple.

Una vez estés dentro de las opciones de ID de Apple, verás todos los datos sobre tu cuenta. Aquí, tienes que pulsar en la opción de Suscripciones que te aparecerá en cuarto lugar.

Irás a una lista donde te aparecen todas las suscripciones que tienes activas. En esta lista, simplemente tienes que pulsar en la opción de Obtén Apple One que te aparecerá arriba del todo. Irás a una pantalla donde simplemente tienes que elegir la tarifa y completar el pago.