Xiaomi tiene un proyector de 120 pulgadas que no cuesta ni 180 euros. Viene con Google TV e incorpora altavoces

Xiaomi tiene un catálogo de dispositivos que normalmente suele destacar por la relación calidad-precio. Incluso tiene proyectores que, sobre todo cuando se encuentran de oferta, resultan interesantes si buscamos una experiencia de "cine" en casa. El Xiaomi Smart Projector L1 Pro, por ejemplo, ahora mismo ha bajado de precio en MediaMarkt hasta los 179,99 euros. Un precio mucho más ajustado teniendo en cuenta que hace tan solo unos días lo encontrábamos por aproximadamente 300 euros.

Un proyector de hasta 120 pulgadas con Google TV

El Xiaomi Smart Projector L1 Pro es un proyector doméstico y portátil que no destaca tanto por su diseño como sí por ser inteligente. Y es que uno de los puntos más interesantes es que su sistema operativo es Google TV, lo que permite descargar un buen surtido de aplicaciones, como es el caso de las plataformas de streaming.

Por otro lado, el proyector de Xiaomi permite proyectar imagen con una diagonal que va desde las 40 hasta las 120 pulgadas, un tamaño máximo bastante grande e interesante para ver películas y series o para disfrutar del deporte, sobre todo ahora que el Mundial de fútbol está a la vuelta de la esquina.

También cabe mencionar que el L1 Pro de Xiaomi ofrece una luminosidad de 400 lúmenes ISO, lo que quiere decir que está orientado a utilizarse en exteriores sin demasiada luz ambiental. Además, incorpora altavoces, ofrece una resolución de 1.920 x 1.080 píxeles y cuenta tanto con WiFi como con Bluetooth y HDMI.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi Smart Projector L1 Pro hoy ✅ LO MEJOR S u sistema operativo : Google TV cuenta con una tienda repleta de aplicaciones.

: Google TV cuenta con una tienda repleta de aplicaciones. Su diagonal: el proyector permite proyectar imagen con un tamaño que va desde las 40 hasta las 120 pulgadas. ❌ LO PEOR Su luminosidad: es un proyector con una cifra baja en lúmenes ISO, por lo que tendrás que utilizarlo en interiores con poca luz ambiental. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un proyector para ver películas, series o deportes, que tenga un buen precio y que cuente con un buen sistema operativo para descargar aplicaciones. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un proyector que puedas utilizar en exteriores. Para ello, lo aconsejable es que el proyector cuente con al menos entre 1.500 y 2.000 lúmenes ANSI.

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