Si vas a aprovechar el Ahórrate el IVA para comprar un móvil, atento: El Corte Inglés tiene este Google Pixel por 348 euros

Prácticamente todos los Google Pixel han estado de oferta en los últimos meses, y no pocas veces. La generación actual suele recibir descuentos con bastante frecuencia, pero si buscamos el mejor precio puede que nos interese mucho más apostar por la anterior con ofertas como la que tiene El Corte Inglés durante su Ahórrate el IVA: el Google Pixel 9a por 348 euros.

Un Google Pixel 9a pequeño y con buen apartado fotográfico

Quizás el Google Pixel 9a no sea el móvil más reciente de la marca, pero sí que es actualmente el que tiene la mejor relación calidad-precio. Es ideal para aquellas personas que busquen un tamaño compacto en un móvil que goza de buena calidad, su pantalla OLED de 6,3 pulgadas se ve muy bien incluso en exteriores gracias a su nivel de brillo y su tasa de refresco alcanza los 120 Hz, de manera que se ve muy fluido en todo momento.

A nivel interno viene con el Google Tensor G4, un procesador que, si bien es cierto que no es el más potente de la marca, ofrece una buena experiencia con un uso normal, sin exigencias a la hora de jugar a videojuegos. Por otro lado, su batería de 5.100 mAh se comporta bastante bien ofreciendo una buena autonomía y su software estará actualizado hasta 2032.

Donde sí que destaca es en su apartado fotográfico. Incorpora un módulo de cámaras trasero que se compone de un sensor principal de 48 MP con apertura f/1,2 y un sensor gran angular con campo de visión de 120º. Además, el software de las cámaras ofrece muy buenos resultados.

⚡ EN RESUMEN: oferta del google pixel 9a hoy ✅ LO MEJOR Su precio : hablamos de un Google Pixel que, a pesar de no ser el más reciente de su generación, se puede comprar totalmente nuevo por menos de 350 euros.

: hablamos de un Google Pixel que, a pesar de no ser el más reciente de su generación, se puede comprar totalmente nuevo por menos de 350 euros. Su apartado fotográfico: no tiene malos sensores traseros, pero lo mejor lo tenemos en el software de la marca. ❌ LO PEOR Su almacenamiento interno : este modelo está de oferta con la configuración de 128 GB, por lo que sin un servicio en la nube se puede quedar justito.

: este modelo está de oferta con la configuración de 128 GB, por lo que sin un servicio en la nube se puede quedar justito. Se sobrecalienta: lo hace con demasiada facilidad en tareas exigentes. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil pequeño, que sea capaz de realizar muy buenas fotografías y que vaya a actualizarse durante muchos años. ⛔ NO LO COMPRES SI... Estás buscando un móvil que sea capaz de rendir muy bien a la hora de jugar, ya que los móviles de Google no suelen destacar demasiado en ello.

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Imágenes | Álvaro García M., Google

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