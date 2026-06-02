Uno de los chollos del día: estos AirPods Pro de Apple caen por debajo de los 200 euros por tiempo limitado

Si hay un accesorio que todo el usuario de iPhone quiere, esos son los auriculares de Apple. Conseguir rebaja en algún producto de la firma de la manzana mordida es casi una misión imposible, pero ahora en Miravia hay una oferta que puede interesarte. Si estabas buscando estos auriculares, ahora puedes llevarte los AirPods Pro 3 por solo 197 euros.

Unos auriculares con ANC de nueva generación y Audio Espacial

Apple no se ha limitado a mantener la fórmula con estos auriculares, sino que con los AirPods Pro 3 lleva la experiencia auditiva a un nivel superior, y esto es gracias a la evolución de sus chips de audio internos.

Su función estrella es la cancelación activa de ruido (ANC) de nueva generación. Los AirPods Pro 3 son capaces de aislar el doble de ruido ambiental que las generaciones anteriores, haciendo desaparecer por completo ruidos como el bullicio de una oficina o un autobús pasando a nuestro lado.

Gracias al acelerómetro y el giroscopio, ofrecen Audio Espacial personalizado. Gracias a esta característica, el sonido te envuelve en 360 grados y sigue los movimientos de tu cabeza. También destacan por contar con un modo de sonido ambiente inteligente. Esto significa que si vas caminando por la calle, los auriculares dejan pasar el sonido exterior para que no sufras accidentes, pero filtran los ruidos ensordecedores para proteger tus oídos.

El estuche se carga mediante USB-C. Y otra de las cosas que te gustará de dicho estuche es que incluye un pequeño altavoz integrado para que puedas hacerlo sonar desde la app "Buscar" por si lo pierdes entre los cojines del sofá o en la mochila o bolso.

⚡ EN RESUMEN: oferta para auriculares airpods pro 3 hoy ✅ LO MEJOR La cancelación de ruido: la capacidad para aislarte del mundo exterior no tiene rival en su formato botón.

la capacidad para aislarte del mundo exterior no tiene rival en su formato botón. Ecosistema Apple impecable: si tienes un iPhone, un iPad y un Mac, los auriculares cambian de un dispositivo a otro de forma automática y mágica sin que tengas que emparejarlos cada vez. ❌ LO PEOR Funciones limitadas en Android... Aunque se pueden conectar a cualquier dispositivo por Bluetooth (incluidos teléfonos Android o PC con Windows), pierden funciones clave como el Audio Espacial o Siri. Son auriculares creados por y para el ecosistema Apple.

Aunque se pueden conectar a cualquier dispositivo por Bluetooth (incluidos teléfonos Android o PC con Windows), pierden funciones clave como el Audio Espacial o Siri. Son auriculares creados por y para el ecosistema Apple. Precio de salida elevado... Incluso estando rebajados en Miravia, siguen requiriendo una inversión importante en comparación con marcas de gama media. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes iPhone, Mac y iPad, la magia de que el sonido pase de un dispositivo a otro automáticamente y el emparejamiento instantáneo justifican cada euro que vale. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres usuario de Android, aunque funcionan, estarías pagando un sobreprecio por funciones que no vas a poder usar como el cambio automático de dispositivo, Audio Espacial y Siri, entre otras.

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