El ultrabook de realme se desploma a precio mínimo: pantalla 2K, Core i5 y Windows 11 por 599 euros, ideal para la vuelta al cole

Que te hayas marcado un presupuesto y no quieres superarlo no significa que no puedas tener un excelente portátil por esa cantidad o incluso menos. Por ejemplo, el Realme Book Prime es un estupendo equipo que, además, ahora es una ganga si lo compras en PcComponentes. Lo puedes disfrutar por 599 euros, con envío gratuito incluido.

Comprar el Realme Book Prime al mejor precio

SI lo compras ahora por 599 euros, te estarás ahorrando nada menos que 400 euros, puesto que este equipo suele costar 999. Además, tendrás envío gratuito y devolución sin coste durante el primer mes tras la compra, por si no quedas satisfecho. Además, para redondear, PcComponentes nos regala una licencia de la suite de seguridad Norton 360 Deluxe para un año y tres dispositivos con este portátil.

El Realme Book Prime es un interesante portátil de tipo ultrabook que destaca por acabados (con cuerpo de aluminio), ligereza (con 1,38 Kg) y delgadez (con un grosor de 14,9mm; 15,5 en su punto más grueso). Viene con Windows 10 y actualización a Windows 11 gratuita y puede presumir de pantalla, con un panel IPS de 14 pulgadas con resolución 2K (2160x1440).

Se sitúa en la gama media, con un procesador Intel Core i5-11320H de la decimoprimera generación, con gráfica integrada Intel Iris Xe más 8 GB de memoria RAM, (quizás este sea el aspecto en el que más flojea), y disco duro de tipo SSD con 512 GB de capacidad.

Además de Wifi 6 y Bluetooth 5.2, en conectividad y posibilidades de ampliación tenemos también un puerto USB A 3.1 y un par de USB-C 3.2.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba.

También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

> Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka