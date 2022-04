Realme Book Prime, análisis: este es el portátil con el que Realme entra de lleno en la pelea con los mejores equipos para productividad

La apuesta de esta marca china en el mercado de los ordenadores portátiles es sólida. Competir con compañías que llevan mucho más tiempo en este sector y tienen una imagen de marca consolidada como fabricantes de estos equipos requiere hacer las cosas bien. De lo contrario es imposible lidiar con ellas de tú a tú. Pero parece que Realme está poniendo toda la carne en el asador.

A mediados del pasado mes de noviembre analizamos su Realme Book, un portátil que nos dejó un sabor de boca estupendo por su cuidado diseño, su convincente construcción, su atractiva pantalla, y, por qué no decirlo, también por su moderado precio. Estas cualidades están presentes en el Book Prime que protagoniza este artículo. Lo hemos probado a fondo, y os anticipamos que es un equipo que no te deja indiferente.

Realme Book Prime: especificaciones técnicas

Sus características lo delatan. Este es un ordenador portátil diseñado para resolver de forma satisfactoria un escenario de uso en el que prevalece la productividad.

Su panel LCD IPS tiene relación de aspecto 3:2, por lo que encaja muy bien para navegar en internet, trabajar con hojas de cálculo o editar documentos, entre otras aplicaciones, pero a nosotros no nos parece el formato idóneo para reproducir vídeo o jugar. Estas son las coordenadas en las que se mueve este equipo.

Su configuración no impresiona, pero resuelve bien la vocación que acabamos de identificar. La versión que hemos analizado incorpora un procesador Intel Core i5-11320H de 11ª generación con 4 núcleos y capaz de procesar simultáneamente hasta 8 hilos de ejecución (threads), 8 GB de RAM de tipo LPDDR4x a 4266 MHz y una unidad SSD fabricada por Samsung con 512 GB de capacidad e interfaz PCIe 3.0 NVMe.

De refrigerar los chips que disipan más energía térmica se encarga un sistema de refrigeración líquida con cámara de vapor

También está disponible con 16 GB de RAM, una cifra que nos parece más acorde con las necesidades que tiene un usuario medio actualmente.

De mantener los circuitos integrados que disipan más energía en forma de calor por debajo de su umbral máximo de temperatura, como la CPU o los chips de memoria, se encarga un sistema de refrigeración líquida con cámara de vapor.

Y de resolver los gráficos se responsabiliza la lógica Iris Xe de Intel, una solución muy correcta para productividad y reproducción de contenidos, pero limitada cuando se enfrenta al motor gráfico de buena parte de los juegos de última hornada. La elección de esta GPU integrada nos recuerda que este equipo no aspira a permitirnos jugar con cierta ambición.

Características PANTALLA LCD IPS 1440p de 14 pulgadas con relación de aspecto 3:2, relación de contraste nativo 1500:1, 100% de cobertura del espacio de color sRGB y capacidad máxima de entrega de brillo de 400 nits RESOLUCIÓN 2160 x 1440 puntos PROCESADOR Intel Core i5-11320H con 4 núcleos, 8 hilos de ejecución, fotolitografía de 10 nm y TDP de 35 vatios GRÁFICOS Intel Iris Xe REFRIGERACIÓN Refrigeración líquida con cámara de vapor MEMORIA PRINCIPAL 8 GB LPDDR4x a 4266 MHz en doble canal ALMACENAMIENTO SSD Samsung de 512 GB con interfaz PCI Express 3.0 NVMe CONECTIVIDAD 1 x Thunderbolt 4 vía USB-C, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 1 x USB-A 3.1 Gen 1 y jack de 3,5 mm para auriculares CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2 SISTEMA OPERATIVO Windows 11 Home SONIDO Altavoces estereofónicos Harman Kardon

Procesado DTS RECINTO Mecanizado en aluminio liso BATERÍA 54 Wh WEBCAM Frontal con resolución HD (720p) MICRÓFONOS Dos con tecnología de reducción del ruido ambiental SEGURIDAD Lector de huella dactilar DIMENSIONES 307,2 x 228,9 x 14,9 mm PESO 1,37 kg PRECIO 999 euros

Entra por los ojos y está muy bien acabado

Si nos ceñimos a su diseño y su construcción, este ordenador portátil juega en la primera división. Su recinto está mecanizado completamente en aluminio pulido, un metal que lo dota de una rigidez notable y que, además, gracias a su elevado índice de conductividad térmica se comporta como un disipador capaz de contribuir a la correcta refrigeración de los componentes más delicados del portátil.

Otro punto a su favor: sus marcos son muy finos. Los laterales miden 5 mm y el superior 8 mm, lo que permite al panel ocupar el 90% de la superficie del portátil. No está nada mal. Por otro lado, no es el equipo más ligero que hemos probado en absoluto, pero sus 1,37 kg de peso y sus 14,9 mm de grosor no comprometen su portabilidad, lo que nos invita a llevárnoslo encima afrontando un esfuerzo razonable.

Vamos ahora con la siempre importante bisagra. Como podéis ver en la siguiente fotografía de detalle, los ingenieros de esta marca china se han decantado por una de un tamaño muy respetable en vez de por dos bisagras más pequeñas, que es la otra opción habitual. Esta decisión de diseño dota a este elemento de una mayor robustez, y también de una considerable resistencia mecánica, por lo que me parece la opción más acertada.

En lo que se refiere a la calidad del mecanizado del recinto de aluminio de este ordenador portátil no tengo nada que objetar. De hecho, en este ámbito juega en la misma liga en la que compiten otros equipos más ambiciosos y caros. Además, cuando lo manipulamos no transmite sensación de fragilidad. Basta ser mínimamente cuidadoso para mantenerlo en perfecto estado.

En la siguiente fotografía de detalle podemos ver que junto a la esquina superior derecha del teclado este portátil incorpora un lector de huellas dactilares que también ejerce como botón de encendido del equipo. Efectúa la lectura de la superficie de nuestro dedo con precisión y casi de forma instantánea (ya les gustaría a algunos smartphones rendir así en este terreno), por lo que en este ámbito tampoco tengo nada que objetar.

Esta pantalla encaja como un guante en este equipo

Como he mencionado unos párrafos más arriba, la pantalla de este portátil apuesta por un panel LCD de tipo IPS con relación de aspecto 3:2 y una resolución de 2160 x 1440 puntos que encaja muy bien con sus 14 pulgadas. Según Realme esta matriz tiene una relación de contraste nativo de 1500:1 y una capacidad máxima de entrega de brillo de 400 nits. Esta última no es una cifra impactante, pero lo hemos probado en el exterior y bajo la acción directa de la luz solar, y resuelve este escenario de uso razonablemente bien.

Para analizar la calidad de imagen de la pantalla de este ordenador portátil recurrí a Eizo Monitor Test, una herramienta gratuita muy útil no solo para comprobar cómo resuelve un dispositivo de visualización el color, sino también cuáles son sus ángulos de visión, si su nitidez está a la altura, si la retroiluminación es completamente homogénea o si tiene algún píxel defectuoso, entre otras prestaciones.

La prueba de patrones geométricos de Eizo Monitor Test no debe poner en apuros a ningún panel actual de cierta calidad, y el de este ordenador portátil ha salido bien parado de este primer reto. Su elevada resolución le ayuda a resolver sin problema las curvas, y, además, apenas adolece de ruido de alta frecuencia.

La mayor parte de los paneles IPS que hemos analizado adolecen de fugas de luz en las esquinas, y el de este equipo no es una excepción. No obstante, pasan desapercibidas en un escenario de uso tradicional y solo es posible identificarlas cuando recurrimos a una herramienta de análisis. Más allá de esto la entrega de luz es razonablemente uniforme.

En la siguiente fotografía podemos ver que los reflejos pueden llegar a molestar si el fondo es homogéneo, pero, de nuevo, es una circunstancia poco frecuente en un escenario de uso real.

Según Realme el panel IPS de este portátil consigue cubrir el 100% del espacio de color sRGB, una característica coherente con lo que hemos observado en nuestras pruebas de colorimetría. No tengo nada que objetar en lo que se refiere a la reproducción del color, y sus ángulos de visión son muy buenos (en este terreno los paneles IPS suelen batir con claridad a los VA).

Otro punto a su favor: su resolución es lo suficientemente alta para reproducir con mucha nitidez los caracteres, por lo que la pantalla de este equipo nos permite trabajar con mucha comodidad con hojas de cálculo y documentos de texto.

Este teclado y este 'touchpad' están muy bien resueltos

El teclado de tipo chiclet que nos propone este portátil tiene muy buena calidad. Su cualidad más atractiva es que las teclas no padecen la más mínima oscilación transversal, por lo que podemos utilizarlo durante horas sin notar tensión en las muñecas. Aunque, eso sí, siempre y cuando nuestra postura también sea la correcta (no debemos dejar toda la ergonomía en manos de nuestro teclado).

Además, el touchpad es muy amplio. Mide 123 x 78 mm, pero lo más interesante es que tiene un tacto suave, y, sobre todo, que responde a nuestros toques con mucha precisión, por lo que no suele ser necesario que repitamos un gesto casi nunca. Por otro lado, soporta la tecnología Windows Precision Touchpad, una innovación que es en cierta medida responsable de la lograda experiencia que nos propone este panel táctil.

Su conectividad tiene margen para mejorar

En el lateral izquierdo de este ordenador portátil residen dos puertos en formato USB-C, pero solo uno de ellos implementa un enlace Thunderbolt 4. El otro es de tipo USB 3.2 Gen 2. El lateral derecho del equipo no es más generoso. De hecho, en él únicamente encontraremos un puerto USB 3.1 Gen 1 de tipo A y un jack de 3,5 mm para auriculares. Esto es todo.

El recinto de aluminio de este portátil es muy estilizado, y es evidente que poner a punto un equipo tan fino conlleva algunas limitaciones. Aun así, nosotros echamos de menos la presencia de una salida HDMI y una ranura para tarjetas SD incluso aunque integrarlas hubiese implicado que este ordenador fuese un par de milímetros más grueso.

Eso sí, en lo que se refiere a la conectividad inalámbrica no tengo nada que objetar. En este terreno Realme ha hecho bien los deberes al introducir en este portátil Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2.

Su rendimiento delata su vocación de portátil para productividad

Para poner en contexto el rendimiento del equipo que nos propone Realme lo hemos comparado con el que han arrojado los últimos ordenadores portátiles que hemos analizado. Y sí, su potencia está alineada con la de los dispositivos que apuestan por un procesador similar al Core i5-11320H de Intel que incorpora este Book Prime. La siguiente gráfica refleja su rendimiento en la prueba monohilo de Cinebench R23.

En la siguiente gráfica podemos ver que el rendimiento de este portátil de Realme en el test multihilo de Cinebench R23 es moderado. Su CPU ha sido superada con cierta claridad por la de otros equipos que también apuestan por un procesador con 4 núcleos y 8 hilos de ejecución, y uno de ellos es, precisamente, el Realme Book. Aun así, su productividad encaja bien en un escenario en el que prevalece el uso de aplicaciones de ofimática, y no tanto la creación de contenidos.

El test Home de PCMark 8 ha dejado en buen lugar a este ordenador portátil de Realme. De hecho, ha arrojado un rendimiento similar al del Aspire Vero de Acer, que está equipado con un procesador Intel Core i7-1195G7; el Realme Book, que apuesta por un Core i5-1135G7; y el MateBook 14s de Huawei, que incorpora un chip Intel Core i7-11370H. Esta prueba avala la suficiencia con la que se enfrenta a la navegación en internet, la edición de textos o la realización de videollamadas, entre otras aplicaciones.

El test Work de PCMark 8 evalúa la solvencia con la que un equipo se enfrenta a la manipulación de grandes hojas de cálculo, la edición de textos o la realización de videollamadas, entre otras aplicaciones. De nuevo, el rendimiento del portátil de Realme que estamos analizando es similar al que nos proponen otros equipos con una configuración parecida, lo que avala lo cómodo que se siente en este escenario de uso.

La prueba Time Spy de 3DMark ha sacado a este portátil de Realme de su zona de confort. Y es que la potencia de la lógica gráfica Iris Xe de Intel es relativamente modesta. Con este portátil podemos jugar siempre que, eso sí, estemos dispuestos a hacerlo a títulos no demasiado exigentes y con un acabado gráfico moderadamente estresante con el hardware. Su rendimiento probablemente será suficiente para quien juega solo ocasionalmente, pero no para un entusiasta.

En lo que concierne al rendimiento de la unidad SSD de Samsung que incorpora este ordenador portátil poco puedo añadir a lo que revela la siguiente captura. Como podéis ver, alcanza unas velocidades de lectura y escritura secuenciales de 3122,16 y 1783,29 MB/s respectivamente, unas cifras muy buenas que, una vez más, nos recuerdan lo importante que es contar con una unidad de estado sólido capaz de dar cobijo tanto a nuestro sistema operativo como a las aplicaciones.

Antes de seguir adelante merece la pena que echemos un vistazo al sonido que nos entrega este portátil. Los ingenieros de Realme han optado por alojar los dos altavoces en la base del equipo, y, curiosamente, a pesar de su pequeño tamaño consiguen alcanzar un nivel de presión sonora importante. Además, logran mantener la distorsión bajo control siempre que, eso sí, no se nos vaya la mano con el volumen. En definitiva, su sonido no es impactante, pero está a buen nivel.

Y, por fin, llegamos al que sin duda es uno de los apartados que más valoramos los usuarios: la autonomía en un escenario de uso real. En un entorno ofimático y de reproducción de contenidos, con el brillo de la pantalla al 40% y la conectividad Wi-Fi habilitada, la autonomía de este equipo oscila entre 4,5 y 6,5 horas. Difícilmente va a permitirnos trabajar con él durante toda una jornada laboral sin cargar la batería, un proceso que se prolonga aproximadamente durante 66 minutos para llevarla del 0 al 100%.

Bajo estrés intenso el procesador de este portátil se calienta mucho, pero durante nuestras pruebas no reflejó ningún síntoma de inestabilidad. El ruido no superó los 47,7 dB

Por último, para poner a prueba la eficacia con la que el sistema de refrigeración actúa sobre la CPU ejecutamos de forma iterativa durante dos horas consecutivas el test multihilo de Cinebench R23. La temperatura máxima que alcanzó el procesador fue de 101 ºC, y durante esta prueba los ventiladores del equipo generaron un nivel máximo de ruido de 47,7 dB. Esta medida la tomamos utilizando nuestro sonómetro Velleman DVM805.

Realme Book Prime: la opinión y nota de Xataka

Este ordenador portátil dista mucho de ser perfecto, pero, aun así, nos ha dejado muy buen sabor de boca. Y lo ha hecho porque resuelve estupendamente el escenario de uso para el que ha sido ideado, en el que prevalece la ejecución de herramientas ofimáticas, la navegación en internet y la reproducción de contenidos. Además, como hemos comprobado en este análisis, su diseño es estilizado y su acabado está muy cuidado.

Su panel LCD IPS con resolución 1440p tiene una calidad muy alta

Una de sus bazas más atractivas, y lo que lo desmarca de muchos de los portátiles con los que compite en su segmento de precio, es la alta calidad de su pantalla. Su panel IPS rinde estupendamente y tiene la resolución adecuada para sus 14 pulgadas. Tampoco podemos pasar por alto por el impacto positivo que tiene en nuestra experiencia la alta calidad de su teclado y su touchpad. Y, de propina, su sonido, aunque no impresiona, es muy resultón.

No obstante, el 'debe' de esta propuesta de Realme no está vacío. Sus especificaciones nos parecen algo justas si tenemos presente que esta marca nos pide 1000 euros por la versión más económica con solo 8 GB de RAM. Además, su autonomía queda lejos de las 8 horas mínimas durante las que se prolonga una jornada de trabajo. Y, como hemos comprobado, su conectividad tiene un margen de mejora claro. Aun así, aquellos usuarios para los que estas carencias no son críticas harán bien en incluirlo en su lista de opciones.

8,6 Diseño9 Pantalla9 Rendimiento8 Teclado/trackpad8,5 Software8,75 Autonomía8,25 A favor Su diseño y su acabado están muy cuidados

Nos propone un panel IPS de muy buena calidad

La calidad del teclado y el touchpad es alta

Su sonido no asombra, pero rinde a un buen nivel En contra Sus especificaciones son algo justas si tenemos presente su precio

Su autonomía queda lejos de las 8 horas que requiere toda una jornada de trabajo

Su conectividad tiene un margen claro de mejora



Este ordenador portátil ha sido cedido para este análisis por Realme. Puedes consultar nuestra política de relaciones con las empresas.

Más información | Realme