Acer Aspire Vero, análisis: lo mejor del portátil "reciclado" de Acer es justo su concepto (y potencia)

Uno de los portátiles más interesantes de Acer en los últimos años, el Aspire Vero, no está en nuestra mesa de pruebas por los motivos habituales. No.

El Acer Aspire Vero es un portátil que partiendo de una carcasa fabricada de plástico reciclado, hace una apuesta valiente por llevar el tema de la sostenibilidad no solo a la generación de energía o el proceso de fabricación del producto. Lo hace a un nivel no muy habitual en la electrónica de consumo: desde el empaquetado hasta el último tornillo de su carcasa. Pero, ¿hasta qué punto resulta un portátil interesante?

Ficha técnica del Acer Aspire Vero

Acer Aspire Vero Pantalla IPS 15.6 pulgadas (formato 16:9, 1920x1080 píxeles, Mate) Procesador Intel Core i7-1195G7 GPU Intel Iris Xe Memoria 16 GB LPDDR4 Disco duro 512 GB PCIe SSD Sonido 2 altavoces Acer TrueHarmony Conectividad 1 x USB tipo C 3.2, 2 x USB-A 3.2 Gen1, 1 x USB-A 3.0, 1 x HDMI y 1 x 3.5mm, 1 x Ethernet Conectividad inalámbrica WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax 160 MHz, 2x2 MIMO, Bluetooth 5.0 Batería 48 Wh Peso 1,8 kg Sistema operativo Windows 11 Home Otros Webcam 720p, lector de huellas en trackpad Precio 999 euros

Acer Aspire Vero Portátil | AV15-51 | Gris Windows 11 Home 64-bit Procesador Intel® Core™ i7-1195G7 Quad-core (4 núcleos)) 2,90 GHz 39,6 cm (15,6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 16 GB, DDR4 SDRAM 512 GB SSD Intel® Iris Xe Graphics con memoria compartida PVP en Acer Store 999€

Nunca el plástico reciclado tuvo tan buena apariencia

Acostumbrados como estamos ya a que los portátiles ofrezcan al consumidor un impecable acabado en aleaciones de metal, el Acer Aspire Vero salta al mercado con una apuesta diferente: una carcasa de plástico pero reciclado.

En total, el 30% del plástico usado para su carcasa e interior proviene de plásticos ya usados por el consumidor, conocido como PCR (Reciclado Post Consumo). También el teclado, con un 50% de plástico PCR o el empaquetado, 100% reciclable, mantiene la idea de portátil sostenible sobre el papel que le inculca Acer en todos sus poros.

El acierto del Acer Aspire Vero no has ido solo el uso de un 30% de plástico reciclado para su carcasa sino darle una apariencia y textura única en el mercado gracias a prescindir de la pintura

Sin embargo, lo que hace diferente en apariencia y tacto a este Acer Aspire Vero respecto a otros portátiles que también incluyen el reciclaje de materiales en su proceso de fabricación es que no se ha disimulado nada el material usado para fabricar la carcasa.

Para ello se ha dejado de lado también el uso de pintura en esa carcasa, una jugada que le resulta a Acer doblemente ganadora: prescinde de dicha pintura (y su impacto medioambiental) al tiempo que consigue una apariencia y textura única para un portátil.

El resultado me ha sorprendido muy gratamente en los dos apartados. Visualmente es un equipo muy curioso y que llama inmediatamente la atención. Pero es que poner las manos sobre su textura algo rugosa y con apariencia de papel reciclado, es una experiencia que, con la saturación actual del mercado, marca diferencias.

Quizás porque ya estamos acostumbrados a equipos portátiles con aleaciones de metal, el Acer Aspire Vero no transmite la misma sensación de robustez y solidez que modelos de similar precio que hemos analizado anteriormente y con similar ficha técnica y pretensiones.

Si obviamos el aspecto y tacto del portátil, su diseño es bastante común: líneas rectas, marcos grandes alrededor de la pantalla y peso estándar

El diseño, más allá del uso de plástico reciclado y la ausencia de pintura, se basa en líneas rectas y sencillez ante todo. Y no es un portátil que pueda destacar por un tamaño compacto (los marcos de la pantalla son muy evidentes) o un peso de récord, pues estamos ante un equipo de 1.8 kg.

Una conectividad amplia y variada

La conectividad del Acer Aspire Vero me ha sorprendido por la cantidad de puertos disponibles para lo que hoy en día se estila en este tipo de dispositivos enfocados en el ámbito del hogar o el trabajo. Podríamos decir que mantiene la esencia de equipos todoterreno del hogar de hace unos años en este aspecto.

En el lado derecho contamos solamente con un puerto USB-A 2.0, el puerto de auriculares y el cierre Kensington, además de las luces LED indicadoras del estado y funcionamiento del equipo.

Ya en el lateral contrario se concentra el grueso de la conectividad: dos puertos USB-A 3.2, un solo puerto USB-C 3.2, una salida HDMI 2.0 y lo más extraño de todo, el puerto Ethernet. También en este lateral tiene su sitio el puerto para el cargador propietario de Acer.

Pantalla discreta pero sin reflejos

Quizás el elemento más discreto de este portátil de Acer sea la pantalla, la cual parte de unas características bastante estándar. Tenemos ante nosotros un panel IPS de 15.6 pulgadas con resolución 1080p (formato 16:9) y un acabado antirreflejos que dota a esta pantalla de una visualización excelente en interiores en relación con reflejos incómodos.

La pantalla del Acer Aspire Vero, salvo por el tratamiento antirreflejos, es bastante estándar, penalizada especialmente por el bajo brillo de su panel IPS

No ocurre lo mismo en exteriores dado que contamos con un muy reducido brillo de solo 250 nits, algo que resta también mucha espectacularidad al panel en interiores.

Tampoco los marcos de la pantalla, nada reducidos, o la fidelidad del color, algo baja, suman en este Acer Aspire Vero. Por cierto, la pantalla también indica Acer que es 100% reciclada.

Respecto al sonido que ofrece este portátil de Acer, contamos con dos altavoces situados en la parte inferior y con el que conseguimos una experiencia multimedia muy bien ajustada al perfil de este portátil.

Tenemos suficiente potencia para usarlos con fuente única de sonido al tiempo que nos permite una escucha bastante equilibrada y sin distorsiones preocupantes gracias a la tecnología TrueHarmony de la propia Acer, que incluye además cancelación de ruido muy útil cuando estamos usando la webcam para videollamadas (Acer PurifiedVoice), la cual por supuesto no pasa de una resolución 720p, como lamentablemente parece que marcan los cánones en este tipo de portátiles.

Un portátil muy potente para su precio

Si bien no estamos ante un portátil que podamos destacar por su relación calidad/precio, sí que hay que dar valor a la buena configuración de serie que incluye, protagonizada por el Intel Core i7-1195G7. Este procesador puntero de Intel junto con la GPU integrada Iris Xe, los 16 GB de RAM DDR4 de serie y una unidad SSD rápida, ofrecen una experiencia de uso plenamente satisfactoria a nivel de rendimiento bruto. Es su mejor característica.

El día a día con el equipo para tareas domésticas, estudiantiles pero también de edición básica de fotos o vídeo ha resultado plenamente satisfactoria. Se nota el empuje de un procesador como el Core i7, con el que hemos obtenido una puntuación de 5410 y 1611 puntos en las pruebas MultiCore y SingleCore de Cinebench R23, así como 4976 y 3260 puntos en los test Home y Work de PCMark 8.

En el apartado gráfico, se nota el trabajo de la Iris Xe, con 1613 y 14135 puntos en las pruebas Time Spy y Night Raid de 3DMark. En cuanto a la unidad SSD, es el punto más débil de su ficha técnica. La unidad de 512 GB de nuestro portátil de prueba nos dejó cifras discretas para lo que hemos visto en la competencia.

Un aspecto del diseño del Acer Aspire Vero que teníamos pendiente tratar está muy relacionado con la ficha técnica de este portátil. En pro justo de esa idea de sostenibilidad y búsqueda de un reciclaje más sencillo, el acceso a los componentes internos de equipo se ha facilitado de cara al usuario con el uso de tornillos estándar.

Sin embargo, al menos en nuestro modelo de prueba, la máxima memoria RAM admitida es de 16 GB y dado que tenemos 8 GB soldados a la placa, no hay margen de mejora por parte del usuario por mucho que se haya facilitado el acceso a las entrañas del portátil.

Justo en esa parte inferior del portátil que Acer nos facilita teóricamente retirar por nosotros mismos, es evidente una gran toma de aire para ayudar a la refrigeración del portátil, que solo incluye salida de aire en la zona de la bisagra de la pantalla, siendo además de generosas dimensiones y demasiado orientada hacia la propia pantalla.

El funcionamiento, salvo contadas excepciones en pruebas de rendimiento o descargas e instalaciones pesadas, el ventilador encargado de la refrigeración no entra en funcionamiento, y si lo hace es con un nivel de ruido que no resulta molesto.

El Acer Aspire Vero que analizamos en Xataka ya venía listo con Windows 11, además de con algo de carga de bloatware (Booking, Disney+, Dropbox, ExpressVPN, ...), entre ellos incesantes avisos para activar programas de Acer o el Norton.

Uno de esos añadidos de Acer por supuesto que tenía que estar relacionado con el espíritu final de este portátil. Así, tenemos una aplicación instalada llamada VeroSense y que nos guía por diferentes perfiles energéticos, todo ello aderezado en verde y simbología de la naturaleza, pero sin grandes aportes respecto a lo que Windows ya nos ofrece de serie.

Batería demasiado pequeña para destacar

Con tanta potencia bruta y una batería más bien pequeña para lo que solemos ver en este tipo de portátiles (solo tiene capacidad de 48 Wh), la autonomía no es algo de lo que el Acer Aspire Vero pueda presumir ante la competencia.

En nuestra prueba de autonomía habitual, la misma para todos los equipos que analizamos en Xataka, la batería de este nuevo portátil de Acer se ha quedado por debajo de las 5 horas, una cifra discreta para lo que hoy en día esperamos de un portátil de este nivel y precio.

A la autonomía algo justa se suma el hecho de que no podamos usar el puerto USB-C para cargar la batería del Aspire Vero

Algo que no me ha gustado demasiado ha sido que la carga del Acer Aspire Vero se debe realizar sí o sí con su cargador de serie (de 65 W y casi dos horas para la carga completa), que además es propietario. Es cierto que no es muy grande ni pesado pero dar la opción de recurrir a la carga USB-C era lo mínimo hoy en día.

Acer ha elegido un cargador propietario de 65 W pero no da la opción de carga vía USB-C

Teclado numérico compacto

También esperábamos más del teclado del Acer Aspire Vero. Con espacio suficiente, el teclado peca de una distribución demasiado compacta y con excesiva separación entre teclas. Cuesta pues acostumbrarse aunque cuando lo haces, el recorrido y respuesta de las teclas es correcto aunque algo sonoro.

Eso sí, incluye parte numérica algo compacta para un uso intensivo y cómodo, pero que en un portátil familiar y genérico no es mala idea. Y había espacio para ello.

El teclado de este portátil no se libra de un nuevo guiño del fabricante a la índole sostenible de este portátil. Así, las teclas E y R no van serigrafiadas en el tono blanco del resto de teclas sino en amarillo, eso sí, discreto. Además, están giradas.

El teclado del Acer Aspire Vero es retroiluminado, con una buena visualización tanto por el tono de la serigrafía en blanco como por el color negro de las teclas, pero solo admite o encendido o apagado. Nada de poder regular la intensidad de la iluminación de las teclas, otro aspecto que le resta puntos en una comparativa directa con rivales de similar precio.

El touchpad tiene un tamaño correcto, especialmente en altura, e incluye el lector de huellas que hubiéramos deseado ver en un botón de inicio situado fuera del teclado. Pero finalmente se ha quedado en la esquina superior izquierda del trackpad. El funcionamiento de la identificación por huella no esconde secretos y aceptable, agilizando mucho la identificación en el sistema Windows.

En cuanto al manejo del propio touchpad, los gestos son sencillos de realizar y bastante precisos pero el clic es mejorable por su dureza y feedback demasiado largo.

Acer Aspire Vero, la opinión y nota de Xataka

Da gusto analizar de vez en cuanto portátiles que buscan salirse de lo estándar. Este Acer Aspire Vero es una novedad que busca ser diferente no por una excelsa relación calidad/precio ni tampoco por tecnología. Lo hace por su diseño, único en el mercado, y la apuesta por poner el foco en el reciclaje y el impacto medioambiental de los productos tecnológicos. Al menos es algo.

Eso sí, queda del lado de cada consumidor valorar si el esfuerzo por el uso de materiales reciclados compensa el desequilibrio en algunos apartados respecto a otros portátiles de similar precio (principalmente la pantalla y la autonomía), algo que, para muchos, puede en realidad decantar la elección hacia otro portátil pensando que, en realidad, se producirá un menor impacto ecológico al tener potencialmente una vida útil mayor para nuestra labor.

Pero si la apariencia y características directas (tanto técnicas como relacionadas con la sostenibilidad) de este Acer Aspire Vero te han conquistado, y ya os adelanto que no es complicado que lo haga, por potencia, conectividad y desempeño no quedarás defraudado.

8,2 Diseño8,75 Pantalla 8 Rendimiento9,25 Teclado/trackpad7,5 Software8,5 Autonomía7,25 A favor La idea detrás del concepto del equipo

Portátil potente

Diseño y apariencia única En contra Brillo y fidelidad de la pantalla

Teclado y touchpad mejorables

Autonomía reducida



