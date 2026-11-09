Si tu tele necesita un extra en calidad y potencia de audio, esta barra de sonido Xiaomi es ideal para acompañarla. Y está de oferta

Los televisores tienen espacios para contener un buen sistema de audio, por lo que este apartado suele quedarse justito en la gran mayoría de modelos, en especial en las gamas medias y bajas. Aquí es donde entran las barras de sonido como la Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch que se encuentra en Powerplanet por 149,99 euros, dispositivos bastante más completos que mejoran en potencia, calidad e inmersión.

Incluye subwoofer inalámbrico y tiene conectividad NFC y Bluetooth

La Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch es una barra de sonido que, por lo poco que cuesta en la tienda Powerplanet, viene junto con un subwoofer inalámbrico, ofreciendo de esta forma una potencia conjunta de 300W; una cifra bastante alta para aprovechar en espacios medianos e incluso grandes.

Esta barra de sonido cuenta con un sistema de 2.1. canales que ofrece compatibilidad con los formatos de sonido Dolby Digital Plus y DTS Virtual:X, consiguiendo una experiencia mucho más envolvente para contenido de cine, series e incluso de videojuegos.

También viene con un total de seis modos de audio para adaptar el sonido al contenido que estemos reproduciendo y cuenta con un buen apartado de conectividad con opciones como HDMI (ARC), un puerto óptico, otro coaxial y NFC y Bluetooth para conectar dispositivos de forma inalámbrica.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch hoy ✅ LO MEJOR Es compatible con Dolby Digital Plus y DTS Virtual: X .

. Cuenta con un buen surtido de opciones de conectividad. ❌ LO PEOR Por el precio que tiene podemos encontrar alguna que otra barra de sonido compatible con Dolby Atmos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una barra de sonido económica para disfrutar de películas, series y videojuegos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes poco espacio en el salón. Para ello, conviene apostar por barras de sonido que no incluyan subwoofer inalámbrico.

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