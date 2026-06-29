Tiene 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento: este portátil HP OLED cuesta hoy menos que nunca

El precio de la memoria RAM y del almacenamiento, inevitablemente, va a hacer que los ordenadores portátiles suban de precio (Apple es el mejor ejemplo). Si necesitas un nuevo ordenador, lo ideal es que no dejes pasar mucho más tiempo, puesto que la situación parece ir a peor en los próximos meses y años. Hoy, de hecho, tenemos una muy buena oportunidad de compra: la protagoniza este HP OmniBook 3, rebajado en PcComponentes hasta los 579 euros.

Portátil HP OmniBook 3 16-bu0041ns OLED 16" Intel Core 5 120U 24GB 1TB SSD FreeDOS PVP en PcComponentes — 579,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un equipo versátil, con mucha memoria y pantalla OLED

Esta oferta, que llega con los PcDays de PcComponentes, deja este equipo de HP a precio mínimo histórico. Es una buena opción de compra si estás buscando un nuevo ordenador portátil y quieres uno que destaque por tener una gran pantalla. No tanto por tamaño (que también, puesto que es de 16 pulgadas), sino porque utiliza tecnología OLED.

Las pantallas OLED suponen un salto de calidad con respecto a las pantallas IPS que suelen montar la mayoría de portátiles. Esta tecnología consigue un negro puro, además de colores muy vivos y un gran contraste. Esto hace que sea ideal para diseño gráfico, aunque también para ver una buena peli.

Más allá de esto, también merece la pena destacar su hardware. Este portátil cuenta con un procesador Intel Core 5 120 U, 24 GB de memoria RAM de tipo DDR5 y 1 TB de SSD. Todo esto junto hace que tengamos un portátil con lo necesario para ofrecer un gran rendimiento, tanto ahora como dentro de bastantes años.

⚡ EN RESUMEN: oferta del hp omnibook 3 ✅ LO MEJOR Pantalla OLED: Su pantalla OLED, con resolución 2K, nos va a permitir trabajar con muy buen nivel de calidad, tanto si usamos texto como si nos dedicamos al diseño gráfico.

Su pantalla OLED, con resolución 2K, nos va a permitir trabajar con muy buen nivel de calidad, tanto si usamos texto como si nos dedicamos al diseño gráfico. Mucha memoria RAM y de almacenamiento: Con 24 GB de RAM DDR5 y 1 TB de SSD, vamos a tener un portátil con memoria para aburrir. ❌ LO PEOR No es muy ligero: Pesa 1,64 kg, más de lo que suelen pesar los portátiles ligeros (que se mueven en torno a los 1,2 kg).

Pesa 1,64 kg, más de lo que suelen pesar los portátiles ligeros (que se mueven en torno a los 1,2 kg). Viene sin sistema operativo instalado: Este equipo no tiene sistema operativo instalado, por lo que nos tocará a nosotros encargarnos antes de usarlo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador portátil con una pantalla top y con una configuración de componentes equilibrada y duradera. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un portátil más ligero que te permita moverte con él de forma más cómoda o con Windows instalado de serie.

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