Los Sony WH-1000XM5 no se pierden ni una: vuelven de oferta por la puerta grande con uno de sus mejores precios hasta la fecha

Ha pasado un tiempo desde que Sony estrenó sus WH-1000XM5, por lo que es normal que los encontremos de oferta con bastante frecuencia. No obstante, su precio dista mucho del que vimos inicialmente con su lanzamiento, sobre todo cuando los auriculares están de oferta, como es el caso: PcComponentes los tiene por 202,99 euros.

Unos auriculares premium con un precio mucho más ajustado

Los Sony WH-1000XM5 son unos auriculares excepcionalmente buenos. Sí, hay una generación más actual, pero es mucho más cara y no suele bajar de precio salvo en momentos muy puntuales. Y los WH-1000XM5 no se quedan muy atrás en cuanto a especificaciones.

Hablamos de uno de los auriculares con mejor cancelación de ruido que hemos probado, una afirmación bastante rotunda que deja en muy buen lugar la experiencia que podemos tener con ellos. Además, son tan cómodos que se pueden utilizar durante horas sin tener fatiga.

Por supuesto, la calidad de audio es muy buena, pero si destacamos algo es su batería, que ofrece más de 30 horas de uso incluso teniendo la cancelación de ruido activada. Además, cabe mencionar que estos auriculares vienen con su propio estuche protector, aunque es blando y no duro.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los sony WH-1000XM5 hoy ✅ LO MEJOR S u cancelación de ruido : es de las mejores que hemos probado hasta la fecha y ofrecen una muy buena experiencia reduciendo el ruido tanto en casa como en el exterior.

: es de las mejores que hemos probado hasta la fecha y ofrecen una muy buena experiencia reduciendo el ruido tanto en casa como en el exterior. Su batería : no tendrás que cargar los auriculares todos los días.

: no tendrás que cargar los auriculares todos los días. Son muy cómodos: puedes utilizarlos sin ningún problema durante horas. ❌ LO PEOR Su calidad de sonido ha mejorado con respecto a la anterior generación, pero no es mucho mejor que la que ofrecen sus competidores. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos buenos auriculares para utilizar en casa o fuera de ella, que tengan buena batería y, sobre todo, una excelente cancelación de ruido. ⛔ NO LO COMPRES SI... Los vas a utilizar de forma muy puntual, sobre todo en entornos con poco ruido ambiente. En ese caso, conviene barajar otras opciones más asequibles, como los Sony Ult Wear.

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Imágenes | Laura López, Sony

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