Sólo hay una tarjeta microSD que compro siempre que lo necesito. No es ninguna sorpresa que sea esta de Samsung

Determinados dispositivos funcionan únicamente cuando detectan una tarjeta microSD y otros tantos requieren de una de estas tarjetas para poder guardar datos, ya sea porque no cuentan con almacenamiento interno o porque éste es bastante justillo. Este último caso es, por ejemplo, lo que ocurre con la Nintendo Switch. ¿La solución? Yo utilizo la Samsung EVO Select para todo, y ahora por 24,99 euros tenemos rebajada (a precio mínimo) la de 256 GB.

Samsung EVO Select (256 GB) Hoy en Amazon — 24,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Una tarjeta microSD súper resistente

¿Por qué la tarjeta microSD Samsung EVO Select y no otra? Aquí podemos entrar en el terreno de las experiencias. En mi caso, siempre me han funcionado muy bien, a diferencia de otras que se me han acabado estropeando o que han funcionado de forma mucho más lenta.

La tarjeta microSD de 256 GB es ideal para la Nintendo Switch, para descargar juegos digitales o actualizar los físicos y digitales. Yo la uso para todos estos casos y hasta el momento, después de un par de años —alternando entre juegos físicos y digitales— no he tenido que borrar absolutamente nada.

La Samsung EVO Select ofrece una velocidad de lectura de 160 MB/s, que no está nada mal por su precio. También se puede utilizar en móviles y tablets si así lo permiten, es resistente al agua, a la temperatura, a los rayos X, a los imanes, a las caídas y al desgaste; es muy resistente, y esta es una de las grandes razones por las que se ha vuelto tan popular en los últimos años.

