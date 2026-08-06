Solo hasta mañana: uno de los mejores moldeadores de pelo Dyson cae por debajo de su precio mínimo histórico

Dyson tiene un arsenal de dispositivos en su catálogo más allá de sus aspiradores. En este caso, nos estamos refiriendo al Dyson Airwrap i.d, uno de los mejores moldeadores de la marca y que hoy tiene un descuentazo que hace que marque su precio mínimo histórico: lo tenemos disponible en MediaMarkt por 369,55 euros. Para ello, solo tenemos que registrarnos previamente en miMediaMarkt (es gratis y apenas lleva unos minutos).

Un moldeador que puedes automatizar con el móvil

Este moldeador de Dyson es un dispositivo con un precio elevado. De salida, cuesta 549 euros, aunque es cierto que lo hemos visto rebajado en alguna que otra ocasión. Sin embargo, este descuento de MediaMarkt hace que nos podamos ahorrar casi 180 euros, colocándose así como una opción genial si buscas algo versátil para cuidar tu cabello.

Una de las mejores características de este moldeador es que, gracias a sus distintos accesorios, tiene muchas funciones. El Dyson Airwrap seca, riza, ondula, alisa y más, logrando incluso evitar lo que se llama frizz mientras buscamos un buen alisado, efecto que provoca que algunos pelos del cabello se levanten perdiendo su forma. Todo protegiendo nuestro cabello gracias al efecto Coanda.

A esto, tenemos que sumarle que podemos conectar el moldeador por Bluetooth al móvil y usar con él la app MyDyson. Con ella, es posible crear un perfil personal donde introduciremos parámetros como el tipo de pelo o la longitud del mismo para lograr, de forma automática, siempre el mismo resultado sin necesidad de estar configurando la máquina o calculando los tiempos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Dyson Airwrap ✅ LO MEJOR Un dispositivo muy versátil: Es uno de esos dispositivos que cualquiera quiere tener en casa porque te ahorra tener varios gadget para cuidar tu pelo.

Es uno de esos dispositivos que cualquiera quiere tener en casa porque te ahorra tener varios gadget para cuidar tu pelo. Su conectividad Bluetooth: Poder automatizar procesos conectando el moldeador con el móvil es cómodo y ahorra mucho tiempo.

Poder automatizar procesos conectando el moldeador con el móvil es cómodo y ahorra mucho tiempo. Multitud de accesorios y una bolsa para guardarlo todo: Viene con varios accesorios que nos permitirán lograr rizos, cabello alisado o peinados con volumen. Además, incluye una bolsa para guardarlo todo, lo que facilita llevárselo de viaje. ❌ LO PEOR Pese al descuento, precio elevado: El descuento de casi 180 euros y su precio mínimo histórico están geniales, pero sigue siendo un dispositivo con un precio alto. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas uno de los mejores moldeadores de pelo que hay en el mercado y te llama la atención su conectividad Bluetooth. ⛔ NO LO COMPRES SI... Ya tienes varios gadget en casa para el cuidado de tu cabello o prefieres una alternativa más económica como el Cecotec Mamba.

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