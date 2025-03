Sólo cambiaría mi teclado mecánico por uno ergonómico, y no tengo dudas de que elegiría este de Logitech

Hace poco menos de un año compré mi primer teclado mecánico, y no aposté por uno barato precisamente. Elegí el Logitech G PRO X TKL LightSpeed que actualmente tiene un precio de 181,22 euros (oficialmente cuesta 239 euros), y aunque estoy muy contento con él echo en falta la comodidad que ofrecen los teclados ergonómicos, en especial el Logitech ERGO K860 que tuve la oportunidad de probar porque lo tenía un amigo. Y, ojo, cuesta mucho menos, se puede encontrar en Amazon por 79,99 euros.

Un teclado interesante para trabajar desde casa

Ahora bien, con esto no quiero decir que un teclado sea mejor que el otro. Aquí es donde encuentro el punto más interesante: de momento no cambiaré mi teclado mecánico hasta que no funcione, pero de hacerlo apostaría por el ergonómico. Y la razón es simple: el primero está enfocado al gaming, aunque es muy interesante para trabajar por todo lo que ofrece, y el segundo está orientado a la productividad. Y seamos claros: yo casi nunca juego en ordenador.

De tener que comprar ahora mismo un teclado sería el Logitech ERGO K860, siempre y cuando sea únicamente para productividad. El precio es algo importante porque la diferencia entre ambos teclados es abismal, pero también conviene mencionar que el punto diferencial entre ambos modelos es el diseño, siendo el del ERGO K860 ergonómico. Las teclas están colocadas para tener una postura de escritura más cómoda, algo que puede reducir la tensión muscular de las muñecas y antebrazos.

Esto es lo que más me llama la atención, ya que con el G PRO X TKL tuve que comprar un reposamanos porque no es demasiado cómodo de utilizar durante muchas horas. Además, el ERGO K860 viene con pad numérico, un reposamanos, se puede elevar para que tengamos una mayor comodidad y es inalámbrico.

