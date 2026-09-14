SkyShowtime vuelve de oferta por todo lo alto: casi todas sus suscripciones bajan de precio durante seis meses

Ha pasado mucho tiempo desde que SkyShowtime aterrizó en España y su catálogo ha ido creciendo añadiendo nuevas series y películas. Si aún no te has suscrito o si llevas mucho tiempo sin renovar la suscripción, ahora mismo podemos encontrar una de las mejores ofertas que ha lanzado hasta la fecha, y en dos de sus niveles de suscripción:

SkyShowtime Estándar por 4,99 euros al mes (antes 8,99 euros), durante seis meses.

SkyShowtime Prémium por 7,99 euros al mes (antes 13,99 euros), durante seis meses.

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Descuento del 40% en SkyShowtime

SkyShowtime tiene actualmente dos niveles tres niveles de suscripción, por lo que el nivel Estándar con anuncios, que es el más básico, se queda fuera de esta promoción.

Ahora bien, ¿en qué se diferencia cada sucripción?

SkyShowtime Estándar ofrece visualización sin anuncios con una resolución Full HD, permite reproducir contenido en dos dispositivos a la vez y permite 30 descargas al mes.

ofrece visualización sin anuncios con una resolución Full HD, permite reproducir contenido en dos dispositivos a la vez y permite 30 descargas al mes. SkyShowtime Prémium ofrece contenido sin anuncios con una resolución 4K, permite reproducir contenido en cinco dispositivos a la vez, permite 100 descargas al mes y además ofrece contenido con Dolby Atmos.

La nueva promoción de SkyShowtime estará disponible hasta el próximo 10 de octubre, y ya os adelantamos que se trata de una de las mejores que ha ofrecido la plataforma desde que llegó a España.

Y... ¿Qué podemos ver en SkyShowtime? Lo cierto es que hay bastante contenido con películas como 'Nadie 2', secuela de la película protagonizada por Bob Odenkirk ('Better Call Saul'), también está disponible 'Cómo entrenar a tu dragón', la película de 2025, o 'Jurassic World: El renacer'.

Como series tenemos bastante por delante si buscamos hacer alguna que otra maratón, como 'Lioness', que acaba de estrenar nueva temporada, 'Yellowstone' o 'Rancho Dutton'.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | SkyShowtime

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