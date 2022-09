Síguenos en Twitch y Telegram, participa en nuestro sorteo y llévate este Realme GT Neo 3 Edición Naruto

Realme ha hecho un montón de ediciones especiales de sus smartphones, pero ninguna ha sido tan llamativa como la Edición Naruto del Realme GT Neo 3. Es un smartphone de lo más jugoso, lleno de detalles y decoraciones exclusivas y que ahora puede ser tuyo gracias a nuestro sorteo.

A continuación te contamos todos los detalles para participar en el sorteo, no sin antes matizar un par cosas. La primera: el sorteo es solo para residentes en España y mayores de edad. La segunda: este dispositivo no se vende en España y es una versión no global, es decir, no tiene el ecosistema de aplicaciones de Google ni todo lo que estamos acostumbrados a tener en España.

Cómo ganar un Realme GT Neo 3 Edición Naruto

Seguirnos en Twitch y unirse a nuestros canales de Telegram puede tener premio: un Realme GT Neo 3 Edición Naruto. Es un dispositivo de lo más exclusivo, en tanto que no se vende en España, y ahora te lo puedes llevar a casa. Y ¿cómo se participa? Completando acciones a través de este Gleam.

Como puedes ver, hay tres acciones obligatorias: seguirnos en nuestro perfil de Twitch, ElStream y unirse a los canales de Xataka y Xataka Selección en Telegram. Al completar estas acciones, se desbloquearán más opciones. Cada acción sumará un punto y cuantas más completes, más posibilidades tendrás de llevarte el dispositivo.

Es importante que estas acciones las hagas a través de los botones del widget de Gleam.io, ya que solo así se contará la participación. Si no puedes verlo correctamente, pulsa en este enlace. Las bases legales las puedes encontrar en el acceso "Términos y condiciones" de la página del sorteo. El sorteo tendrá lugar desde el día 27 de septiembre hasta el día 2 de octubre a las 23:59 (hora peninsular española).

Además de cumplir las acciones del Gleam, el usuario ha de ser residente en España y mayor de edad. El ganador será elegido de forma aleatoria a través de la plataforma del sorteo. El ganador será contactado por email y tendrá 48 horas para responder. En el caso de que no lo haga, se elegirá al suplente.

El Realme GT Neo 3 Edición Naruto es un terminal de gama alta. Incorpora el procesador MediaTek Dimensity 8100, una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas a 120 Hz y 12 GB de memoria RAM. Su cámara consta de un sensor principal de 50 megapíxeles, un gran angular de ocho y un macro de dos. Tiene 4.500 mAh de batería y carga rápida de 150W.

No obstante, se trata de la versión china y el dispositivo es el mismo que hemos usado para enseñártelo en Twitch y TikTok. Eso quiere decir que, entre otras cosas, no tiene las aplicaciones de Google.

Del terminal destaca su packaging y su diseño, inspirado en el clásico anime de Naruto. Además de la parte trasera personalizada, tiene infinidad de detalles customizados, como los iconos del sistema operativo, el extractor de tarjetas SIM y hasta la propia caja en la que viene el dispositivo.