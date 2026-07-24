La semana que viene llega a Lidl este aspirador tipo Dyson pero que cuesta cinco veces menos

Mantener el suelo libre de migas, polvo o pelos de mascota a diario no tiene por qué exigir comprar un dispositivo caro. Aunque las aspiradoras Dyson son las que tienen más fama, es cierto que tienen un precio elevado. Si tu presupuesto es más ajustado, ahora hemos encontrado en el folleto de Lidl que el próximo lunes 27 de julio, llegará a sus tiendas este aspirador ciclónico recargable Silvercrest de 16 V por solo 59,99 euros.

Aspirador ciclónico recargable 16 V PVP en Lidl — 59,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si cuando llegues el lunes a la tienda de Lidl ya no está (ni tampoco en su web), en Amazon hemos descubierto una alternativa que puede interesarte. Se trata de esta aspiradora escoba Cecotec Rockstar 1500 Horizon X-Treme XL, que cuesta ahora 67,24 euros y tiene una potencia de 215 W, ofrece una autonomía de hasta 60 minutos y viene con un cepillo mixto.

Un aspirador 2 en 1 perfecto para el día a día

El gran atractivo de este modelo de Lidl reside en su versatilidad. Puedes utilizarlo como aspirador vertical o de escoba para limpiar suelos de parqué, baldosas o alfombras y, con un solo clic, se transforma en un aspirador de mano compacto. Esta segunda funcionalidad lo hace perfecto para retirar restos de comida sobre la mesa, limpiar las migas del sofá o incluso repasar la limpieza del coche.

A nivel técnico, destaca por incorporar tecnología ciclónica sin bolsa (como los modelos de Dyson), lo que garantiza un flujo de aire constante para atrapar la suciedad sin perder fuerza de succión a medida que se llena el depósito.

Para moverse con total libertad por toda la casa, esta escoba ciclónica de Lidl equipa una batería de iones de litio de 16 V que ofrece una autonomía de hasta 23 minutos (en el modo Eco), más que suficiente para darle una pasada al suelo de casa.

Asimismo, cuenta con un filtro lavable que retiene las partículas más finas, lo que resulta ideal para mantener un ambiente limpio en hogares con personas alérgicas o mascotas. Además, esta aspiradora de Lidl viene equipada con boquillas específicas para rincones y superficies delicadas y una base de carga que sirve como soporte.

⚡ EN RESUMEN: Aspirador ciclónico recargable 16 V silvercrest de lidl ✅ LO MEJOR Muy ligero y manejable: pesa menos de 2 kg, lo que facilita enormemente limpiar en alto, visillos o usarlo como aspirador de mano.

pesa menos de 2 kg, lo que facilita enormemente limpiar en alto, visillos o usarlo como aspirador de mano. Doble funcionalidad rápida: se convierte en aspirador de mano con un solo clic para sofás, mesa o el coche. ❌ LO PEOR Autonomía ajustada en máxima potencia... En modo Boost la batería dura unos 7 minutos (hasta 23 min en modo ECO), exigiendo rapidez en limpiezas intensas.

En modo Boost la batería dura unos 7 minutos (hasta 23 min en modo ECO), exigiendo rapidez en limpiezas intensas. Capacidad del depósito reducida... Sus 150 ml de volumen útil obligan a vaciarlo con bastante frecuencia si hay mucha suciedad. 💡 CÓMPRALO SI... Vives en un piso pequeño o mediano. Es perfecto para repasar rápido el suelo a diario sin sacar un aspirador con cable. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes una mascota de pelo largo, el depósito de 150 ml se llenará casi al instante y requerirá pasadas más potentes en moquetas que agotarán la batería rápido.

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Imagen | Webedia y Silvercrest (Lidl)

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