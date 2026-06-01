El secreto para tomar un espresso en mitad de la montaña (o en la oficina) es este gadget que ahora está a precio mínimo

Si hay algo que compartimos los amantes del café (entre los que me incluyo) es que es muy fácil quedarse atrapado en un camping, en un viaje largo por carretera o en una oficina sin cocina y verse obligado a beberse un café de máquina y a precio de oro. Si no perdonas un espresso bien hecho ni en mitad de la naturaleza, PcComponentes te lo pone en bandeja con una de las soluciones más ingeniosas del mercado.
Se trata de esta cafetera espresso portátil Origial Baristaway, que está de oferta ahora y ha alcanzado su precio mínimo histórico: 31,99 euros. Se trata de un dispositivo compacto, que funciona con batería y te permite preparar un café cremoso en cualquier rincón sin necesidad de buscar un enchufe.
Cafetera Espresso Origial BARISTAWAY 70ml 20 Bares portátil con batería
Un gadget muy útil para tus próximas vacaciones
La Origial Baristaway no es la típica cafetera de goteo manual para llevarte de viaje; es una auténtica máquina espresso miniaturizada. Cuenta con una bomba que alcanza los 20 bares de presión, una cifra idéntica (o incluso superior) a la de muchas cafeteras domésticas de cápsulas. Esto se traduce en un café con cuerpo y una generosa capa de crema.
Con esta cafetera podrás olvidarte de los cables ya que se recarga mediante un puerto USB (lo que te permite usar el cargador del móvil, una powerbank o la toma del coche) y su batería tiene autonomía para preparar varias tazas seguidas.
A diferencia de otros modelos de cafeteras portátiles económicas donde tienes que llevar el agua hirviendo en un termo, esta de PcComponentes es capaz de calentar el agua fría gracias a su batería interna, aunque también acepta agua ya caliente para ahorrar energía y preparar el café al instante.
Su versatilidad es otra de sus grandes bazas, ya que no te ata a un solo sistema. Es compatible tanto con el formato de cápsulas más popular del mercado (tipo Nespresso) como con café molido convencional, gracias a sus adaptadores incluidos. De su diseño "todo en uno", destaca su propio cuerpo que sirve de taza (70 ml) y ocupa apenas lo mismo que un termo de agua mediano y es increíblemente fácil de limpiar tras cada uso.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para cafetera portátil origial Bestaway en pccomponentes hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Eres un habitual de las escapadas en camper, el camping, de las jornadas de pesca o simplemente pasas el día en la carretera y quieres amortizar lo que te gastas en cafés de gasolinera. Al calentar agua por sí misma, es la definición pura de libertad cafetera.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una cafetera para hacer rondas de café a toda la familia. Su depósito de 70 ml da para un espresso individual por tanda y el proceso de calentar agua desde cero con la batería requiere unos minutos. Está pensada estrictamente como un capricho o salvavidas personal.
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Imágenes: Origial
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