El secreto para tomar un espresso en mitad de la montaña (o en la oficina) es este gadget que ahora está a precio mínimo

Si hay algo que compartimos los amantes del café (entre los que me incluyo) es que es muy fácil quedarse atrapado en un camping, en un viaje largo por carretera o en una oficina sin cocina y verse obligado a beberse un café de máquina y a precio de oro. Si no perdonas un espresso bien hecho ni en mitad de la naturaleza, PcComponentes te lo pone en bandeja con una de las soluciones más ingeniosas del mercado.

Se trata de esta cafetera espresso portátil Origial Baristaway, que está de oferta ahora y ha alcanzado su precio mínimo histórico: 31,99 euros. Se trata de un dispositivo compacto, que funciona con batería y te permite preparar un café cremoso en cualquier rincón sin necesidad de buscar un enchufe.

Cafetera Espresso Origial BARISTAWAY 70ml 20 Bares portátil con batería PVP en PcComponentes — 31,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un gadget muy útil para tus próximas vacaciones

La Origial Baristaway no es la típica cafetera de goteo manual para llevarte de viaje; es una auténtica máquina espresso miniaturizada. Cuenta con una bomba que alcanza los 20 bares de presión, una cifra idéntica (o incluso superior) a la de muchas cafeteras domésticas de cápsulas. Esto se traduce en un café con cuerpo y una generosa capa de crema.

Con esta cafetera podrás olvidarte de los cables ya que se recarga mediante un puerto USB (lo que te permite usar el cargador del móvil, una powerbank o la toma del coche) y su batería tiene autonomía para preparar varias tazas seguidas.

A diferencia de otros modelos de cafeteras portátiles económicas donde tienes que llevar el agua hirviendo en un termo, esta de PcComponentes es capaz de calentar el agua fría gracias a su batería interna, aunque también acepta agua ya caliente para ahorrar energía y preparar el café al instante.

Su versatilidad es otra de sus grandes bazas, ya que no te ata a un solo sistema. Es compatible tanto con el formato de cápsulas más popular del mercado (tipo Nespresso) como con café molido convencional, gracias a sus adaptadores incluidos. De su diseño "todo en uno", destaca su propio cuerpo que sirve de taza (70 ml) y ocupa apenas lo mismo que un termo de agua mediano y es increíblemente fácil de limpiar tras cada uso.

⚡ EN RESUMEN: oferta para cafetera portátil origial Bestaway en pccomponentes hoy ✅ LO MEJOR Caliente el agua por sí misma: es su mayor ventaja competitiva. Muchas cafeteras portátiles del mercado te obligan a llevar un termo con agua hirviendo. Esta utiliza su batería interna para calentar el agua fría desde cero en cualquier lugar.

es su mayor ventaja competitiva. Muchas cafeteras portátiles del mercado te obligan a llevar un termo con agua hirviendo. Esta utiliza su batería interna para calentar el agua fría desde cero en cualquier lugar. Sistema híbrido (cápsulas y café molido): te da total libertad. Si buscas comodidad y limpieza rápida, usas cápsulas compatibles con Nespresso; si prefieres tu propia mezcla o ahorrar costes, puedes usar café molido tradicional gracias a sus adaptadores. ❌ LO PEOR El peaje de calentar agua... Este paso consume muchísima energía. Si usas agua fría, la batería te dará para unas tres o cuatro tazas por carga y tardará unos minutos en calentar cada uno. El truco es que si le echas agua ya caliente, la batería apenas sufre y podrás encadenar más cafés al instante.

Este paso consume muchísima energía. Si usas agua fría, la batería te dará para unas tres o cuatro tazas por carga y tardará unos minutos en calentar cada uno. El truco es que si le echas agua ya caliente, la batería apenas sufre y podrás encadenar más cafés al instante. Capacidad individual estricta: su depósito es de 70 ml (un espresso corto o ristretto). No está pensada para preparar cafés largos tipo americano ni para abastecer a un grupo de personas en un camping de forma rápida. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un habitual de las escapadas en camper, el camping, de las jornadas de pesca o simplemente pasas el día en la carretera y quieres amortizar lo que te gastas en cafés de gasolinera. Al calentar agua por sí misma, es la definición pura de libertad cafetera. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una cafetera para hacer rondas de café a toda la familia. Su depósito de 70 ml da para un espresso individual por tanda y el proceso de calentar agua desde cero con la batería requiere unos minutos. Está pensada estrictamente como un capricho o salvavidas personal.

Cápsulas de café que pueden interesarte para esta cafetera portátil

STARBUCKS Paquete Variado de Nespresso, Cápsulas de Café de Diferentes Intensidades 6 x 10 (60 Cápsulas) - Exclusivo de Amazon Hoy en Amazon — 24,38 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Saimaza Cápsulas de Café Extra fuerte | Intensidad 11 | 50 Cápsulas Compatibles Nespresso Hoy en Amazon — 11,48 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes: Origial

En Xataka | Cafetera inteligentes: qué puedes hacer (y qué no) con las cafeteras conectadas

En Xataka | De cápsulas, automática o manual: las mejores cafeteras según tus gustos y necesidades