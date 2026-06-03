Se escuchan de escándalo y reducen muy bien el ruido: los auriculares Bose bajan su precio un 40%

Hoy en día podemos encontrar muchísimos auriculares Bluetooth, pero... ¿cuál comprar? Si buscamos un buen precio, hoy una de las opciones más interesantes es la de los Bose QuietComfort Earbuds True Wireless, ya que Amazon los tiene de oferta por 119 euros, su precio mínimo histórico con un descuento del 40%.

Unos auriculares con buena batería

Los Bose QuietComfort Earbuds True Wireless actualmente tienen un precio recomendado en Amazon de 199,95 euros, por lo que con el descuento de la tienda podemos tenerlos en casa mucho más baratos. De hecho, pese a no ser la primera vez que los vemos a este precio (es la segunda), es el más bajo que ha tenido en Amazon.

Hablamos de unos auriculares TWS que destacan en varios apartados, siendo el sonoro uno de los más interesantes. Ofrecen una buena calidad de audio y viene con un juego de varias almohadillas para poder tener un mejor aislamiento del ruido, permitiendo que podamos tener una mejor inmersión de forma pasiva.

Por supuesto, también cuentan con cancelación activa de ruido y además disponen de controles táctiles, así como la posibilidad de ajustar varios parámetros a través de la app de la marca. La guinda del pastel está en su batería, que ofrece de forma teórica unas 8,5 horas de uso.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los Bose quietcomfort earbuds true wireless hoy ✅ LO MEJOR S u batería : ofrece una autonomía teórica de hasta 8,5 horas.

: ofrece una autonomía teórica de hasta 8,5 horas. La calidad de audio , marca Bose.

, marca Bose. La cancelación activa de ruido que, sin ser de las mejores del mercado, está muy bien. ❌ LO PEOR El estuche es un poco grande. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares que, pese a no ser demasiado recientes, tienen una muy buena relación calidad-precio. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas unos auriculares muy compactos para llevar en el bolsillo.

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Imágenes | Bose

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