Samsung deja a precio de outlet su Galaxy S26: ya lo puedes comprar por 711 euros

De vez en cuando, Samsung lanza ofertas muy atractivas en sus dispositivos a través de su tienda oficial. A veces son teles, otras tantas relojes y en ocasiones vemos precios muy ajustados en sus móviles. Ahora, la marca tiene un buen surtido de descuentos en bastantes productos, pero sin lugar a dudas el que más destaca es el Samsung Galaxy S26, que está disponible de oferta en sus dos configuraciones de almacenamiento:

Samsung Galaxy S26 ( 256 GB ) por 711,55 euros.

) por 711,55 euros. Samsung Galaxy S26 (512 GB) por 816,05 euros.

Tiene uno de los mejores precios que hemos visto hasta la fecha

¿Cómo acceder a la oferta que tiene ahora mismo Samsung? Para ello, hay que seguir una serie de pasos. En primer lugar, y tomando como referencia el Samsung Galaxy S26 de 256 GB, el móvil parte de un precio de 999 euros, pero baja a 799 euros con el descuento directo. A ello hay que sumarle 50 euros adicionales pagando con PayPal o Samsung Pay, por lo que se queda por 749 euros.

Si utilizas el código SAMSUNG5 a través de la app Samsung Shop, se queda por el precio de 711,55 euros. Además, si contactas con un e-Promoter, un especialista al que puedes contactar por chat desde la app, te llevas tanto un cargador como una funda de regalo.

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Hablamos de dos ofertas especialmente atractivas por el precio con el que se quedan las dos configuraciones de almacenamiento. Llevábamos bastante tiempo sin ver el Galaxy S26 por un precio similar, por lo que si lo tenías en el radar, es un buen momento de comprarlo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del samsung galaxy s26 hoy ✅ LO MEJOR El precio : se trata de uno de los mejores momentos hasta la fecha para comprar el móvil.

: se trata de uno de los mejores momentos hasta la fecha para comprar el móvil. Su batería: pese a no contar con una gran capacidad, ofrece una autonomía de aproximadamente dos días. ❌ LO PEOR Es bastante continuista con respecto al Galaxy S25, móvil que a su vez también lo era con su anterior generación.

con respecto al Galaxy S25, móvil que a su vez también lo era con su anterior generación. La carga rápida es testimonial y se queda muy lejos de lo que ofrecen incluso móviles de gama media. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen móvil dentro del ecosistema de Samsung y además quieres llevártelo a un precio bastante ajustado. Es, además, un móvil bastante potente y tiene buena batería. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un móvil que puedas tener recargado en cuestión de pocos minutos, si buscas la mejor configuración de cámaras en un smartphone o si prefieres un móvil que tenga una pantalla grande.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Álvaro García M., Samsung

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