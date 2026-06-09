El sábado 13 de junio llega a Aldi un ventilador de diseño (estilo Dyson) con un descuento del 20%

Aunque hay excepciones, en su mayoría los ventiladores no pegan con la decoración de la casa. Son dispositivos que no siempre tenemos en la misma habitación, por lo que suelen estar en medio y sus diseños no son demasiado elegantes. Pero como decimos, hay excepciones.

Aldi suele traer a los supermercados muchísimos dispositivos, ya sea a través de su tienda online o tiendas físicas. Y por supuesto, entre ellos hay algunos ventiladores. De hecho, el próximo sábado, 13 de junio, llegará el Ambiano, un ventilador con un diseño bastante elegante que además estará de oferta con un 20% de descuento, pasando de 49,99 euros a 39,99 euros.

No obstante, si no tienes un Aldi cerca o si llega a agotarse rápidamente en la tienda online, Amazon tiene un ventilador con un diseño prácticamente calcado. Se trata del ventilador Jocca, cuyo precio es de 59 euros.

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Un ventilador con un buen diseño

El ventilador Ambiano llega apostando por un diseño particular, pero también por una ficha técnica más que decente para lo poco que cuesta. Por un lado, la estética minimalista hará que pase más desapercibido en casa; y tranquilos, la franja azul es una luz LED, y se puede cambiar de color o apagarla.

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Este ventilador no tiene aspas e incorpora un motor que reduce las vibraciones mecánicas, algo muy a tener en cuenta si no queremos que se escuche demasiado, lo cual es interesante para utilizarlo mientras dormimos. Tiene varias velocidades y viene con un sistema de oscilación automática, distribuyendo el aire de forma homogénea por toda la habitación.

⚡ EN RESUMEN: oferta del ventilador Ambiano hoy ✅ LO MEJOR Su diseño : es un ventilador muy minimalista que pasa desapercibido en casa.

: es un ventilador muy minimalista que pasa desapercibido en casa. Su precio: se podrá comprar de oferta en cuanto llegue a las tienda online. ❌ LO PEOR Es una ayuda para el calor, pero... al fin y al cabo se trata de un ventilador, por lo que no enfría la habitación. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un ventilador que no destaque en casa, que sea barato y que además haga poco ruido. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un dispositivo que te permita enfriar la habitación. En ese caso, es mejor echar un vistazo a los aires acondicionados, aunque sean más caros.

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Imágenes | Aldi y Compradicción (cabecera), Ambiano

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