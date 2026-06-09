HOY SE HABLA DE

El sábado 13 de junio llega a Aldi un ventilador de diseño (estilo Dyson) con un descuento del 20%

Un ventilador elegante que nos puede ayudar a sobrellevar mejor el calor del verano

Tienda Aldi
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter
2416 publicaciones de Alberto García

Aunque hay excepciones, en su mayoría los ventiladores no pegan con la decoración de la casa. Son dispositivos que no siempre tenemos en la misma habitación, por lo que suelen estar en medio y sus diseños no son demasiado elegantes. Pero como decimos, hay excepciones.

Aldi suele traer a los supermercados muchísimos dispositivos, ya sea a través de su tienda online o tiendas físicas. Y por supuesto, entre ellos hay algunos ventiladores. De hecho, el próximo sábado, 13 de junio, llegará el Ambiano, un ventilador con un diseño bastante elegante que además estará de oferta con un 20% de descuento, pasando de 49,99 euros a 39,99 euros.

No obstante, si no tienes un Aldi cerca o si llega a agotarse rápidamente en la tienda online, Amazon tiene un ventilador con un diseño prácticamente calcado. Se trata del ventilador Jocca, cuyo precio es de 59 euros.

Jocca - Ventilador sin aspas

Jocca - Ventilador sin aspas

Hoy en Amazon — 59,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un ventilador con un buen diseño

Ventilador Ambiano

El ventilador Ambiano llega apostando por un diseño particular, pero también por una ficha técnica más que decente para lo poco que cuesta. Por un lado, la estética minimalista hará que pase más desapercibido en casa; y tranquilos, la franja azul es una luz LED, y se puede cambiar de color o apagarla.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA
Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya
Gana una Nintendo Switch 2 con Xataka Xtra
Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo
Suscríbete a Xtra

Este ventilador no tiene aspas e incorpora un motor que reduce las vibraciones mecánicas, algo muy a tener en cuenta si no queremos que se escuche demasiado, lo cual es interesante para utilizarlo mientras dormimos. Tiene varias velocidades y viene con un sistema de oscilación automática, distribuyendo el aire de forma homogénea por toda la habitación.

⚡ EN RESUMEN: oferta del ventilador Ambiano hoy

 LO MEJOR

  • Su diseño: es un ventilador muy minimalista que pasa desapercibido en casa.
  • Su precio: se podrá comprar de oferta en cuanto llegue a las tienda online.

❌ LO PEOR

  • Es una ayuda para el calor, pero... al fin y al cabo se trata de un ventilador, por lo que no enfría la habitación.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres un ventilador que no destaque en casa, que sea barato y que además haga poco ruido.

⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un dispositivo que te permita enfriar la habitación. En ese caso, es mejor echar un vistazo a los aires acondicionados, aunque sean más caros.
Mejores ventiladores de techo. Recomendaciones para acertar y cinco modelos desde 80 euros
En Xataka
Mejores ventiladores de techo. Recomendaciones para acertar y cinco modelos desde 80 euros

También te puede interesar

Philips Bliss Lámpara de Techo con Ventilador Aspas Retráctiles LED, 3 Aspas, 106 Cm de Envergadura, 4500 Lúmenes, Luz Blanca Ajustable de 3000 K a 6500 K, Regulable al 5%, Mando a Distancia, Blanco

Philips Bliss Lámpara de Techo con Ventilador Aspas Retráctiles LED, 3 Aspas, 106 Cm de Envergadura, 4500 Lúmenes, Luz Blanca Ajustable de 3000 K a 6500 K, Regulable al 5%, Mando a Distancia, Blanco

Hoy en Amazon — 133,73
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Cecotec Ventilador de Torre Digital con Temporizador y Mando a Distancia EnergySilence 890 Skyline. 50 W, 30'' (76cm) de Altura, Oscilación, Motor de Cobre, 3 Velocidades, 3 Modos, Negro

Cecotec Ventilador de Torre Digital con Temporizador y Mando a Distancia EnergySilence 890 Skyline. 50 W, 30'' (76cm) de Altura, Oscilación, Motor de Cobre, 3 Velocidades, 3 Modos, Negro

Hoy en Amazon — 37,90
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Aldi y Compradicción (cabecera), Ambiano

En Xataka | Guía de compra de ventiladores conectados: recomendaciones para elegir un modelo "inteligente" con WiFi y seis modelos desde 50 euros

En Xataka | Ventilador de techo silencioso: ¿cuál comprar? Consejos y recomendaciones

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios