Un reloj inteligente, un ratón gaming y más: siete regalos tecnológicos de última hora por menos de 50 euros que salvarán tu San Valentín

Si a estas alturas todavía no tienes claro qué le vas a regalar a tu pareja este San Valentín, pero sí que sabes que tu presupuesto no puede pasar de los 50 euros, aquí venimos a tu rescate, con varias ideas que te pueden sacar del apuro. Sobre todo su tu chico o chica es amante de la tecnología. Te prometemos no pasarnos de ese presupuesto y que tendrás tu regalo a tiempo.

Fire TV Stick 4K Max

Aunque todos los streamers de la gama Stick de Amazon podrían entrar dentro de este recopilatorio por precio, hemos elegido el Fire TV Stick 4K Max, porque, a pesar de ser el más caro de ellos, también es el má completo y, con la actual oferta de Amazon, se nos queda en presupuesto. Lo tenemos por 39,99 euros, rebajado en 25 euros sobre los 64,99 habituales.

Con él estaremos regalando el mejor streamer posible (o casi): ofrece control por voz, WiFi 6, un procesador más potente y 2 GB de RAM en lugar del GB o del GB y medio del resto de modelos. Con él tendremos al alcance de nuestro mando o de nuestra voz todos los contenidos propios de Amazon y los que podremos disfrutar instalando apps Android.

Echo Dot con reloj

¿Regalar un despertador y no renunciar a regalar un altavoz inteligente? ¡Claro que sí! Amazon tiene rebajado su Echo Dot con reloj (el de 5ª generación), y cumple con todas las condiciones. Con él tendremos todas las prestaciones que con el modelo convencional pero además dispondremos de ese útil reloj que lo hace perfecto para colocar en la mesilla de noche.

Lo tenemos tanto en blanco como en gris azulado, y, si bien su precio habitual es de 69,99 euros. Ahora que lo encontramos rebajado en 25 euros, se nos queda dentro del presupuesto, por 44,99 euros.

JBL GO 3

Uno de esos regalos típicos para melómanos puede ser un altavoz Bluetooth, pequeño, perfecto para llevar siempre con nosotros, incluso para seguir oyendo la radio, música o podcasts mientras estamos en la ducha. Por precio y por ser de una marca reconocida, podemos elegir el JBL GO 3, que puede ser nuestro por sólo 28,99 euros (aunque su precio habitual está en los 39,99 euros).

Este modelo se puede comprar en varios colores, aunque el más barato es el negro, si bien el resto se nos queda en presupuesto también. Ofrece 5 horas de autonomía, y resistencia al agua y al polvo (IP67).

Anker Life P2 Mini

Otro "sonada" opción para regalar pueden ser unos auriculares true wireless. Por ejemplo, los Soundcore Life P2 Mini de Anker pueden ser nuestros por 29,74 euros en lugar de los 34,99 euros habituales, siempre que apliquemos el cupón del 15% de descuento disponible en Amazon si los elegimos en color negro. El resto de colores tienen taambién disponible el cupón, pero su precio base es de 39,99 euros.

Con ellos estaremos regalando unos auriculares sin cancelación de ruido, con unas 32 horas de autonomía y que pueden presumir de un diseño cómodo y ergonómico.

Soundcore Auriculares Inalámbricos Bluetooth, by Anker Life P2 Mini, Controladore 10 mm Bass Potente, EQ, Bluetooth 5.2, IPX5, 32H, USB-C Carga Rápida, Ligeros y Pequeños para Entrenamientos Hoy en Amazon por 34,99€

Huawei Band 7

Si a nuestra pareja le va el deporte, podemos elegir otro regalo clásico en los últimos años, como son las pulseras deportivas. Dentro del presupuesto nos entra en estos momentos la Huawei Band 7, que además tiene estilazo y podemos comprar en varios colores para acertar con los gustos de él o ella. La encontramos por 49,90 euros, en la web de la marca, con unos 10 euros de descuento.

Esta pulsera pesa sólo 16 gramos (sin correas) y cuenta con una pantalla AMOLED táctil y de 1,47 pulgadas. Lleva sensor de frecuencia cardiaca, aunque no cuenta con GPS integrado, y ofrece medición del oxígeno en sangre, más monitorización de pasos, del sueño, y ofrece 2 semanas de autonomía.

HUAWEI Band 7 Smartwatch,Pulsera de Actividad,Monitorización de Salud y Fitness,Pantalla Ultrafina sin Marcos,Duración de la batería de 2 semanas,96 Modos de Entrenamiento,Negro+38 Meses de garantía Hoy en Amazon por 49,90€ PVP en Huawei 49,90€





Amazfit Bip U

Aunque con los smartwatches la cosa se complica para ajustarnos al precio marcado, sí que tenemos alguna opción, como por ejemplo con el Amazfit Bip U. Este modelo se puede encontrar en Amazon por 49 euros con un cupón del 20% disponible si lo elegimos en rosa, que lo deja en 39,20 euros, o por 43,90 con un cupón del 15% de descuento que lo deja en 37,31 euros si lo elegimos en verde. (En negro no está disponible).

Este modelo es bastante básico; lleva una pantalla LCD de 1,43 pulgadas y nos sirve sobre todo para usar como monitor de actividad física, puesto que incluye sensor de frecuencia cardiaca, es sumergible, (soportando hasta las 5 ATM de presión), y tiene una autonomía de hasta 12 días ya que tampoco cuenta con GPS.

Amazfit Bip U Smartwatch Fitness Reloj Inteligente 60+ Modos Deportivos 1.43" Pantalla táctil a Color Grande 5 ATM (SpO2) Oxígeno en Sangre Frecuencia Cardíaca, 1 Unidad ( Paquete de 1) Hoy en Amazon por 43,90€

Logitech G402 Hyperion Fury

Para terminar, no queremos dejar fuera a los jugones. Si tu pareja es aficonado o aficionada al gaming, aunque puede ir en tu contra si termina pasando más tiempo del que te gustaría jugando en vez de contigo, tienes una excelente opción con este ratón gaming Logitech G402 Hyperion Fury. Amazon te lo deja en unos ajustados 42,40 euros, aunque su precio oficial es de casi el doble.

Es un modelo con cable, con sensor óptico con 4.000 DPI, es muy ligero, y cuenta con 8 botones programables. Además, es muy preciso y ofrece iluminación RGB.

Imágenes | Monstera, Amazon, JBL, Anker, Huawei, Amazfit, Logitech

