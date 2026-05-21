El wearable del momento está rebajado: hazte con las gafas con IA de Ray-Ban y Meta a su precio más bajo

El gran problema de las gafas inteligentes era siempre el diseño. Modelos pioneros como las Google Glass nos hacían parecer robots y estéticamente no encajaban en el día a día. Esto es algo que Meta quiso cambiar por completo y es por eso que el lanzamiento de las Ray-Ban Meta fue bien recibido.

Si ya le tenías echado el ojo a estas gafas inteligentes, ahora en El Corte Inglés te puedes llevar rebajadas las Ray-Ban Meta Wayfarer (Gen 2), uno de los modelos más icónicos de la firma, ahora en versión smart. Están disponibles por 356,15 euros en vez de los 419 euros que suelen costar. Si se agotan en El Corte Inglés, no te preocupes porque en MediaMarkt están al mismo precio ahora.

Las gafas de sol del futuro ahora más baratas

Bajo la mítica silueta cuadrada de inyectado de unas Wayfarer unisex de Ray-Ban, este wearable esconde un auténtico despliegue de ingeniería desarrollado junto a Meta. Incorporan una cámara ultra angular de 12 MP integrada de forma discreta en la montura.

Este sensor es capaz de capturar fotografías en alta resolución y grabar vídeos en perspectiva de primera persona (POV), además de permitir hacer livestreaming directo a tus cuentas de Facebook o Instagram sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

En el apartado de audio, estas Ray-Ban Meta 2 utilizan altavoces de oído abierto optimizados que ofrecen un sonido direccional limpio con graves mejorados. Gracias a ellos podrás escuchar música, podcasts o atender llamadas con total nitidez, gracias a sus cinco micrófonos integrados y sin aislarte del entorno ni del ruido del tráfico, algo muy importante si vas a usar estas gafas de sol en una gran ciudad.

Otra de las cosas por las que destacan estas gafas Ray-Ban es por la integración de la Inteligencia Artificial de Meta. A través de comandos de voz simples, puedes interactuar con el asistente para gestionar funciones del teléfono. Aunque lo que más impresiona es su capacidad multimodal.

Es decir, las gafas pueden ver lo que tú estás viendo. Esto te va a permitir pedirle a la IA que te traduzca un cartel o una carta de restaurante en tiempo real, que identifique un monumento histórico (una función muy útil para turistas) o que te sugiera una receta con los ingredientes que tienes delante.

⚡ EN RESUMEN: oferta para las gafas inteligentes ray-ban meta 2 ✅ LO MEJOR El diseño: a diferencia de otros intentos inteligentes de gafas del pasado (como las Google Glasss), estas son estéticamente idénticas a unas Ray-Ban Wayfarer clásicas. Nadie sabrás que llevas un gadget encima a menos que se fijen mucho.

a diferencia de otros intentos inteligentes de gafas del pasado (como las Google Glasss), estas son estéticamente idénticas a unas Ray-Ban Wayfarer clásicas. Nadie sabrás que llevas un gadget encima a menos que se fijen mucho. Calidad de audios y llamadas: el sonido es nítido. Para escuchar podcasts o múica mientras caminas por la calle sin aislarte del tráfico son una maravilla, y los micrófonos filtran el viento de forma excelente en las llamadas. ❌ LO PEOR Ay, la autonomía... Aunque el estuche ayuda a salvar el día, la autonomía por sí sola es de unas cuatro horas de uso mixto. Si te pones a grabar mucho vídeo de forma consecutiva, la batería vuela.

Aunque el estuche ayuda a salvar el día, la autonomía por sí sola es de unas cuatro horas de uso mixto. Si te pones a grabar mucho vídeo de forma consecutiva, la batería vuela. El dilema de la privacidad... Aunque tienen un LED frontal que se ilumina obligatoriamente cuando grabas para avisar al resto del mundo, sigue habiendo cierto recelo social al llevar una cámara en la cara en determinados entornos privados. 💡 CÓMPRALO SI... Eres creador de contenido o vlogger. Si subes stories, reels o haces directos de forma habitual, la comodidad de grabar en primera persona sin usar las manos amortiza el precio de las gafas el primer mes. ⛔ NO LO COMPRES SI... Trabajas en una oficina o pasas el día bajo techo, unas gafas de sol pasarán el 90% del tiempo guardadas en su funda, convirtiéndose así en un gadget inútil.

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