Gafas de sol "inteligentes": qué tienen estas gafas para ser smart, mejores recomendaciones de compra y modelos destacados

Facebook y sus Ray - Ban Stories, la firma especializada en gaming Razer y sus Anzu, las asentadas propuestas de Bose o Huawei... esta primavera vas a tener más oportunidades que nunca de ponerte unas gafas de sol inteligentes para proteger tu vista de la radiación y algunos extras más.

¿Qué se puede esperar de las gafas de sol smart? En este artículo analizamos lo que ofrecen los principales fabricantes con sus modelos conectados, os proponemos los modelos más interesantes a la venta en estos momentos y os ayudamos a elegir las gafas inteligentes que mejor se ajustan a vuestras necesidades.

Gafas de sol "smart" pero... ¿cómo de inteligente?

Nota: Un matiz importante, este artículo está centrado en gafas de sol smart, no en gafas inteligentes (en general), por lo que modelos como las Xiaomi Smart Glasses, las Google Glass o las Nreal Air/ Nreal Light (576 euros) quedan fuera.

Como en otros muchos dispositivos denominados como "inteligentes", en la mayoría de los casos las gafas de sol smart son en realidad modelos con conectividad – Bluetooth –. Y eso no es necesariamente malo.

De hecho, la vasta mayoría de modelos en el mercado, y más interesante todavía, aquellos que han pasado de su primer modelo a otras generaciones, son gafas de sol con auriculares y micrófonos integrados que se conectan a tu teléfono móvil, lo que te permite escuchar música y atender llamadas.

Dos aspectos a considerar en este escenario es la calidad del sonido ofrecido y el aislamiento del entorno en dos sentidos: si oímos lo que sucede alrededor (ten en cuenta que las vas a usar en la calle, donde hay más gente y peligros como el tráfico) y si el resto oye nuestras conversaciones o la música.

No obstante, también hay excepciones en cuanto a funciones: las hay con cámara, lo que abre las puertas a tomar fotos y grabar vídeos, una cuestión que levanta ampollas en cuanto a privacidad e incluso la legalidad en función de lo que se hace con estos archivos. Porque curiosamente, algunos de estos fabricantes son empresas con redes sociales.

Aunque estéticamente no difieren de los modelos tontos, ten en cuenta que las patillas son los lugares elegidos para la integración de electrónica como chips y baterías, por lo que el grosor y el peso son sensiblemente superiores. Y que además es allí donde se ubican los controles. En este sentido, es interesante fijarse en dos aspectos: la duración de su batería y lo práctica que resulta de distribución de los controles.

Cómo acertar eligiendo unas gafas de sol (sean conectadas o no)

Dejando a un lado la estética, no porque no sea relevante – habida cuenta de que llevas las gafas en un lugar muy visible – porque para gustos, los colores, es importante buscar modelos cuyas dimensiones se ajusten al de tu cara. Hablamos de aspectos como su anchura o el puente. En este sentido, aquellas con diferentes tamaños disponibles o formas variadas son un plus.

Lo primero a la hora de acertar eligiendo unas gafas de sol es que tengan filtros ultravioletas. Este factor es más importante cuanto más oscuras sean las lentes, ya que ante la 'oscuridad' la pupila se expande y, si el filtro no es bueno, puede dejar pasar más 'luz mala' que sin gafas.

Aquellas con lentes polarizadas mejoran la visión en carretera, sin embargo son peores con las pantallas electrónicas.

¿Y los colores de las lentes? Se limitan a filtrar la luz de ese color, por lo que simplemente distorsionan ligeramente el color de lo que vemos. Las amarillas o anaranjadas mejoran la nitidez de la visión – de ahí que se empleen en tareas de precisión, como el tiro olímpico –, las verdes y las grises son las que menos alteran la visión, todo lo contrario que las marrones.

Un par de apuntes más a tener en cuenta: tus defectos visuales, por leves que sean, se ven incrementados con las gafas de sol (como disminuye la cantidad de luz que llega, la pupila se abre más y el problema visual aumenta). Y mucho ojo con la curvatura del cristal, porque puede marearnos.

Modelos destacados

Bose Frames Alto

Las Bose Frames son una de las gafas conectadas más interesantes en calidad precio, además hay modelos muy rebajados como las Frames Alto (99,99 euros) con un diseño angular clásico o las Frames Rondo (99 euros) circulares. También están disponibles en formato rectangular con las Frames Tenor (237 euros).

Su diseño las hace pasar desapercibidas, ya que parecen unas gafas de sol normales. Con montura de nailon resistente a arañazos y ligeramente transparente y lentes con tintado uniforme para bloquear hasta el 99% de los rayos UVA/UVB (según fabricante).

Estas gafas conectadas con altavoces integrados sirven para escuchar música o responder llamadas. Se entienden con tu móvil gracias al Bluetooth y la app Bose Connect, donde podrás recibir sugerencias, activar Bose AR y personalizar los ajustes a gusto del usuario. Su autonomía es de cuatro horas por carga..

WGP

Las WGP (119 euros) son muy similares en cuanto a funcionamiento a la propuesta de Bose. Así, disponen de altavoces, micrófonos y controles táctiles para responder llamadas o escuchar música. No obstante, también son compatibles con los asistenyes de Google y Apple.

Como las gafas son también un complemento de tu outfit, estas WGP cuentan con un original diseño modular que te permite cambiar elementos como el marco o las patillas. Con una gran autonomía de hasta 5 días en espera o 7 horas en funcionamiento, según fabricante.

WGP Gafas de sol de audio inteligentes (2da generación) con altavoz abierto con conectividad Bluetooth Hoy en Amazon por 109,48€

Razer Anzu

La firma especializada en gaming presentó el año pasado las Razer Anzu (129 euros), un modelo con lentes polarizadas y la posibilidad de escuchar música por Bluetooth.

Disponibles en montura rectangular o redonda, cuentan con patillas resistentes y flexibles y resistencia IPX4. En la caja encontrarás unas gafas con lentes de filtrado de luz azul 35% preinstaladas y unas lentes de reemplazo polarizadas UVA/UVB al 99%, además del cable de carga USB-A, un paño de limpieza y una funda de transporte.

Las Razer Anzu usan Bluetooth 5.1, tienen una latencia de 60 milisegundos, un micrófono omnidireccional y altavoces integrados en el marco, por lo que no solo podremos escuchar música, sino hacer llamadas.

En las patillas de las Razer Anzu hay una superficie táctil que permite cambiar la canción que esté sonando, pausarla o volver a reproducirla, administrar las llamadas y activar el asistente de voz. Según la marca son capaces de aguantar hasta cinco días de uso.

Razer Anzu - Gafas de sol con filtro de luz azul o de audio (redondas, grandes) (sonido de baja latencia, diseño resistente al agua IPX4, micrófono y altavoces incorporados) Negro PVP en PcComponentes 129€ Hoy en Amazon por 129,99€

Anker Soundcore Frames

Las Anker Soundcore Frames (desde 179 euros) son las primeras gafas de sol smart de la marca, conocida por sus dispositivos con buena relación calidad precio. Este modelo también limita su condición de "smart" a la escucha de audio.

Con monturas intercambiables y marcos sensibles al tacto, cada patilla tiene dos drivers personalizados, un DSP y un puerto de escucha para "una experiencia más envolvente". Cuentan con detección de posición, para pausar la música cuando nos las quitamos y modo de escucha privada para cuando recibimos llamadas.

En cuanto a la batería, hasta 5,5 horas de reproducción con una sola carga y un sistema de carga rápida que promete hasta una hora y media de música en solo diez minutos.

Huawei X Gentle Monster Eyewear II

A finales del año pasado, la firma china presentaba las Huawei Eyewear, sus primeras gafas conectadas con HarmonyOS y monturas intercambiable, pero todavía no han llegado a España.

La generación anterior son las Huawei X Gentle Monster Eyewear II (286 euros), más modestas en cuanto a prestaciones, ya que disponen de altavoces y controles táctiles para escuchar música con una cuidada tecnología que evita molestar a quien esté alrededor.

Con marcos flexibles y funciones como acceso al asistente de voz, aceptar o colgar llamadas y detección de si las llevamos puestas o no. Ofrecen teóricamente hasta 5 horas de reproducción de música o 42 horas en standby y una caja de carga que las nutre de energía de forma moderadamente rápida. Las gafas cuentan además con NFC y carga inalámbrica.

Ray-Ban Stories

Las Ray-Ban Stories son una de las gafas de sol smart más completas del momento, no obstante graban vídeo, sacan fotos y permiten escuchar música.

Desarrolladas en colaboración entre Facebook y la firma Ray-Ban, toda una autoridad en el sector, acaban de aterrizar en el mercado español con un PVP desde 329 euros y un curso "para no utilizarlas en exceso" firmado por Facebook.

En tres modelos míticos como las Wayfarer, Meteor o Round y a su vez en varios colores y lentes. Aunque parecen unas gafas normales y corrientes (pero son más gruesas y pesadas), cuentan con dos altavoces y tres micrófonos, un procesador Snapdragon, una superficie táctil y una batería que ofrece hasta 3 días de autonomía. Como curiosidad, se cargan metiéndolas en su estuche

Con control táctil y mediante la voz, están optimizadas para grabar en movimiento gracias a que cuentan con estabilización de vídeo, además de denoising, HDR y captura de imágenes nocturnas. Eso sí, para avisar al resto por cuestión de privacidad, disponen de un LED frontal que se enciende cuando grabamos o hacemos fotos. Disponen de una capacidad de 500 fotos.

Snapchat Spectacles

Una de las tecnológicas más prolíficas en esto de las gafas es Snap Inc., que ya va por su cuarta generación. Esta última entrega son su primer modelo de realidad aumentada, pero no son para el gran público, sino que solo se distribuyen a creadores. Aunque sus prestaciones son prometedoras, estéticamente dan el cante frente a las gafas de sol al uso.

Por estos motivos la propuesta son las Snapchat Spectacles 3 (370 euros), unas gafas más orientadas a las redes sociales que a disfrutar del paseo. Con Bluetooth 5.0, GPS y resistencia al agua. En cuanto a sus prestaciones ante el sol, cuenta con lentes de categoría 3 tintadas para ofrecer una protección del 100% frente a rayos UVA y UVB, según fabricante.

Estas gafas de sol cuentan con dos cámaras HD y cuatro micrófonos integrados que graban graban vídeos y fotos 3D a 60 fps con audio envolvente de alta fidelidad. A partir de aquí, puedes añadirles efectos y compartirlos, ya sea en Snapchat o en otras redes. Con funda de carga, cable de carga, visor 3D, paño de limpieza.

Gafas 3 — Gafas de cámara 3D, hechas por Snapchat (cámara de acción HD de 60 fps Hoy en Amazon por 370,00€

