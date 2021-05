Snapchat presenta sus primeras gafas de realidad aumentada para llevar sus filtros y objetos virtuales al entorno real

En las últimas horas, durante el evento anual de la marca, Snapchat ha presentado las que son sus Spectacles de cuarta generación. La cuarta generación de Spectacles y la primera de realidad aumentada. Las nueva gafas permiten combinar la realidad virtual con el entorno real. Eso sí, sólo van a distribuirse a "creadores".

Tres modelos de gafas inteligentes había presentado hasta ahora Snapchat. Con sus más y sus menos, tenían un diseño similar donde predominaba el estilo con una cámara frontal bien grande. En este caso el diseño es completamente distinto, ofreciendo unas gafas mucho más cuadriculadas y "tech". No en vano tienen much más tecnología en su interior.

En su diseño destaca el uso de un grueso y enorme marco negro que contiene altavoces estéreo, cuatro micrófonos, dos cámaras y un panel táctil. Con el panel táctil los usuarios pueden navegar para cambiar la lente disponible u otras opciones. Al hacerlo, aparece el efecto de realidad aumentada y los usuarios pueden interactuar con él.

La tecnología detrás de las nuevas Spectacles funciona de manera similar a la tecnología utilizada en la realidad aumentada de los móviles. La diferencia, claro, es que no hay móvil. Las gafas permiten visualizar los elementos digitales en el entorno real en tiempo real.

Tapping the vast potential of @Snap’s AR platform, the next generation of Spectacles allow you to overlay Lenses directly onto the world in front of you, for an immersive AR experience. #SnapPartnerSummithttps://t.co/r4XnSC886z pic.twitter.com/UTDDoxwBOO